«Γαλάζιες» εξορμήσεις στη βόρεια Ελλάδα με διπλό στόχο Σαμαρά και Βελόπουλο

Έτοιμο είναι το πλάνο των εξορμήσεων που θα πραγματοποιήσουν οι υπουργοί στη Βόρεια Ελλάδα, ξεκινώντας από τη Δευτέρα. Το σχέδιο, που βρίσκεται στις τελευταίες του λεπτομέρειες, έχει διαμορφωθεί σε στενό συντονισμό του Μαξίμου και της Πειραιώς, με τα διαδικαστικά να διευθετούνται. Οι εξορμήσεις αυτές έχουν πολλαπλούς στόχους, τόσο την προβολή κυβερνητικού έργου όσο και την αντιμετώπιση συγκεκριμένων πολιτικών προκλήσεων στην περιοχή.

Το σχέδιο των εξορμήσεων

Ο χάρτης της «εκστρατείας» των υπουργών στη Βόρεια Ελλάδα έχει καταρτιστεί με βάση τα έργα και τις εκκρεμότητες που αφορούν κάθε υπουργό στις διάφορες περιοχές. Σκοπός είναι να προβληθούν τα έργα που έχουν προχωρήσει ή πρόκειται να προχωρήσουν, καθώς και να ακουστούν τα αιτήματα των τοπικών κοινωνιών.

Παράλληλα, οι εξορμήσεις αποσκοπούν στο να δώσουν την ευκαιρία στους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας να «ξεδώσουν», καθώς, όπως αναφέρεται, έχουν «μαζεμένα» παράπονα για την κυβέρνησή τους. Αυτό το κομμάτι του σχεδίου δείχνει μια προσπάθεια άμεσης επικοινωνίας και εκτόνωσης της δυσαρέσκειας στη βάση του κόμματος.

Οι πραγματικοί στόχοι: Βελόπουλος και Σαμαράς

Πέρα από τους επίσημους λόγους, οι πραγματικοί στόχοι των «γαλάζιων» εξορμήσεων έχουν συγκεκριμένα ονόματα: τον Κυριάκο Βελόπουλο και τον Αντώνη Σαμαρά. Η κυβέρνηση φαίνεται να εστιάζει στην αντιμετώπιση της επιρροής αυτών των πολιτικών προσώπων, ειδικά στη γεωγραφική ζώνη της Βόρειας Ελλάδας.

Η στρατηγική αυτή υποδηλώνει μια προσπάθεια περιορισμού των διαρροών προς τα δεξιά και το κέντρο, καθώς και την ενίσχυση της παρουσίας της Νέας Δημοκρατίας σε περιοχές όπου οι δύο αυτοί πολιτικοί παράγοντες αναμένεται να έχουν σημαντική απήχηση.

Η δύναμη του Κυριάκου Βελόπουλου

Ο Κυριάκος Βελόπουλος έχει ήδη ισχυρή παρουσία στη Βόρεια Ελλάδα. Σε πολλούς νομούς της περιοχής, το κόμμα του καταγράφει άνετα διψήφια ποσοστά, γεγονός που τον καθιστά έναν υπολογίσιμο αντίπαλο για τη Νέα Δημοκρατία.

Η κυβερνητική εξόρμηση στοχεύει, μεταξύ άλλων, στην ανάκτηση μέρους αυτής της εκλογικής βάσης και στην αντιμετώπιση της επιρροής που ασκεί ο Κυριάκος Βελόπουλος στους ψηφοφόρους της Βόρειας Ελλάδας.

Το «άγχος» για τον Αντώνη Σαμαρά

Ο Αντώνης Σαμαράς θεωρείται ότι θα έχει μεγάλη απήχηση από τη Λάρισα και πάνω, ειδικά με το νέο κόμμα που αναμένεται να δημιουργήσει. Αυτή η προοπτική προκαλεί κυβερνητικό άγχος, καθώς ο πρώην πρωθυπουργός μπορεί να αποσπάσει σημαντικό κομμάτι των παραδοσιακών ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας.

Η ανησυχία για τον Αντώνη Σαμαρά συνδέεται άμεσα και με τα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας. Το Μαξίμου και η Πειραιώς αντιλαμβάνονται ότι η εμφάνιση ενός νέου κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργό μπορεί να επηρεάσει την επιλογή και τη διαμόρφωση των υποψηφίων της ΝΔ.

Τα ψηφοδέλτια της ΝΔ και οι «μεταγραφές»

Οι έμπειροι «γαλάζιοι» παράγοντες σε Πειραιώς και Μαξίμου έχουν αντιληφθεί ότι ο πρώην πρωθυπουργός αναμένει τα «κοψίματα» στελεχών που θα γίνουν στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας. Στόχος του είναι να επιδοθεί σε ένα «μεταγραφικό κρεσέντο», προσελκύοντας δυσαρεστημένα στελέχη στο νέο του κόμμα.

Αυτό σημαίνει ότι αν οι επιλογές για τις «γαλάζιες» λίστες δεν είναι «χειρουργικά ορθές», τότε το νέο κόμμα του Αντώνη Σαμαρά θα μπορούσε να «κάνει πάρτι». Η κατάσταση αυτή έχει γίνει αντιληπτή και από πολλά τοπικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, τα οποία, όπως αναφέρεται, «εκβιάζουν» με τη φράση «ή μπαίνω το ψηφοδέλτιο ή πάω Σαμαρά», ασκώντας πίεση για την ένταξή τους στις λίστες του κόμματος.

Με πληροφορίες από: Topontiki