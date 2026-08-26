Η Ζωή Κωνσταντοπούλου στο πλευρό της Έλενας Ακρίτα για την αντιπροεδρία της Βουλής

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου, πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, ανακοίνωσε ότι το κόμμα της θα στηρίξει την υποψηφιότητα της Έλενας Ακρίτα για τη θέση της αντιπροέδρου της Βουλής. Παράλληλα, εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά της Νέας Δημοκρατίας για την αρνητική της στάση απέναντι στην πρόταση που κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ. Η κ. Κωνσταντοπούλου υποστήριξε ότι η Έλενα Ακρίτα μπορεί να υπηρετήσει επάξια και σαφώς καλύτερα από άλλους τη συγκεκριμένη θέση.

Η στήριξη της Πλεύσης Ελευθερίας

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, γνωστοποίησε μέσω ανάρτησής της στο Facebook την απόφαση του κόμματός της να ψηφίσει την Έλενα Ακρίτα. Η στήριξη αυτή έρχεται ως απάντηση στην πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για την υποψηφιότητα της κ. Ακρίτα για τη θέση της αντιπροέδρου του Κοινοβουλίου.

Όπως χαρακτηριστικά σημείωσε η κ. Κωνσταντοπούλου, η Πλεύση Ελευθερίας θεωρεί ότι η Έλενα Ακρίτα διαθέτει τα προσόντα να υπηρετήσει τη θέση αυτή με επάρκεια και αποτελεσματικότητα, υπερτερώντας άλλων υποψηφίων. Η δήλωση αυτή υπογραμμίζει την εμπιστοσύνη του κόμματος στις ικανότητες της υποψήφιας.

Η στάση της Νέας Δημοκρατίας και ο συμβολισμός της

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου σχολίασε την απόφαση της Νέας Δημοκρατίας να μην υποστηρίξει την υποψηφιότητα της Έλενας Ακρίτα, χαρακτηρίζοντάς την ως μια εξέλιξη με ιδιαίτερο συμβολισμό. Η κ. Κωνσταντοπούλου τόνισε ότι αυτή η απόφαση συμπίπτει με την ημέρα κατά την οποία σημειώθηκε ακόμη μία γυναικοκτονία στην Ελλάδα.

«Είναι τραγικό την ημέρα που διαπράττεται άλλη μια γυναικοκτονία, η ΝΔ να επιδιώκει να αφήσει το Προεδρείο της Βουλής χωρίς καμία γυναίκα…», ανέφερε συγκεκριμένα στην ανάρτησή της. Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας εξέφρασε, τέλος, την ελπίδα ότι η υποψηφιότητα της Έλενας Ακρίτα δεν θα ακυρωθεί, παρά τη στάση του κυβερνώντος κόμματος.

Κριτική σε κυβερνητικά στελέχη

Στην ίδια ανάρτηση, η Ζωή Κωνσταντοπούλου στράφηκε με σφοδρότητα κατά συγκεκριμένων στελεχών της κυβέρνησης, εκφράζοντας την αποδοκιμασία της για τη στάση της Νέας Δημοκρατίας απέναντι στην υποψηφιότητα της Έλενας Ακρίτα. Η κ. Κωνσταντοπούλου ανέφερε ότι δεν περίμενε «τίποτε καλύτερο από μια Κυβέρνηση που στηρίζεται» σε πρόσωπα με συγκεκριμένες αναφορές και πράξεις.

Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στον κ. Κυριαζίδη για το «κάνε κανένα παιδί», στον κ. Αυγενάκη για «τραμπουκισμούς και του ΟΠΕΚΕΠΕ», στον κ. Βορίδη για την «ΕΠΕΝ και του ΟΠΕΚΕΠΕ», στον κ. Λαζαρίδη για το «ανύπαρκτο πτυχίο», στον κ. Μαρκόπουλο για τη «γουρλίδικη» Εξεταστική Επιτροπή για τα Τέμπη, και στον κ. Κυρανάκη για το «Εδώ είναι Βουλή, δεν είναι η Κουζίνα σας».

Επιπλέον, η κριτική της επεκτάθηκε στον κ. Καιρίδη για το «άσε μας καλέ, κουκλίτσα μου», τις «ξανθές πουλέν» και τη «διχοτόμηση της Κύπρου». Αναφέρθηκε επίσης στον κ. Καραμανλή των Τεμπών που «απευθύνει ντροπές», στον κ. Τριαντόπουλο του «Μπαζώματος που μοιράζει έργα», και στον κ. Γεωργιάδη, τον οποίο χαρακτήρισε «αρνητή των νεκρών του Πολυτεχνείου, που αποστρέφεται κάθε «κακιά γυναίκα, υστερική ύπαρξη, απαίσιο πλάσμα» και υμνεί τη Γενοκτονία».

Η αντίθεση με την υποψηφιότητα Ακρίτα

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου ολοκλήρωσε την κριτική της με αναφορά στον πρωθυπουργό, κ. Μητσοτάκη, ο οποίος, όπως είπε, «ξέρει πότε οι γυναίκες βουλευτές και Αρχηγοί «έχουν οίστρο» και καλεί όλους τους προηγούμενους να «δείχνουν κατανόηση»». Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας υποστήριξε ότι έναντι αυτών των «υποδειγματικών βουλευτών», η Έλενα Ακρίτα «ασφαλώς… υστερεί».

Η κ. Κωνσταντοπούλου περιέγραψε την Έλενα Ακρίτα ως μια γυναίκα που «μάχεται για την ισότητα και τη συμπερίληψη κι αντιπαλεύει την έμφυλη βία, που στηρίζει τα θύματα κακοποίησης όταν βάλλονται, που υπερασπίζεται τους ευάλωτους ανθρώπους κι αντιτάσσεται στο bullying». Την χαρακτήρισε επίσης «άνθρωπο του πνεύματος και του πολιτισμού, μεγάλα αγκάθια και αυτά», και «γενικά παρούσα και ενεργή στη Βουλή, πράγμα απαράδεκτο για τη ΝΔ του Κ. Μητσοτάκη».

Με πληροφορίες από: Topontiki