Θανάσης Αυγερινός: «Το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού είναι δύο γυναίκες, πολλοί στρατιώτες»

Ευθεία βέλη κατά της Μαρίας Καρυστιανού εξαπέλυσε ο Θανάσης Αυγερινός, πρώην εκπρόσωπος του κόμματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία», αναφερόμενος στον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας του κινήματος. Σε συζήτηση που είχε με τον Κύπριο ευρωβουλευτή Φειδία Παναγιώτου στο Άγιο Όρος, ο κ. Αυγερινός διέψευσε κατηγορίες που του αποδόθηκαν και εξέφρασε τις διαφωνίες του σχετικά με την πορεία του εγχειρήματος. Παράλληλα, τοποθετήθηκε και για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Βολές για την οργάνωση του κόμματος

Ο Θανάσης Αυγερινός, λίγες εβδομάδες μετά την αποχώρησή του από την «Ελπίδα για τη Δημοκρατία», άφησε σαφείς αιχμές για τον τρόπο με τον οποίο λαμβάνονταν οι αποφάσεις στο κόμμα. Υποστήριξε ότι η λειτουργία ήταν συγκεντρωτική και με περιορισμένη συμμετοχή των μελών, κάτι που οδήγησε στην αποχώρησή του. Αυτές οι παρατηρήσεις έρχονται σε συνέχεια της γενικότερης κριτικής του για την εσωτερική δομή του κινήματος.

Ειδικότερα, ο κ. Αυγερινός αναφέρθηκε σε μια φράση που, όπως είπε, έχει χρησιμοποιήσει η Μαρία Καρυστιανού, σύμφωνα με την οποία «το κόμμα είναι δύο γυναίκες και πολλοί στρατιώτες». Ο ίδιος τόνισε ότι ένα νέο πολιτικό εγχείρημα δεν μπορεί να υιοθετεί μοντέλα λειτουργίας παρόμοια με αυτά που έχει καταγγείλει στο παρελθόν, υπογραμμίζοντας την αντίφαση που δημιουργείται με την ίδια την ουσία της πολιτικής. Η κριτική του εστιάζει στην ανάγκη για πραγματική δημοκρατία και συμμετοχή.

Διάψευση κατηγοριών για «πραξικοπηματική κίνηση»

Στη συζήτησή του με τον Φειδία Παναγιώτου, ο Θανάσης Αυγερινός διέψευσε κατηγορίες της Μαρίας Καρυστιανού περί «υπόγειων διεργασιών» ή «πραξικοπηματικής κίνησης» στο εσωτερικό του κινήματος. Ο ίδιος υποστήριξε ότι μια τέτοια κατηγορία δεν συνάδει με τον ρόλο που του είχε ανατεθεί μέχρι τότε, καθώς είχε κάνει την κεντρική παρουσίαση της ιδρυτικής διακήρυξης του κόμματος. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «φαντάζομαι ότι αν αυτά τα πιστεύεις και είσαι ηγέτης, δεν βάζεις αυτόν τον άνθρωπο να κάνει την κεντρική παρουσίαση της ιδρυτικής διακήρυξης».

Ο κ. Παναγιώτου έθεσε το ενδεχόμενο η ηγεσία του κινήματος να είχε θεωρήσει τον Αυγερινό πιθανή απειλή, σενάριο το οποίο ο ίδιος απέρριψε κατηγορηματικά. «Είναι αστείο να πιστεύει κανείς ότι ο Αυγερινός θα πάρει το κόμμα που λέγεται Μαρία Καρυστιανού», δήλωσε, υπογραμμίζοντας ότι οι κατηγορίες αυτές δεν έχουν βάση και δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα των προθέσεών του.

Η ουσία της πολιτικής και οι βουλευτικές καρέκλες

Ο Θανάσης Αυγερινός άφησε αιχμές για όσους βλέπουν την προσπάθεια δημιουργίας ενός νέου κόμματος κυρίως ως μέσο πολιτικής ανέλιξης και κατάληψης βουλευτικών εδρών. Υποστήριξε ότι η δημιουργία ενός νέου πολιτικού εγχειρήματος δεν μπορεί να έχει ως στόχο απλώς την είσοδο στη Βουλή, αλλά πρέπει να βασίζεται σε αρχές και αξίες που διαφέρουν από τα καθιερωμένα πολιτικά μοντέλα.

«Αν θέλαμε να δημιουργήσουμε ένα κόμμα σαν τα άλλα, στην έλλειψη δημοκρατίας, στα ψέματα […] που απλώς ενδιαφέρεται για καρέκλες βουλευτικές και θέλει να μπει στη Βουλή, αυτό αντιφάσκει με την ίδια την ουσία της πολιτικής μας», ανέφερε. Τόνισε ότι ένας τέτοιος στόχος δεν ταιριάζει με τον κινηματικό χαρακτήρα που θα έπρεπε να έχει ένα νέο κόμμα, το οποίο θα ενδιαφέρεται για την ουσία της πολιτικής και όχι για προσωπικά οφέλη.

Θέσεις για τον πόλεμο στην Ουκρανία

Πέρα από τις εσωτερικές πολιτικές εξελίξεις, ο Θανάσης Αυγερινός αναφέρθηκε και στον πόλεμο στην Ουκρανία, εκφράζοντας τις απόψεις του σχετικά με την εξέλιξή του. Χαρακτήρισε ανεδαφικό «το στόχο κάποιων να πετύχουν την στρατηγική ήττα της Ρωσίας», υπογραμμίζοντας ότι μια τέτοια προσδοκία δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα του πεδίου των μαχών και των διεθνών ισορροπιών.

Ο κ. Αυγερινός πρόσθεσε ότι η Ρωσία δέχεται πολλά πλήγματα στο εσωτερικό της, ενώ η ανάπτυξη της τεχνολογίας αυξάνει τη δύναμη πυρός των χτυπημάτων. Παρά τις δυσκολίες, εξέφρασε τον φόβο ότι πρόκειται για έναν «πόλεμο φθοράς». Κατέληξε λέγοντας ότι, ακόμα και τώρα που οι Ρώσοι έχουν κουραστεί, έχουν βαρεθεί και έχουν ταλαιπωρηθεί πολύ, η επιλογή του Πούτιν για το μέλλον της Ρωσίας παραμένει η κυρίαρχη επιλογή της συντριπτικής μερίδας της ρωσικής κοινωνίας.

Με πληροφορίες από: Reader, Ieidiseis