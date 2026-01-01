Είδηση με άρωμα παραπολιτικών αλλά και έντονο lifestyle χρώμα έβγαλε ο πρώτος καφές της νέας χρονιάς στο Κολωνάκι. Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σε χαλαρό τετ α τετ με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κώστας Τασούλας, αποκάλυψε ότι ο γιος του, Κωνσταντίνος, έκανε πρόταση γάμου στη διεθνή Ελληνίδα τενίστρια Μαρία Σάκκαρη, με τον γάμο να προγραμματίζεται για το 2027.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο ιστορικό Da Capo, στην πλατεία Κολωνακίου, συνεχίζοντας μια άτυπη παράδοση που κρατά εδώ και χρόνια για την πολιτική και κοινωνική ελίτ της Αθήνας, κάθε Πρωτοχρονιά.

Παρέα με πολιτικό και… ιστορικό βάθος

Στον φετινό καφέ, εκτός από τον πρωθυπουργό και τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, βρέθηκαν επίσης ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, ο αναλυτής Ανδρέας Δρυμιώτης, ο εφοπλιστής Νίκος Πατέρας και ο Μανούσος Γρυλάκης, ιστορικός σωματοφύλακας του Κωνσταντίνος Μητσοτάκης.

Μέσα σε αυτό το χαλαρό αλλά ιδιαίτερα «βαρύ» πολιτικά τραπέζι, ο Κυριάκος Μητσοτάκης άφησε για λίγο την πολιτική ατζέντα και έκανε την προσωπική αποκάλυψη που έκλεψε την παράσταση.

Από τα οικογενειακά… στα θεσμικά

Η συζήτηση, ωστόσο, δεν έμεινε μόνο στα ευχάριστα νέα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στα ανοιχτά πολιτικά ζητήματα, τονίζοντας ότι θα επιδιώξει άμεσα συναίνεση με το ΠΑΣΟΚ, ώστε να ξεμπλοκάρει το θέμα των κενών ανεξάρτητων αρχών.

Ο Κώστας Τασούλας φέρεται να συμφώνησε πως ακόμη και η μείωση της απαιτούμενης πλειοψηφίας από τα 4/5 στα 3/5 δεν απέδωσε τα αναμενόμενα. Από την πλευρά του, ο Νικήτας Κακλαμάνης επισήμανε ότι μια λύση με απλή πλειοψηφία –κατά το πρότυπο της εκλογής Προέδρου της Δημοκρατίας– θα απαιτούσε, ωστόσο, συνταγματική αναθεώρηση.

Έτσι, ο πρώτος καφές του 2026 στο Κολωνάκι συνδύασε προσωπικές ειδήσεις υψηλού ενδιαφέροντος με θεσμικές συζητήσεις, επιβεβαιώνοντας ότι στην ελληνική πολιτική σκηνή, τα παραπολιτικά και η ουσία συχνά συνυπάρχουν στο ίδιο τραπέζι.

