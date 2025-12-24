Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Ευχές για χαρούμενες γιορτές από την πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα

Τις χριστουγεννιάτικες ευχές της προς τον ελληνικό λαό έστειλε η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, με ανάρτησή της στα social media.

Η πρέσβης δημοσίευσε φωτογραφία από τη χριστουγεννιάτικα στολισμένη είσοδο της πρεσβευτικής κατοικίας, στην οποία εμφανίζεται φορώντας ένα λαμπερό χρυσό, μακρύ στράπλες φόρεμα με λευκές λεπτομέρειες και εντυπωσιακό κολιέ. Η εικόνα συνόδευε το μήνυμά της για τις γιορτές.

Στην ανάρτησή της στο X (πρώην Twitter), η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ απευθύνθηκε στους πολίτες της Ελλάδας, ευχόμενη χαρούμενες γιορτές και εκφράζοντας την ευχή για ευλογία και στις δύο χώρες.

Συγκεκριμένα ανέφερε:

«Καθώς μαζευόμαστε με τους αγαπημένους μας και αναπολούμε την απίστευτη χρονιά που πέρασε, σας στέλνω τις εγκάρδιες ευχές μου για χαρούμενες γιορτές. Ο Θεός να ευλογεί την Ελλάδα, τις Ηνωμένες Πολιτείες και τους λαούς των δύο μεγάλων εθνών μας».

As we gather with loved ones and reflect on the incredible year this has been, I send my heartfelt wishes for a joyful Christmas holiday. God bless Greece, the United States, and the people of our two great nations. ???????????????? pic.twitter.com/gB1NkQ3BUH — Ambassador Kimberly Guilfoyle (@USAmbassadorGR) December 24, 2025

