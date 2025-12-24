# ΕΓΚΛΗΜΑ# ΕΠΙΔΟΜΑ# ΤΡΟΧΑΙΟ# ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ# ΑΓΡΟΤΕΣ# HACKS

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Ευχές για χαρούμενες γιορτές από την πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα

Τις χριστουγεννιάτικες ευχές της προς τον ελληνικό λαό έστειλε η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, με ανάρτησή της στα social media.

Η πρέσβης δημοσίευσε φωτογραφία από τη χριστουγεννιάτικα στολισμένη είσοδο της πρεσβευτικής κατοικίας, στην οποία εμφανίζεται φορώντας ένα λαμπερό χρυσό, μακρύ στράπλες φόρεμα με λευκές λεπτομέρειες και εντυπωσιακό κολιέ. Η εικόνα συνόδευε το μήνυμά της για τις γιορτές.

Στην ανάρτησή της στο X (πρώην Twitter), η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ απευθύνθηκε στους πολίτες της Ελλάδας, ευχόμενη χαρούμενες γιορτές και εκφράζοντας την ευχή για ευλογία και στις δύο χώρες.

Συγκεκριμένα ανέφερε:
«Καθώς μαζευόμαστε με τους αγαπημένους μας και αναπολούμε την απίστευτη χρονιά που πέρασε, σας στέλνω τις εγκάρδιες ευχές μου για χαρούμενες γιορτές. Ο Θεός να ευλογεί την Ελλάδα, τις Ηνωμένες Πολιτείες και τους λαούς των δύο μεγάλων εθνών μας».

