Στην Ιερουσαλήμ και τη Ραμάλα μεταβαίνει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στο πλαίσιο μιας επίσκεψης με έντονο διπλωματικό και γεωπολιτικό αποτύπωμα, με επίκεντρο την περιφερειακή σταθερότητα και την ενίσχυση της συνεργασίας στην Ανατολική Μεσόγειο.

Κεντρικός σταθμός της επίσκεψης αποτελεί η 10η Τριμερής Σύνοδος Ελλάδας–Κυπριακής Δημοκρατίας–Ισραήλ, η οποία έχει καθιερωθεί ως βασικός πυλώνας συντονισμού και στρατηγικής συνεργασίας των τριών χωρών. Στη Σύνοδο συμμετέχουν ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης και ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Στο επίκεντρο άμυνα, ενέργεια και ασφάλεια

Κατά τη διάρκεια των συνομιλιών, οι τρεις ηγέτες αναμένεται να εξετάσουν την περαιτέρω εμβάθυνση της συνεργασίας στους τομείς της άμυνας, της ενέργειας, της ασφάλειας, της συνδεσιμότητας, της πολιτικής προστασίας και της καινοτομίας. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται, σύμφωνα με πληροφορίες, στην ενίσχυση του σχήματος «3+1» με τη συμμετοχή των Ηνωμένων Πολιτειών, σε μια περίοδο κατά την οποία η Ελλάδα αναδεικνύεται σε κομβικό παράγοντα ενεργειακής ασφάλειας για την Ανατολική Ευρώπη.

Συνάντηση με τον Πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής

Ξεχωριστό κεφάλαιο της επίσκεψης αποτελεί η μετάβαση του πρωθυπουργού στη Ραμάλα, όπου θα έχει συνάντηση με τον Πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς. Στη συνάντηση αυτή επαναβεβαιώνεται η πάγια ελληνική θέση υπέρ της πολιτικής λύσης των δύο κρατών στο Παλαιστινιακό.

Παράλληλα, η ελληνική πλευρά εκφράζει την ετοιμότητά της να συμβάλει στην επόμενη ημέρα για τη Γάζα, τόσο σε ανθρωπιστικό επίπεδο όσο και μέσω συμμετοχής σε δράσεις ανοικοδόμησης, καθώς και στην εξέταση ενδεχόμενης συμμετοχής σε Διεθνή Δύναμη Σταθεροποίησης.

Αναλυτικά το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού

- 12:30 – Συνάντηση στη Ραμάλα με τον Μαχμούντ Αμπάς

- 14:30 – Κατ’ ιδίαν συνάντηση στην Ιερουσαλήμ με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου

- 17:45 – Συμμετοχή στην Τριμερή Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας–Κύπρου–Ισραήλ, με τον Νίκο Χριστοδουλίδη

Η επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της ελληνικής διπλωματικής στρατηγικής για ενεργό ρόλο στις εξελίξεις της Ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής, με στόχο την προώθηση της σταθερότητας, της συνεργασίας και της ειρήνης στην περιοχή.







