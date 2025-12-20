Γιάννόπουλος προς πάσα κατεύθυνση: «Όσοι με συκοφαντούν για το περιστατικό, θα λογοδοτήσουν στη Δικαιοσύνη»

Ξεκάθαρο μήνυμα προς όσους τον στοχοποιούν δημόσια στέλνει ο δημοσιογράφος Νίκος Γιαννόπουλος, μετά τις αναφορές και τους χαρακτηρισμούς που ακολούθησαν την επίθεση που καταγγέλλει ότι δέχθηκε από τον ευρωβουλευτή Νίκος Παππάς στις Βρυξέλλες.

Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Νίκος Γιαννόπουλος προειδοποιεί ότι δεν πρόκειται να αφήσει αναπάντητους ισχυρισμούς που τον παρουσιάζουν ως «μέθυσο», «προκλητικό» ή οτιδήποτε άλλο σχετίζεται με το περιστατικό του ξυλοδαρμού του. Όπως ξεκαθαρίζει, κάθε τέτοια δημόσια αναφορά –είτε στα social media είτε σε οποιοδήποτε άλλο μέσο– θα αντιμετωπιστεί πλέον με νομικές ενέργειες.

Ο δημοσιογράφος υπογραμμίζει ότι η ανοχή του έχει εξαντληθεί και ότι όσοι επιλέγουν να τον χαρακτηρίζουν ή να αμφισβητούν δημόσια τα γεγονότα, θα κληθούν να αποδείξουν τους ισχυρισμούς τους ενώπιον της Δικαιοσύνης. Σύμφωνα με τον ίδιο, το ζήτημα δεν αφορά απλώς προσωπική προσβολή, αλλά τη διαστρέβλωση ενός σοβαρού περιστατικού βίας.

Επειδή η πλάκα πρέπει να τελειώσει. Οποιος με χαρακτηρίζει δημοσίως, στα social ή και αλλού, μέθυσο, προκλητικό ή οτιδήποτε άλλο, αναφερόμενος στο περιστατικό του ξυλοδαρμού μου από τον ευρωβουλευτή, θα κληθεί, άμεσα, να αποδείξει τους ισχυρισμούς του στις δικαστικές αίθουσες. — Nikos Giannopoulos (@nickgianno) December 20, 2025

Στην ανάρτησή του σημειώνει χαρακτηριστικά πως «η πλάκα πρέπει να τελειώσει», δίνοντας το στίγμα της στάσης που θα ακολουθήσει από εδώ και στο εξής. Το μήνυμα είναι σαφές: οποιαδήποτε δημόσια συκοφαντική αναφορά για το συγκεκριμένο θέμα δεν θα μείνει χωρίς συνέπειες.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στον δημοσιογραφικό και πολιτικό χώρο, ενώ αναμένεται να συνεχίσει να απασχολεί την επικαιρότητα, καθώς πλέον λαμβάνει και ξεκάθαρη νομική διάσταση.

