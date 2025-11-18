Έφυγε από τη ζωή ο στενός συνεργάτης και έμπιστος του Αλέξη Τσίπρα, πρώην υπουργός Επικρατείας και ιστορικό στέλεχος της Αριστεράς, μετά από σύντομη μάχη με τον καρκίνο.

Τη δυσάρεστη είδηση του θανάτου του Αλέκου Φλαμπουράρη, σε ηλικία 87 ετών, έγινε γνωστή την Τρίτη 18 Νοεμβρίου 2025. Ο πρώην υπουργός Επικρατείας, ιστορικό στέλεχος του χώρου της ανανεωτικής Αριστεράς και του ΣΥΡΙΖΑ, άφησε την τελευταία του πνοή μετά από σύντομη μάχη με τον καρκίνο.

Ο Έμπιστος του Αλέξη Τσίπρα και ο «Παππούς»

Ο Αλέκος Φλαμπουράρης υπήρξε ένα από τα πλέον εμπιστά και στενά πρόσωπα του πρώην Πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα. Η στενή τους σχέση ήταν τέτοια που τα παιδιά του πρώην Πρωθυπουργού τον αποκαλούσαν χαρακτηριστικά «παππού».

Διατέλεσε Υπουργός Επικρατείας για τον συντονισμό του κυβερνητικού έργου στην πρώτη κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα (Ιανουάριος - Αύγουστος 2015). Διατήρησε το ίδιο αξίωμα και στη δεύτερη κυβέρνηση, αναλαμβάνοντας αργότερα (μετά τον ανασχηματισμό του Νοεμβρίου 2016) ως Υπουργός Επικρατείας, αρμόδιος για θέματα της καθημερινότητας του Πολίτη.

Παρόλο που το τελευταίο διάστημα είχε αποσυρθεί από την ενεργό πολιτική δράση, διατηρούσε τις επαφές του με στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, μένοντας ενεργός στα κομματικά δρώμενα.

Η Διαδρομή του στην Αριστερά

Ο Αλέκος Φλαμπουράρης γεννήθηκε στην Αθήνα, όπου και ολοκλήρωσε τις γυμνασιακές του σπουδές. Υπήρξε απόφοιτος του Πανεπιστημίου Γκρατς της Αυστρίας και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, εργαζόμενος ως πολιτικός μηχανικός.

Η πολιτική του δράση ξεκίνησε από τα μαθητικά του χρόνια, συμμετέχοντας στο κίνημα για την αυτοδιάθεση της Κύπρου.

Στα νεανικά του χρόνια οργανώθηκε στο ΚΚΕ και στη Νεολαία Λαμπράκη.

Συνελήφθη για την αντιδικτατορική του δράση.

Από τη Μεταπολίτευση και μετά συμμετείχε στην Πολιτική Γραμματεία του ΚΚΕ Εσωτερικού, του ΚΚΕ Εσωτερικού-Ανανεωτική Αριστερά και του Συνασπισμού, καταλήγοντας στον ΣΥΡΙΖΑ, όπου υπήρξε μέλος της Κεντρικής Επιτροπής.

Εκλέχθηκε βουλευτής Α' Αθηνών με τον ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές του Σεπτεμβρίου 2015, θέση στην οποία επανεξελέγη και τον Ιούλιο του 2019. Στις πρόσφατες βουλευτικές εκλογές του Μαΐου και του Ιουνίου 2023, είχε τοποθετηθεί στην τελευταία, τιμητική θέση του ψηφοδελτίου Επικρατείας.

