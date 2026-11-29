Η κακοκαιρία «Άργος» συνεχίζει να πλήττει τη χώρα με σφοδρότητα το βράδυ της Κυριακής 29 Νοεμβρίου 2026, δοκιμάζοντας τις αντοχές των υποδομών και του κρατικού μηχανισμού. Θυελλώδεις άνεμοι, που αγγίζουν κατά τόπους τα 10 μποφόρ, έντονες βροχοπτώσεις και πυκνές χιονοπτώσεις συνθέτουν την εικόνα, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις, διακοπές ρεύματος και απαγορευτικά απόπλου. Λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών, έχει ήδη διευρυνθεί ο κατάλογος των περιοχών στις οποίες δεν θα λειτουργήσουν οι σχολικές μονάδες τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου.

Η σφοδρότητα των φαινομένων και οι προειδοποιήσεις

Τα φαινόμενα της κακοκαιρίας «Άργος» κορυφώθηκαν από τις απογευματινές ώρες της Κυριακής μέχρι αργά το βράδυ, με τους θυελλώδεις ανέμους να αποτελούν μία από τις μεγαλύτερες απειλές. Η ένταση των ανέμων αναμένεται να φτάσει τοπικά τα 10 μποφόρ, ενώ η Πολιτική Προστασία απέστειλε επείγοντα προειδοποιητικά μηνύματα μέσω του 112 στους κατοίκους της Αττικής, της Εύβοιας και της Σκύρου, καλώντας τους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους.

Ενδεικτικές της σφοδρότητας της κακοκαιρίας είναι οι μετρήσεις του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (meteo.gr). Μόνο στη Μαλακάσα, μέχρι τις 15:30 της Κυριακής, είχαν πέσει 105 τόνοι νερού ανά στρέμμα. Στη Δροσιά καταγράφηκαν 93 χιλιοστά βροχής, ενώ στην κορυφή της Πεντέλης η ποσότητα βροχής έφτασε τα 85 χιλιοστά.

Εκτεταμένα προβλήματα στην Αττική και επεμβάσεις της Πυροσβεστικής

Η Αττική βρέθηκε από το μεσημέρι στο επίκεντρο της κακοκαιρίας, με τις επίμονες βροχές και τις ριπές του ανέμου να προκαλούν δεκάδες κλήσεις στην Πυροσβεστική Υπηρεσία. Συνολικά 295 κλήσεις έχει δεχτεί μέχρι στιγμής το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος για την Αττική, αφορώντας κυρίως κοπές δέντρων και αντλήσεις υδάτων. Ισχυρές δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος παραμένουν σε διασπορά στην περιοχή για την αντιμετώπιση των περιστατικών.

Στην περιοχή της Εκάλης, η Πυροσβεστική κλήθηκε να απεγκλωβίσει δύο άτομα από αυτοκίνητο. Στο Κορωπί, κατέρρευσε τμήμα παλαιάς κατοικίας, χωρίς ευτυχώς να υπάρξουν τραυματισμοί, με αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία στην οδό Κύπρου. Στα Κάτω Πατήσια, στην οδό Νικοπόλεως, σημειώθηκε υποχώρηση του οδοστρώματος, οδηγώντας την Τροχαία σε άμεση διακοπή της κυκλοφορίας.

Ιδιαίτερα επιβαρυμένη είναι η κατάσταση στον Δήμο Ωρωπού, όπου έχουν καταγραφεί πλημμυρικά φαινόμενα, προβλήματα στο οδικό δίκτυο και σημαντική άνοδος της στάθμης των υδάτων στα ρέματα. Παράλληλα, αυξημένη καταγράφεται η στάθμη των υδάτων στον Κηφισό, η οποία παρακολουθείται στενά από τις αρχές, χωρίς ωστόσο να έχει προκληθεί υπερχείλιση. Προβλήματα και διακοπές στην κυκλοφορία καταγράφηκαν επίσης σε αρκετούς οδικούς άξονες των ανατολικών προαστίων.

Κλειστά σχολεία και απαγορευτικά απόπλου

Οι δημοτικές Αρχές, λαμβάνοντας υπόψη τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες, έχουν λάβει αποφάσεις για αναστολή λειτουργίας σχολικών μονάδων τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου. Ο κατάλογος των περιοχών με κλειστά σχολεία διευρύνεται, περιλαμβάνοντας πλέον περιοχές της Αττικής και της Κορινθίας. Το επίκεντρο των ισχυρών βροχοπτώσεων και καταιγίδων μεταφέρεται τη Δευτέρα στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα, όπου επίσης αναμένεται να επηρεαστεί η λειτουργία των σχολείων.

Στη θάλασσα, οι θυελλώδεις άνεμοι οδήγησαν σε καθολικό απαγορευτικό απόπλου, με τα πλοία να παραμένουν δεμένα στο λιμάνι του Πειραιά. Παράλληλα, σε εξέλιξη βρίσκονται δραματικές έρευνες για τον εντοπισμό ενός αγνοούμενου ναυτικού, γεγονός που υπογραμμίζει τους κινδύνους που εγκυμονεί η κακοκαιρία.

Η κατάσταση σε άλλες περιοχές της χώρας

Πέρα από την Αττική, η κακοκαιρία «Άργος» έχει προκαλέσει προβλήματα και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας. Στη δυτική Ελλάδα, συνεχίζεται η αποτίμηση των ζημιών που προκάλεσαν οι καταρρακτώδεις βροχές στην Κέρκυρα, στην Ήπειρο και στην Αιτωλοακαρνανία. Οι πλημμύρες και οι καταστροφές σε αυτές τις περιοχές έχουν αφήσει πίσω τους σημαντικά προβλήματα.

Στην Καλαμάτα, ισχυροί άνεμοι έχουν προκαλέσει πτώσεις δέντρων, και μάλιστα στην περιοχή του Αριοχωρίου, τραυματίστηκε ένας πυροσβέστης κατά την εκτέλεση του καθήκοντός του. Η Πολιτική Προστασία παραμένει σε επιφυλακή σε όλη τη χώρα, καθώς η κακοκαιρία συνεχίζει την πορεία της, απαιτώντας αυξημένη προσοχή από τους πολίτες και συνεχή ετοιμότητα από τις αρχές.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Ieidiseis