Η κακοκαιρία «Άργος» συνεχίζει να πλήττει τη χώρα, προκαλώντας σοβαρές καταστροφές σε υποδομές, εκτεταμένα πλημμυρικά φαινόμενα και εγκλωβισμούς πολιτών. Η Αττική βρίσκεται στο επίκεντρο των έντονων καιρικών φαινομένων την Κυριακή 29 Νοεμβρίου, με την Πολιτική Προστασία να εκδίδει προειδοποιήσεις για πολύ θυελλώδεις ανέμους που τοπικά θα φτάσουν τα 10 μποφόρ. Παράλληλα, αλλεπάλληλα μηνύματα από το 112 έχουν σταλεί σε διάφορες περιοχές, ενώ δήμοι έχουν ανακοινώσει την αναστολή λειτουργίας των σχολικών μονάδων για τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου.

Επίκεντρο η Αττική με εκτεταμένα προβλήματα

Οι ισχυρές βροχοπτώσεις έχουν δημιουργήσει εκτεταμένα προβλήματα στο οδικό δίκτυο της Αττικής, με πολλούς δρόμους να μετατρέπονται σε ορμητικούς χειμάρρους. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία έχει δεχτεί δεκάδες κλήσεις για άντληση υδάτων, κοπές δέντρων και μεταφορές ατόμων σε όλη τη χώρα, παραμένοντας σε επιφυλακή.

Συγκεκριμένα, πλημμυρικά φαινόμενα καταγράφονται στην Εκάλη και στην Πεντέλη, ενώ στο Κορωπί αναφέρθηκε η κατάρρευση τμήματος κατοικίας. Στην οδό Μυρτιάς στην Εκάλη, λίγο μετά τις τρεις το απόγευμα της Κυριακής, τα νερά μετέτρεψαν τον δρόμο σε «ποτάμι», εγκλωβίζοντας δύο άτομα σε ένα λευκό αυτοκίνητο. Πυροσβέστες κλήθηκαν στο σημείο και τους απομάκρυναν σε ασφαλές σημείο, ενώ η κυκλοφορία στον δρόμο διεκόπη λόγω της επικίνδυνης στάθμης των υδάτων.

Στην Κηφισιά, στην οδό Σαρανταπόρου, ένα πελώριο δέντρο κατέρρευσε το απόγευμα της Κυριακής πάνω σε δύο αυτοκίνητα, προκαλώντας εκτεταμένες υλικές ζημιές. Κατά την πτώση του δέντρου, κόπηκαν και καλώδια ηλεκτροδότησης, με αποτέλεσμα να κληθεί συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ και να διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων. Στη Βούλα, η συσσώρευση μεγάλου όγκου νερού στη Λεωφόρο Κωνσταντίνου Καραμανλή οδήγησε στη διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων προς τον Πειραιά, από το ύψος της συμβολής της με την οδό Ιωάννη Μεταξά, λίγο πριν από τις 04:00 τα ξημερώματα. Επίσης, δρόμοι στον Ωρωπό έχουν κλείσει λόγω των καιρικών φαινομένων.

Προειδοποιήσεις 112 και κλειστά σχολεία

Το μεσημέρι της Κυριακής 29 Νοεμβρίου, εστάλη μήνυμα από το 112 στα κινητά των κατοίκων της Αττικής, προειδοποιώντας για ισχυρούς έως θυελλώδεις ανέμους που αναμένονται από τις επόμενες ώρες της Κυριακής και καθ’ όλη τη διάρκεια της Δευτέρας. Το μήνυμα καλούσε τους πολίτες να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών και τις οδηγίες αυτοπροστασίας.

Λίγες ώρες αργότερα, το απόγευμα της ίδιας ημέρας, ανάλογα προειδοποιητικά μηνύματα του 112 εστάλησαν και σε Λακωνία και Κύθηρα, ενημερώνοντας για ισχυρούς έως θυελλώδεις ανέμους τις επόμενες ώρες. Η Λακωνία είχε ήδη προστεθεί στις περιοχές για τις οποίες εκδόθηκε προειδοποίηση για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα.

Στο πλαίσιο των μέτρων προστασίας, δήμοι της χώρας ανακοίνωσαν την αναστολή λειτουργίας των σχολικών μονάδων για τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου. Συγκεκριμένα, οι δήμαρχοι Φλώρινας και Αμυνταίου αποφάσισαν να παραμείνουν κλειστά τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στους Δήμους τους, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών, όπως χιονοπτώσεις και χαμηλές θερμοκρασίες, που επικρατούν στην περιοχή. Αντίθετα, οι παιδικοί σταθμοί στον Δήμο Φλώρινας θα λειτουργήσουν κανονικά.

Προβλήματα σε ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες και περιφερειακές ζημιές

Οι θυελλώδεις άνεμοι που πνέουν στα πελάγη, φτάνοντας ακόμη και τα 10 μποφόρ, έχουν προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες. Τα πλοία παραμένουν δεμένα στα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφήνας και του Λαυρίου, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη το δεύτερο κύμα της κακοκαιρίας «Άργος». Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), η ένταση των ανέμων αναμένεται να φτάσει κατά τόπους στο Αιγαίο τα 9 με 10 μποφόρ και στο Ιόνιο τα 8 μποφόρ.

Πέρα από την Αττική, η κακοκαιρία έχει προκαλέσει σημαντικές ζημιές και σε άλλες περιοχές της χώρας. Στην Κέρκυρα, ένα τμήμα του παραλιακού δρόμου που συνδέει τον Άγιο Γεώργιο Αργυράδων με τον Μαραθιά κατέρρευσε και κατέληξε στη θάλασσα. Επιπλέον, κατολισθήσεις και πλημμύρες προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές στο νότιο τμήμα του νησιού.

Σοβαρό πλήγμα δέχθηκαν και τα Σύβοτα Θεσπρωτίας, όπου η κακοκαιρία προκάλεσε εκτεταμένες φθορές στο οδικό δίκτυο. Οχήματα εγκλωβίστηκαν ανάμεσα σε φερτά υλικά, καθιστώντας πολλούς δρόμους αδιάβατους. Πλημμυρικά φαινόμενα και προβλήματα στις μετακινήσεις καταγράφονται επίσης στην Αιτωλοακαρνανία, με τις τοπικές Αρχές να προσπαθούν να διαχειριστούν τις συνέπειες των έντονων βροχοπτώσεων. Εν τω μεταξύ, οι κάτοικοι της δυτικής Ελλάδας μετρούσαν τις ζημιές από τις καταρρακτώδεις βροχές του Σαββάτου 28 Νοεμβρίου.

Μεγάλες βροχοπτώσεις και ενίσχυση ανέμων

Από τις πρωινές ώρες της Κυριακής 29 Νοεμβρίου, καταγράφονται πολύ μεγάλα ύψη βροχής στην Αττική. Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών / meteo.gr, το μεγαλύτερο ύψος βροχής στην περιοχή της Αττικής έως τις 15:30 καταγράφηκε στη Μαλακάσα, όπου έφτασε τα 105 χιλιοστά. Πλημμυρικά φαινόμενα αναφέρθηκαν επίσης σε Μαλακάσα, Δροσιά και Πεντέλη.

Ο κίνδυνος για νέες πλημμύρες, πτώσεις δέντρων και ζημιές στο δίκτυο ηλεκτροδότησης παραμένει υψηλός. Μετά τις ισχυρές βροχοπτώσεις, αναμένεται να ενισχυθούν σημαντικά οι βόρειοι άνεμοι, επιδεινώνοντας την κατάσταση.

Διαφορετική είναι η εικόνα στη βόρεια και στην κεντρική Ελλάδα, όπου η κακοκαιρία έχει φέρει χιονοπτώσεις και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας. Αυτό έχει δημιουργήσει προβλήματα στις μετακινήσεις σε ορεινές περιοχές, προσθέτοντας στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η χώρα λόγω του «Άργους».

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Enikos, Topontiki