Σφοδρές βροχοπτώσεις έπληξαν εκτεταμένες περιοχές της Αττικής κατά τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής, προκαλώντας σημαντικά προβλήματα στο οδικό δίκτυο. Η έντονη νεροποντή οδήγησε σε συσσώρευση μεγάλων ποσοτήτων υδάτων σε διάφορα σημεία, καθιστώντας την κυκλοφορία των οχημάτων ιδιαίτερα δύσκολη. Ειδικότερα, στην περιοχή της Βούλας, οι αρχές προχώρησαν σε διακοπή της κυκλοφορίας σε κεντρική λεωφόρο, λόγω των επικίνδυνων συνθηκών που δημιουργήθηκαν.

Έντονα καιρικά φαινόμενα στην Αττική

Οι κάτοικοι της Αττικής βρέθηκαν αντιμέτωποι με σφοδρές βροχοπτώσεις που εκδηλώθηκαν από τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής. Τα καιρικά φαινόμενα ήταν ιδιαίτερα έντονα και επηρέασαν πολλές περιοχές του νομού, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν προβλήματα στην ομαλή λειτουργία της καθημερινότητας. Η συνεχής και δυνατή βροχή είχε ως συνέπεια τη συγκέντρωση σημαντικών ποσοτήτων νερού σε διάφορα σημεία του αστικού και περιαστικού ιστού.

Η κατάσταση αυτή, με τη συσσώρευση υδάτων στο οδόστρωμα, δημιούργησε συνθήκες που απαιτούσαν προσοχή από τους οδηγούς και τους πεζούς. Οι αρμόδιες υπηρεσίες τέθηκαν σε ετοιμότητα για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κακοκαιρίας, καθώς η ορατότητα ήταν μειωμένη και οι δρόμοι γλιστεροί, καθιστώντας την οδήγηση επικίνδυνη.

Διακοπή κυκλοφορίας στη λεωφόρο Κωνσταντίνου Καραμανλή

Ένα από τα πιο σοβαρά προβλήματα που προέκυψαν από τις σφοδρές βροχοπτώσεις ήταν η διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στη λεωφόρο Κωνσταντίνου Καραμανλή. Το συγκεκριμένο οδικό τμήμα, το οποίο βρίσκεται στην περιοχή της Βούλας, επηρεάστηκε άμεσα από την έντονη νεροποντή. Η συσσώρευση υδάτων στο οδόστρωμα ήταν τόσο μεγάλη που κατέστησε αδύνατη και επικίνδυνη τη διέλευση των αυτοκινήτων και άλλων οχημάτων.

Οι αρχές, λαμβάνοντας υπόψη τους κινδύνους που εγκυμονούσε η κατάσταση, προχώρησαν στην άμεση διακοπή της κυκλοφορίας. Αυτή η ενέργεια κρίθηκε απαραίτητη για την προστασία των οδηγών και των επιβατών, καθώς η παρουσία μεγάλων ποσοτήτων νερού σε κεντρικό οδικό άξονα θα μπορούσε να οδηγήσει σε ατυχήματα. Η λεωφόρος Κωνσταντίνου Καραμανλή αποτελεί έναν σημαντικό δρόμο για τις μετακινήσεις στην ευρύτερη περιοχή, και η διακοπή της κυκλοφορίας της είχε άμεσο αντίκτυπο στην κίνηση.

Το ρεύμα προς Πειραιά επηρεάστηκε

Η διακοπή της κυκλοφορίας στη λεωφόρο Κωνσταντίνου Καραμανλή δεν αφορούσε το σύνολο του οδικού άξονα, αλλά επικεντρώθηκε σε ένα συγκεκριμένο ρεύμα. Συγκεκριμένα, η απαγόρευση της διέλευσης των οχημάτων ίσχυσε για το ρεύμα κυκλοφορίας που κατευθύνεται προς την περιοχή του Πειραιά. Οι οδηγοί που είχαν ως προορισμό τον Πειραιά ή άλλες περιοχές προς αυτή την κατεύθυνση, βρέθηκαν μπροστά σε αποκλεισμένο δρόμο και κλήθηκαν να αναζητήσουν εναλλακτικές διαδρομές για να φτάσουν στον προορισμό τους.

Το ακριβές σημείο από το οποίο τέθηκε σε ισχύ η διακοπή της κυκλοφορίας ήταν από το ύψος της συμβολής της λεωφόρου Κωνσταντίνου Καραμανλή με την οδό Ιωάννη Μεταξά. Από αυτό το σημείο και μετά, η πρόσβαση προς τον Πειραιά μέσω της συγκεκριμένης λεωφόρου ήταν αδύνατη λόγω της συσσώρευσης υδάτων. Η κατάσταση αυτή απαιτούσε την άμεση παρέμβαση των αρμόδιων συνεργείων για την αποκατάσταση της ομαλής κυκλοφορίας και την απομάκρυνση των υδάτων από το οδόστρωμα.

Με πληροφορίες από: Enikos