Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) προχώρησε σε επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου καιρού για την επερχόμενη κακοκαιρία «Άργος». Το φαινόμενο, που έλαβε την ονομασία «Άργος», αναμένεται να σαρώσει τη χώρα έως και τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2026, φέρνοντας μαζί του ισχυρές καταιγίδες, πυκνές χιονοπτώσεις κατά τόπους και θυελλώδεις ανέμους.

Το επικαιροποιημένο δελτίο, το οποίο εκδόθηκε αρχικά την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2026 με α.α. 10/2026, θέτει σε κόκκινο συναγερμό εκτεταμένες περιοχές της χώρας. Οι αρμόδιες υπηρεσίες παραμένουν σε αυξημένη ετοιμότητα, καθώς ήδη έχουν καταγραφεί σοβαρά προβλήματα σε περιοχές της δυτικής Ελλάδας.

Τα φαινόμενα του Σαββάτου 28 Νοεμβρίου

Για σήμερα, Σάββατο 28 Νοεμβρίου 2026, προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες με κόκκινη προειδοποίηση για το Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά. Τα φαινόμενα αυτά αναμένεται να είναι ιδιαίτερα έντονα, απαιτώντας την προσοχή των κατοίκων.

Παράλληλα, πορτοκαλί προειδοποίηση έχει εκδοθεί για τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου, όπου επίσης αναμένονται βροχές και καταιγίδες. Από το βράδυ του Σαββάτου, η κακοκαιρία θα επηρεάσει με πορτοκαλί προειδοποίηση περιοχές της κεντρικής Μακεδονίας, όπως οι νομοί Πιερίας και Χαλκιδικής, καθώς και την ανατολική Θεσσαλία, συγκεκριμένα τους νομούς Λάρισας και Μαγνησίας.

Η εξέλιξη της κακοκαιρίας την Κυριακή 29 Νοεμβρίου

Την Κυριακή 29 Νοεμβρίου 2026, οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα επεκταθούν, με κόκκινη προειδοποίηση για την ανατολική Θεσσαλία (νομοί Λάρισας, Μαγνησίας), τις Σποράδες, την ανατολική Στερεά (νομοί Αττικής, Βοιωτίας, Φθιώτιδας) και την Εύβοια. Βαθμιαία, τα επικίνδυνα φαινόμενα θα επηρεάσουν και την ανατολική και νότια Πελοπόννησο, συμπεριλαμβανομένων των νομών Κορινθίας, Αργολίδας, των ανατολικών τμημάτων του νομού Αρκαδίας και του νομού Λακωνίας.

Οι άνεμοι στα ανατολικά θα πνέουν πολύ θυελλώδεις βόρειοι βορειοανατολικοί, φτάνοντας τα 9 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο τοπικά θα αγγίξουν τα 10 μποφόρ, με κόκκινη προειδοποίηση. Επιπλέον, προβλέπονται τοπικά πυκνές χιονοπτώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά και σε ημιορεινές περιοχές της βόρειας και κεντρικής χώρας, καθώς και πρόσκαιρα σε περιοχές της βόρειας χώρας με χαμηλό υψόμετρο, για τις οποίες έχει εκδοθεί πορτοκαλί προειδοποίηση.

Η κατάσταση τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου

Τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2026, η κακοκαιρία «Άργος» θα συνεχίσει να πλήττει τη χώρα. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται στην Κρήτη, για την οποία έχει εκδοθεί κόκκινη προειδοποίηση.

Οι πολύ θυελλώδεις άνεμοι θα επιμείνουν στο Αιγαίο, φτάνοντας τα 8 με 9 μποφόρ, ενώ τοπικά στο νότιο Αιγαίο θα διατηρηθούν στα 10 μποφόρ, επίσης με κόκκινη προειδοποίηση. Οι πολίτες καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.

Προβλήματα σε Κέρκυρα και Θεσπρωτία

Ήδη, σοβαρά πλημμυρικά φαινόμενα, κατολισθήσεις και απεγκλωβισμοί ατόμων καταγράφονται στην Κέρκυρα και τη Θεσπρωτία, όπου έχουν προκληθεί ζημιές στο οδικό δίκτυο και υπερχειλίσεις υδάτων. Στην Κέρκυρα, η έντονη και παρατεταμένη βροχόπτωση έχει δημιουργήσει πλημμυρικά φαινόμενα και δυσκολίες στις μετακινήσεις, κινητοποιώντας τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Η ΕΜΥ έχει εκδώσει κόκκινη προειδοποίηση για τα Ιόνια Νησιά, προειδοποιώντας για ισχυρές καταιγίδες, μεγάλα ύψη βροχής, κίνδυνο πλημμυρών και ισχυρούς ανέμους, με τα επικίνδυνα φαινόμενα να αναμένεται να διατηρηθούν έως τα μεσάνυχτα. Προβλήματα καταγράφηκαν στο οδικό δίκτυο του νησιού, κυρίως στο βόρειο αλλά και στο νότιο τμήμα, εξαιτίας της συσσώρευσης υδάτων από την έντονη βροχόπτωση.

Στη νότια Κέρκυρα, η Πυροσβεστική κλήθηκε να αντιμετωπίσει επτά περιστατικά άντλησης υδάτων, ενώ χρειάστηκε να επέμβει σε τέσσερα από αυτά. Παράλληλα, οι πυροσβέστες προχώρησαν στον απεγκλωβισμό τεσσάρων ατόμων από δύο ΙΧ αυτοκίνητα, τα οποία ακινητοποιήθηκαν όταν έπεσαν σε χαντάκι που είχε καλυφθεί από τα νερά της βροχής. Στην περιοχή Πετριτή της νότιας Κέρκυρας, λόγω υπερχείλισης ρέματος, η Υπηρεσία κλήθηκε να προχωρήσει σε δύο απομακρύνσεις ατόμων από τα οχήματά τους και μεταφορά τους σε ασφαλές σημείο. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία δέχθηκε κλήσεις από τις 7:30 το πρωί για την αντιμετώπιση των προβλημάτων.

Συστάσεις από την Πολιτική Προστασία

Η Πολιτική Προστασία και οι αρμόδιες υπηρεσίες παραμένουν σε αυξημένη ετοιμότητα, απευθύνοντας αυστηρές συστάσεις αυτοπροστασίας προς τους πολίτες. Καλούνται οι πολίτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις, ειδικά κατά τη διάρκεια των έντονων φαινομένων.

Ιδιαίτερη προσοχή συνιστάται στην αποφυγή διέλευσης από δρόμους όπου συγκεντρώνονται μεγάλες ποσότητες νερού, καθώς υπάρχει κίνδυνος εγκλωβισμού ή άλλων σοβαρών προβλημάτων. Η τήρηση των οδηγιών είναι κρίσιμη για την ασφάλεια όλων.

Με πληροφορίες από: Enikos, Ieidiseis, Topontiki