Σημαντική επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός σήμερα, Σάββατο 28 Νοεμβρίου 2026, με βροχές και σποραδικές καταιγίδες να επηρεάζουν αρκετές περιοχές της χώρας. Ήδη από την Πέμπτη, ένα οργανωμένο βαρομετρικό χαμηλό έχει θέσει τη χώρα σε τροχιά έντονης κακοκαιρίας, προκαλώντας μεγάλα ύψη βροχής στα δυτικά και τα βόρεια. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) προχώρησε στην αναβάθμιση του Έκτακτου Δελτίου σε Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων, σηματοδοτώντας την έλευση ενός πρώτου αυθεντικού χειμωνιάτικου σκηνικού.

Η αναβάθμιση του έκτακτου δελτίου και οι περιοχές σε συναγερμό

Η σοβαρότητα της κατάστασης οδήγησε την ΕΜΥ στην αναβάθμιση του δελτίου, καθώς το βαρομετρικό χαμηλό «αράζει» πάνω από την περιοχή μας και «αγκαλιάζεται» από πολικές αέριες μάζες που έρχονται από τα Βαλκάνια. Αυτό το σκηνικό αναμένεται να φέρει καταιγίδες, θυελλώδεις ανέμους και χιόνια κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου και της Δευτέρας.

Σύμφωνα με την αναβάθμιση του δελτίου, σε «κόκκινο» συναγερμό τίθενται το Ιόνιο, η Ήπειρος και η Δυτική Στερεά. Από την Κυριακή, το πολικό ψύχος αναμένεται να ενταθεί, φέρνοντας θυελλώδεις βοριάδες που θα φτάσουν ακόμα και τα 10 μποφόρ, καθώς και πυκνές χιονοπτώσεις.

Η εξέλιξη των φαινομένων το Σάββατο

Από την Παρασκευή, ισχυρές βροχές και καταιγίδες πλήττουν το Ιόνιο, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά, περιοχές για τις οποίες ισχύει κόκκινη προειδοποίηση. Το Σάββατο, η κόκκινη προειδοποίηση διατηρείται στις ίδιες περιοχές, ενώ σε πορτοκαλί προειδοποίηση εισέρχονται η Δυτική Πελοπόννησος, καθώς και από το βράδυ του Σαββάτου τμήματα της Κεντρικής Μακεδονίας, όπως η Πιερία και η Χαλκιδική, καθώς και η Ανατολική Θεσσαλία.

Στα δυτικά και τα βόρεια, καθώς και βαθμιαία στα ανατολικά ηπειρωτικά, προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά διαστήματα έντονα στα δυτικά. Από το βράδυ, ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται στην Πιερία και την ανατολική Θεσσαλία. Υπάρχει επίσης πιθανότητα εκδήλωσης έντονων φαινομένων σε θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές κατά τις απογευματινές ώρες. Στην υπόλοιπη χώρα, θα επικρατήσουν νεφώσεις, κατά διαστήματα αυξημένες, με τοπικές βροχές. Στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου θα επικρατούν νεφώσεις, ενώ στην Εύβοια, την Ανατολική Στερεά και την Πελοπόννησο αναμένονται βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιο ισχυρές στη Δυτική Πελοπόννησο. Στις Κυκλάδες και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου θα εκδηλωθούν ασθενείς βροχές, ενώ σχεδόν ανεπηρέαστες θα μείνουν η Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, όπου αναμένονται νεφώσεις.

Η μετατόπιση των επικίνδυνων φαινομένων την Κυριακή

Την Κυριακή, τα επικίνδυνα φαινόμενα αναμένεται να μετατοπιστούν ανατολικότερα. Θα πλήξουν αρχικά τη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, με έμφαση στη Φθιώτιδα, και την Εύβοια. Βαθμιαία, η κακοκαιρία θα επηρεάσει την Ανατολική και Νότια Πελοπόννησο. Αυτά τα φαινόμενα θα συνοδεύονται από πολύ θυελλώδεις βόρειους-βορειοανατολικούς ανέμους.

Θυελλώδεις άνεμοι και χιονοπτώσεις έως τα ημιορεινά

Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από νότιες διευθύνσεις με ένταση 4 έως 5 μποφόρ. Από το μεσημέρι, στο βόρειο Ιόνιο θα στραφούν σε βόρειους-βορειοδυτικούς 5 έως 6 μποφόρ, ενώ στο βόρειο Αιγαίο θα πνέουν ανατολικοί 6 έως 7 μποφόρ, με περαιτέρω ενίσχυση κατά τη διάρκεια της νύχτας. Οι νοτιάδες θα επιμείνουν έως 4 με 5 μποφόρ, όμως το βράδυ θα στραφούν απότομα σε ισχυρούς βορειοανατολικούς στο Βόρειο Αιγαίο και βορειοδυτικούς στο Βόρειο Ιόνιο, φτάνοντας τα 6 με 8 μποφόρ.

Την Κυριακή, οι βόρειοι-βορειοανατολικοί άνεμοι στο Αιγαίο θα ενταθούν ακόμα περισσότερο, φτάνοντας τοπικά τα 9 και ακόμα και τα 10 μποφόρ. Παράλληλα, το πολικό ψύχος θα φέρει πυκνά χιόνια, με το πρώτο κύμα χιονιά να αναμένεται να φτάσει έως και τα ημιορεινά.

Η κατάσταση σε Αττική και Θεσσαλονίκη και οι θερμοκρασίες

Στην Αττική προβλέπονται νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν, με βροχές και τοπικές καταιγίδες να εκδηλώνονται μετά το μεσημέρι. Η θερμοκρασία στην πρωτεύουσα θα κυμανθεί από 12 έως 20 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις με ένταση 3 έως 4 μποφόρ.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται νεφώσεις με βροχές κατά διαστήματα και τοπικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 9 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι στον Θερμαϊκό θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις με ένταση 3 έως 4 μποφόρ.

Γενικότερα, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, κυρίως στα βόρεια, όπου θα φτάσει τους 13 με 15 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, οι μέγιστες τιμές θα κυμανθούν από 19 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

Με πληροφορίες από: Enikos, Topontiki