Η χώρα βρίσκεται σε κατάσταση κινητοποίησης, με το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας να καλεί τους πολίτες να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή και να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους. Η απόφαση αυτή έρχεται μετά την έκδοση Έκτακτου Δελτίου Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), το οποίο προβλέπει ισχυρές βροχές, καταιγίδες και ανέμους που ενδέχεται να φτάσουν τα 10 μποφόρ. Οι προειδοποιήσεις αφορούν σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας, με την κατάσταση κινητοποίησης (Red Code) να ισχύει έως και την Κυριακή 29 Νοεμβρίου 2026.

Συνεδρίαση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας

Σήμερα, Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2026, πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας, κατόπιν πρόσκλησης του γενικού γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Ν. Παπαευσταθίου. Η συνεδρίαση αυτή κρίθηκε αναγκαία λόγω του Έκτακτου Δελτίου Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ).

Πριν από τη συνεδρίαση του Συντονιστικού Οργάνου, είχε προηγηθεί συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου. Με βάση τα στοιχεία του επικαιροποιημένου δελτίου της ΕΜΥ και τις εκτιμήσεις της Επιτροπής, αποφασίστηκε να τεθούν σε κατάσταση κινητοποίησης (Red Code) συγκεκριμένες περιοχές, αρχής γενομένης από σήμερα και για αύριο, Σάββατο 28 Νοεμβρίου 2026.

Περιοχές σε κατάσταση Red Code και προειδοποιήσεις

Με βάση το επικαιροποιημένο Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων της ΕΜΥ, σε κατάσταση κινητοποίησης (Red Code) τίθενται από σήμερα, Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2026, και για αύριο, Σάββατο 28 Νοεμβρίου 2026, διάφορες περιοχές. Επιπρόσθετα, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, οι Περιφέρειες Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδος και Πελοποννήσου θα τεθούν σε κατάσταση κινητοποίησης (Red Code) την Κυριακή 29 Νοεμβρίου 2026.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες της Επιτροπής, ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται σήμερα Παρασκευή στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά, όπου έχει εκδοθεί κόκκινη προειδοποίηση. Από το βράδυ του Σαββάτου, πορτοκαλί προειδοποίηση έχει εκδοθεί για την Πιερία, τη Χαλκιδική και την ανατολική Θεσσαλία.

Την Κυριακή, ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται αρχικά στη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά, κυρίως στον νομό Φθιώτιδας, καθώς και στην Εύβοια. Βαθμιαία, τα φαινόμενα θα επηρεάσουν και την ανατολική και τη νότια Πελοπόννησο, διατηρώντας την κατάσταση αυξημένης επιφυλακής.

Κινητοποίηση φορέων και μέτρα ετοιμότητας

Στο πλαίσιο των παραπάνω εξελίξεων, το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας καλεί τους Δήμους και τις Περιφέρειες να συγκαλέσουν άμεσα τα Τοπικά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π.) και τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Π.Ε.Σ.Ο.Π.Π.) αντίστοιχα. Σκοπός είναι η εξέταση θεμάτων που συνδέονται με την ετοιμότητα και την αποτελεσματική αντιμετώπιση των κινδύνων που απορρέουν από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων.

Παράλληλα, το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.) βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ βαθμού, καθώς και με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Αυτή η επικοινωνία αποσκοπεί στην παρακολούθηση της εξέλιξης των καιρικών φαινομένων, διασφαλίζοντας την απαραίτητη επιχειρησιακή ετοιμότητα και την άμεση αντιμετώπιση των συνεπειών τους.

Επιπλέον, το Πυροσβεστικό Σώμα έχει τεθεί σε επιφυλακή, ενώ παραμένει σε πλήρη εφαρμογή το επιχειρησιακό σχέδιο για την αντιμετώπιση κινδύνων από πλημμύρες και τα συνοδά τους φαινόμενα. Οι αρχές παραμένουν σε εγρήγορση, προκειμένου να ανταποκριθούν άμεσα σε τυχόν έκτακτες καταστάσεις που μπορεί να προκύψουν από την επιδείνωση του καιρού.

Με πληροφορίες από: Topontiki