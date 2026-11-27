Η κακοκαιρία θα πλήξει τη χώρα σε δύο φάσεις έως την Κυριακή

Ένα κύμα κακοκαιρίας αναμένεται να επηρεάσει το μεγαλύτερο μέρος της χώρας μέχρι και την Κυριακή 29 Νοεμβρίου, εξελισσόμενο σε δύο διακριτές φάσεις. Τα νεότερα προγνωστικά δεδομένα για την πορεία αυτής της κακοκαιρίας παρουσιάζει το Meteo.gr του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) έχει ήδη προχωρήσει στην αναβάθμιση του έκτακτου δελτίου επιδείνωσης του καιρού, σηματοδοτώντας την επικείμενη επιδείνωση των καιρικών συνθηκών.

Αναβάθμιση του δελτίου καιρού από την ΕΜΥ

Συγκεκριμένα, το πρωί της Παρασκευής, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προχώρησε στην αναβάθμιση του έκτακτου δελτίου επιδείνωσης του καιρού, μετατρέποντάς το σε έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινόμενων. Αυτή η ενέργεια υπογραμμίζει τη σοβαρότητα των καιρικών συνθηκών που αναμένονται να πλήξουν τη χώρα μας κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.

Ήδη από την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2026, υπήρξε κόκκινη προειδοποίηση για την εκδήλωση έντονων φαινομένων στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr, ένα βαρομετρικό χαμηλό θα κινηθεί τις επόμενες ώρες ανατολικά, φέρνοντας μαζί του έντονα φαινόμενα.

Η πρώτη φάση της κακοκαιρίας το Σάββατο

Η πρώτη φάση της κακοκαιρίας αναμένεται να εκδηλωθεί το Σάββατο 28 Νοεμβρίου. Κατά τη διάρκεια αυτής της ημέρας, προβλέπονται βροχές και καταιγίδες στα δυτικά ηπειρωτικά τμήματα της χώρας και στο Ιόνιο. Τα φαινόμενα αυτά θα αρχίσουν βαθμιαία να επεκτείνονται και στα κεντρικά ηπειρωτικά, καλύπτοντας ένα ευρύτερο γεωγραφικό φάσμα.

Ιδιαίτερα έντονα φαινόμενα αναμένονται σε συγκεκριμένες περιοχές. Αυτές περιλαμβάνουν την Ήπειρο, το Ιόνιο, το Βορειοανατολικό Αιγαίο και τη Θράκη. Αργότερα μέσα στο Σάββατο, τα έντονα φαινόμενα θα επηρεάσουν και τη Δυτική Στερεά, καθώς και τη Δυτική Πελοπόννησο. Αξίζει να επισημανθεί ότι στην περιοχή της Ηπείρου και της Δυτικής Στερεάς, τα ύψη βροχής που αναμένονται θα είναι πολύ μεγάλα, γεγονός που απαιτεί αυξημένη προσοχή.

Σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση του επεισοδίου βροχόπτωσης (RPI), ένα σύστημα που εφαρμόζεται από τη μονάδα Meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το επεισόδιο βροχόπτωσης για το Σάββατο κατατάσσεται στην Κατηγορία 4. Αυτή η κατηγορία υποδηλώνει ένα «Πολύ Σημαντικό» επεισόδιο βροχόπτωσης, τονίζοντας την ανάγκη για ετοιμότητα.

Η εξέλιξη των φαινομένων την Κυριακή

Την Κυριακή 29 Νοεμβρίου, η κακοκαιρία θα εισέλθει στη δεύτερη φάση της, με τα έντονα φαινόμενα να εντοπίζονται κυρίως στα κεντρικά και νότια τμήματα της χώρας. Παράλληλα, σε ορεινά και ημιορεινά τμήματα προβλέπονται χιονοπτώσεις, γεγονός που υποδηλώνει σημαντική πτώση της θερμοκρασίας και αλλαγή του καιρικού σκηνικού.

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται αρχικά για τη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά, με ιδιαίτερη αναφορά στον νομό Φθιώτιδας, καθώς και στην Εύβοια. Στη συνέχεια, βαθμιαία, τα φαινόμενα αυτά θα επηρεάσουν και την ανατολική, αλλά και τη νότια Πελοπόννησο, επεκτείνοντας την εμβέλειά τους σε ένα ευρύ φάσμα περιοχών της νότιας Ελλάδας.

Θυελλώδεις άνεμοι και πτώση θερμοκρασίας

Στα ανατολικά τμήματα της χώρας, βαθμιαία θα επικρατήσουν θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι. Η ένταση αυτών των ανέμων αναμένεται να φτάσει τα 9 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο τοπικά θα αγγίξουν ακόμα και τα 10 μποφόρ, δημιουργώντας ιδιαίτερα επικίνδυνες συνθήκες τόσο στην ξηρά όσο και στις θαλάσσιες περιοχές.

Παράλληλα με την ενίσχυση των ανέμων, η θερμοκρασία αναμένεται να σημειώσει σημαντική πτώση, ειδικά στα ανατολικά. Αυτή η πτώση της θερμοκρασίας, σε συνδυασμό με τους θυελλώδεις ανέμους και τις χιονοπτώσεις σε ορεινά και ημιορεινά, συνθέτει ένα σκηνικό έντονης κακοκαιρίας που θα επηρεάσει μεγάλο μέρος της Ελλάδας έως την Κυριακή.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis