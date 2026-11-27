Η κακοκαιρία ξεκίνησε την επέλασή της από τη Δυτική Ελλάδα, φέρνοντας μαζί της θυελλώδεις ανέμους, ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Η περιοχή του δήμου Μεσολογγίου, στην Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας, βρέθηκε στο επίκεντρο των έντονων φαινομένων, με αποτέλεσμα την αποστολή μηνύματος από το 112 για περιορισμό των μετακινήσεων. Παράλληλα, η Πυροσβεστική Υπηρεσία κλήθηκε να επέμβει για τον απεγκλωβισμό δύο ατόμων από όχημα στο Νεοχώρι, λόγω της συσσώρευσης υδάτων στους δρόμους.

Η έναρξη και η εξέλιξη της κακοκαιρίας

Η επέλαση της κακοκαιρίας στη χώρα ξεκίνησε από τη Δυτική Ελλάδα, σηματοδοτώντας την έναρξη ενός τριήμερου τουλάχιστον έντονων καιρικών φαινομένων. Αυτή η περίοδος αναμένεται να χαρακτηριστεί από θυελλώδεις ανέμους, εκτεταμένες βροχοπτώσεις και ισχυρές καταιγίδες, με τη θερμοκρασία να σημειώνει αισθητή πτώση. Σύμφωνα με τις προβλέψεις, η κακοκαιρία θα εξελιχθεί σε δύο φάσεις, ενώ μετά το πέρας του τριημέρου, την επόμενη εβδομάδα, τα φαινόμενα θα μετατραπούν σε δριμύ ψύχος.

Το Έκτακτο Δελτίο Eπιδείνωσης Καιρού, το οποίο είχε εκδοθεί αρχικά την Πέμπτη (26/11), αναβαθμίστηκε από την ΕΜΥ. Βάσει των τελευταίων προγνωστικών στοιχείων, το δελτίο μετετράπη σε Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινόμενων, υπογραμμίζοντας την αυξημένη σοβαρότητα των αναμενόμενων καιρικών συνθηκών και την ανάγκη για επαγρύπνηση.

Μήνυμα 112 για περιορισμό μετακινήσεων στο Μεσολόγγι

Λόγω της σφοδρής και έντονης βροχόπτωσης που έπληξε την περιοχή του δήμου Μεσολογγίου, στην Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας, ενεργοποιήθηκε ο αριθμός έκτακτης ανάγκης 112. Ένα μήνυμα εστάλη στους κατοίκους της περιοχής, καλώντας τους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως απαραίτητες. Η προειδοποίηση αυτή αποσκοπούσε στην αποφυγή κινδύνων και στην προστασία των πολιτών από τις δυσμενείς συνέπειες των καιρικών φαινομένων.

Το περιεχόμενο του μηνύματος του 112 ήταν σαφές: «Λόγω έντονης βροχόπτωσης στην περιοχή του δήμου Μεσολογγίου, της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας, περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως απαραίτητες». Η οδηγία αυτή συνοδευόταν από την παρότρυνση για τήρηση των οδηγιών των Αρχών, αναδεικνύοντας την κρισιμότητα της κατάστασης που είχε διαμορφωθεί.

Επιχείρηση απεγκλωβισμού από την Πυροσβεστική

Το μεσημέρι της Παρασκευής (27/11), εν μέσω της κακοκαιρίας που έπληττε την περιοχή, πραγματοποιήθηκε επιχείρηση απεγκλωβισμού δύο ανδρών στο Νεοχώρι Μεσολογγίου. Οι δύο άνδρες βρέθηκαν εγκλωβισμένοι μέσα στο όχημά τους, καθώς η συσσώρευση υδάτων στο οδόστρωμα είχε καταστήσει αδύνατη την έξοδό τους και την περαιτέρω μετακίνησή τους.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 14:15. Άμεσα κινητοποιήθηκαν επτά πυροσβέστες με δύο οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Μεσολογγίου. Οι πυροσβέστες προσέγγισαν τους εγκλωβισμένους άνδρες και τους μετέφεραν με ασφάλεια σε ένα ασφαλές σημείο, ολοκληρώνοντας την επιχείρηση λίγη ώρα αργότερα, πριν από το τέλος της ημέρας.

Πλημμυρισμένοι δρόμοι και προβλήματα στις μετακινήσεις

Οι έντονες βροχοπτώσεις είχαν ως άμεσο αποτέλεσμα τη δημιουργία σοβαρών προβλημάτων στο οδικό δίκτυο της περιοχής. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα των πλημμυρισμένων δρόμων στο Λεσίνι, όπου η μεγάλη ποσότητα νερού που έπεσε μετέτρεψε τους δρόμους σε ορμητικά ρεύματα. Αυτή η κατάσταση δυσχέρανε σημαντικά τις μετακινήσεις και δημιούργησε εμπόδια στην καθημερινότητα των κατοίκων.

Η εικόνα των πλημμυρισμένων οδών στο Λεσίνι, όπως καταγράφηκε, αναδεικνύει το μέγεθος των επιπτώσεων της κακοκαιρίας. Η συσσώρευση υδάτων σε πολλά σημεία του οδικού δικτύου απαιτούσε ιδιαίτερη προσοχή από τους οδηγούς και τους πεζούς, ενώ οι Αρχές είχαν ήδη εκδώσει οδηγίες για τον περιορισμό των άσκοπων μετακινήσεων.

Με πληροφορίες από: Topontiki