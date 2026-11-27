Μια έντονη κακοκαιρία, για την οποία είχε προειδοποιήσει με έκτακτο δελτίο η ΕΜΥ, έχει ήδη ξεκινήσει να σαρώνει τη δυτική Ελλάδα από το βράδυ της Πέμπτης. Τα φαινόμενα περιλαμβάνουν ισχυρές βροχές και καταιγίδες, με τα πρώτα προβλήματα να έχουν καταγραφεί στα Σύβοτα, όπου σημειώθηκαν πλημμύρες. Ωστόσο, οι πιο δύσκολες συνθήκες αναμένονται τις επόμενες ημέρες, καθώς οι βροχές θα ενταθούν, η θερμοκρασία θα υποχωρήσει αισθητά και χιόνια θα κάνουν την εμφάνισή τους ακόμα και μέσα σε πόλεις στη δυτική Ελλάδα.

Η εξέλιξη των φαινομένων ανά ημέρα

Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ, για σήμερα, Παρασκευή, προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο. Η κακοκαιρία θα συνεχιστεί με αμείωτη ένταση και το Σάββατο, οπότε και καταιγίδες θα πλήξουν το Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο. Από το βράδυ του Σαββάτου, τα φαινόμενα θα επεκταθούν και σε περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας, συγκεκριμένα στον νομό Πιερίας, καθώς και στην ανατολική Θεσσαλία.

Την Κυριακή, οι ισχυρές βροχές αναμένονται αρχικά στη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά και την Εύβοια. Στη συνέχεια, βαθμιαία, ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν στην ανατολική και νότια Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες και την Κρήτη. Η εξέλιξη αυτή υποδεικνύει μια ευρεία κάλυψη της χώρας από τα έντονα καιρικά φαινόμενα.

Χιονοπτώσεις και ψυχρές μάζες αέρα

Όπως ανέφερε ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας, την Κυριακή αναμένονται χιονοπτώσεις στην Πάρνηθα. Παράλληλα, χιόνια προβλέπονται και σε ορεινές πόλεις της δυτικής Ελλάδας, γεγονός που υποδηλώνει την σημαντική πτώση της θερμοκρασίας και την επέκταση των ψυχρών μαζών αέρα σε χαμηλότερα υψόμετρα. Αυτές οι χιονοπτώσεις θα συνοδευτούν από ένα τσουχτερό κρύο που θα επηρεάσει πολλές περιοχές της χώρας.

Η πτώση της θερμοκρασίας θα είναι ιδιαίτερα αισθητή, καθιστώντας το κρύο τσουχτερό την Κυριακή. Αυτό το φαινόμενο θα είναι αποτέλεσμα της εισβολής ψυχρών αέριων μαζών που θα συνοδεύουν την κακοκαιρία, επηρεάζοντας τις συνθήκες σε μεγάλο μέρος της Ελλάδας.

Η κατάσταση στην Αττική και οι άνεμοι

Στην Αθήνα, οι θερμοκρασίες την Κυριακή αναμένεται να κυμανθούν μεταξύ 7 και 9 βαθμών Κελσίου, υποδεικνύοντας ένα ιδιαίτερα ψυχρό σκηνικό για την πρωτεύουσα. Οι βροχές στην Αττική θα αρχίσουν να επηρεάζουν την περιοχή από το βράδυ του Σαββάτου και έπειτα, φέρνοντας υγρασία και περαιτέρω αίσθηση ψύχους.

Στα ανατολικά, οι άνεμοι θα πνέουν πολύ θυελλώδεις, βόρειοι βορειοανατολικοί, με ένταση που θα φτάνει τα 9 μποφόρ. Αυτοί οι ισχυροί άνεμοι θα συμβάλουν στην επιδείνωση των καιρικών συνθηκών, ειδικά στις θαλάσσιες περιοχές και τις παράκτιες ζώνες, καθιστώντας την κατάσταση επικίνδυνη για τη ναυσιπλοΐα και απαιτώντας προσοχή από τους κατοίκους των επηρεαζόμενων περιοχών.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis