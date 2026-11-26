Χειμωνιάτικη «εισβολή» έχει ήδη ξεκινήσει στη χώρα, με τη θερμοκρασία να υποχωρεί και να αναμένονται βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές. Από την Κυριακή, το σκηνικό του καιρού θα αλλάξει ραγδαία, φέρνοντας τσουχτερό κρύο, θυελλώδεις βοριάδες και χιόνια στα ορεινά, σηματοδοτώντας την πρώτη γερή δόση του χειμώνα.

Η έναρξη της κακοκαιρίας και οι πρώτες βροχές

Η χειμωνιάτικη «εισβολή» έχει ήδη ξεκινήσει, με βροχές και καταιγίδες να έχουν σημειωθεί σε αρκετές περιοχές. Την Τετάρτη, ο υδράργυρος στο Νευροκόπι υποχώρησε στους -8,5 βαθμούς Κελσίου.

Σήμερα, Πέμπτη 26 Νοεμβρίου 2026, ο καιρός θα είναι βροχερός, ενώ αναμένονται βροχές και καταιγίδες από το απόγευμα, κυρίως στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι, φτάνοντας τα 7 μποφόρ στο Ιόνιο και τα 5 με 6 μποφόρ στο Αιγαίο, ενώ η θερμοκρασία θα ανέβει ελάχιστα σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες.

Ένταση φαινομένων την Παρασκευή και το Σάββατο

Την Παρασκευή, η θερμοκρασία αναμένεται να πέσει περαιτέρω, ενώ οι νοτιάδες θα ενισχυθούν, φτάνοντας έως τα 6 μποφόρ. Το βαρομετρικό χαμηλό που ήδη επηρεάζει τον καιρό στην Ελλάδα, θα κινηθεί στο Ιόνιο και θα επηρεάσει γενικά τη δυτική Ελλάδα.

Τα φαινόμενα θα ενταθούν και θα επεκταθούν στη δυτική, κεντρική και βόρεια Ελλάδα την Παρασκευή και το Σάββατο. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στα δυτικά και βορειοδυτικά τμήματα της χώρας, όπου οι καταιγίδες αναμένεται να είναι κατά τόπους ισχυρές και επίμονες, σύμφωνα με την Αναστασία Τυράσκη. Το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού το Σάββατο θα είναι οι βροχές, με πιθανότητα ισχυρών καταιγίδων στα βόρεια και δυτικά.

Ραγδαία μεταβολή την Κυριακή με βοριάδες και χιόνια

Η σημαντικότερη μεταβολή του καιρού αναμένεται την Κυριακή. Τότε, το βαρομετρικό χαμηλό θα κινηθεί ανατολικότερα, προκαλώντας στροφή των ανέμων σε βόρειους και βορειοανατολικούς και εισβολή ψυχρότερων αέριων μαζών. Οι βοριάδες στο Αιγαίο θα φτάσουν τα 9 και ενδεχομένως τοπικά ακόμη και τα 10 μποφόρ.

Η θερμοκρασία αναμένεται να σημειώσει νέα «βουτιά» στα βόρεια και τα νότια. Βροχές προβλέπονται σχεδόν σε ολόκληρη τη χώρα, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, με σημαντικά ύψη βροχής στην κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά Ελλάδα, την Εύβοια και τις Σποράδες.

Χιονοπτώσεις και διάρκεια του ψύχους

Παράλληλα με τις βροχές, χιονοπτώσεις θα σημειωθούν αρχικά στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας την Κυριακή. Μέχρι το βράδυ της ίδιας ημέρας, οι χιονοπτώσεις θα επεκταθούν και σε ορεινές περιοχές της υπόλοιπης ηπειρωτικής χώρας.

Το χειμωνιάτικο κρύο φαίνεται πως θα έχει διάρκεια, καθώς, σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, από τη Δευτέρα έως και την Πέμπτη αναμένεται να επικρατήσουν χαμηλές θερμοκρασίες. Η επιδείνωση του καιρού θα εξελιχθεί σε δύο φάσεις, με τις ισχυρές βροχοπτώσεις στη δυτική Ελλάδα να αποτελούν το αρχικό χαρακτηριστικό, πριν την απότομη πτώση της θερμοκρασίας και τις χιονοπτώσεις.

Με πληροφορίες από: Newsit, Ieidiseis