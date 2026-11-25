Η Αθήνα αναμένεται να βιώσει μια απότομη πτώση της θερμοκρασίας τις τελευταίες ημέρες του Νοεμβρίου, με τον υδράργυρο να κατρακυλά έως και 10 βαθμούς Κελσίου μέσα σε λίγες ημέρες. Συγκεκριμένα, από τους 20 βαθμούς Κελσίου που εκτιμάται ότι θα φτάσει την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου, η θερμοκρασία ενδέχεται να υποχωρήσει στους 10 βαθμούς Κελσίου μέχρι τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου. Αυτή η αισθητή αλλαγή στον καιρό οφείλεται σε ένα οργανωμένο βαρομετρικό χαμηλό που προέρχεται από την Ιταλία, το οποίο θα φέρει ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε πολλές περιοχές της χώρας, πριν επικρατήσουν οι βοριάδες και υποχωρήσει η θερμοκρασία.

Έρχεται η κακοκαιρία από την Πέμπτη

Η επιδείνωση του καιρού θα γίνει περισσότερο αισθητή από την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας περιόδου με πιο χειμωνιάτικες συνθήκες. Το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Νοεμβρίου αναμένεται να αποτελέσει το μεταβατικό στάδιο προς ένα πιο ψυχρό σκηνικό.

Τα πρώτα έντονα φαινόμενα προβλέπονται να εκδηλωθούν το απόγευμα της Πέμπτης 26 Νοεμβρίου, αρχικά στο βόρειο Ιόνιο και στις παράκτιες περιοχές της Ηπείρου. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, οι βροχές και οι καταιγίδες αναμένεται να επεκταθούν περαιτέρω, επηρεάζοντας τη δυτική Στερεά Ελλάδα και τη βορειοδυτική Πελοπόννησο.

Επέκταση των φαινομένων και βροχοπτώσεις

Την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου, η κακοκαιρία θα επηρεάσει ένα ευρύτερο φάσμα περιοχών, καλύπτοντας μεγάλο μέρος της ηπειρωτικής Ελλάδας καθώς και το βορειοανατολικό Αιγαίο. Στη βορειοδυτική Ελλάδα, ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί όχι μόνο στην ένταση των βροχοπτώσεων, αλλά και στη διάρκειά τους, καθώς αναμένονται παρατεταμένα φαινόμενα.

Ήδη, ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς, σε προγνωστική ανάλυση που είχε δημοσιευθεί τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου, είχε επισημάνει τη σύγκλιση των μετεωρολογικών μοντέλων ICON-EU και ECMWF. Η σύγκλιση αυτή αφορούσε την πιθανότητα εκδήλωσης μεγάλων υψών βροχής, τα οποία τοπικά θα μπορούσαν να ξεπεράσουν τα 100 χιλιοστά μέσα σε ένα 24ωρο, υποδεικνύοντας την ένταση των επερχόμενων φαινομένων.

Πρόσκαιρη άνοδος και η μεγάλη πτώση της θερμοκρασίας

Παρά την επικείμενη επιδείνωση του καιρού και την έλευση των βροχών, οι νοτιάδες που θα επικρατήσουν πρόσκαιρα θα ευνοήσουν μια μικρή άνοδο της θερμοκρασίας. Ειδικότερα, στην πρωτεύουσα, ο υδράργυρος εκτιμάται ότι μπορεί να αγγίξει τους 20 βαθμούς Κελσίου την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου, πριν από την αλλαγή του καιρικού σκηνικού.

Ωστόσο, η σημαντική αλλαγή στις θερμοκρασίες θα αρχίσει να γίνεται αισθητή μέσα στο Σαββατοκύριακο. Η Κυριακή 29 Νοεμβρίου προβλέπεται να είναι μια ημέρα με σημαντική υποχώρηση της θερμοκρασίας, προετοιμάζοντας το έδαφος για τις πιο ψυχρές συνθήκες που θα ακολουθήσουν.

Η πρόγνωση για την Αθήνα

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία για την Αθήνα, οι μέγιστες θερμοκρασίες αναμένεται να διαμορφωθούν με μια αξιοσημείωτη πτώση. Εφόσον επαληθευτεί η συγκεκριμένη πρόγνωση, η μέγιστη θερμοκρασία στην πρωτεύουσα θα υποχωρήσει κατά 10 ολόκληρους βαθμούς Κελσίου μέσα σε ένα διάστημα τριών ημερών, από την Παρασκευή έως τη Δευτέρα.

Πιο συγκεκριμένα, από τους περίπου 20 βαθμούς Κελσίου που αναμένονται την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου, η θερμοκρασία προβλέπεται να φτάσει τους 10 βαθμούς Κελσίου τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου. Παράλληλα, όσον αφορά στις βροχοπτώσεις, η πιθανότητα εκδήλωσης φαινομένων στην πρωτεύουσα εμφανίζεται αυξημένη από το βράδυ της Παρασκευής 27 Νοεμβρίου και κυρίως κατά τη διάρκεια ολόκληρου του Σαββατοκύριακου, δηλαδή στις 28 και 29 Νοεμβρίου.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis