Το σκηνικό του καιρού αναμένεται να αλλάξει σταδιακά από την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου 2026, με την κορύφωση της κακοκαιρίας να τοποθετείται το Σαββατοκύριακο 28-29 Νοεμβρίου 2026. Οι προβλέψεις κάνουν λόγο για ισχυρές βροχές, καταιγίδες, χιόνια και θυελλώδεις ανέμους που θα επηρεάσουν μεγάλο μέρος της χώρας. Το νέο κύμα κακοκαιρίας θα φέρει χειμωνιάτικο κρύο πανελλαδικά, με κατά τόπους έντονα φαινόμενα.

Οι αρχικές συνθήκες και η σταδιακή μεταβολή

Πριν την έλευση της κακοκαιρίας, ο καιρός θα παραμείνει σταθερός, επηρεαζόμενος από υψηλές βαρομετρικές πιέσεις. Η θερμοκρασία σήμερα αναμένεται να φτάσει τους 20 βαθμούς στην νότια Ελλάδα, ενώ στη βόρεια χώρα δεν θα ξεπεράσει τους 15 βαθμούς Κελσίου. Δεν προβλέπονται βροχοπτώσεις, ενώ οι άνεμοι θα είναι ασθενείς στις περισσότερες περιοχές.

Νωρίς το πρωί θα σχηματιστούν ομίχλες στα ηπειρωτικά τμήματα της χώρας. Η μόνη περιοχή όπου θα πνέουν αισθητοί άνεμοι θα είναι τα Δωδεκάνησα, με βορειοδυτικούς ανέμους που για μικρό χρονικό διάστημα θα φτάσουν τα 6 μποφόρ.

Από την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου 2026, θα εμφανιστούν αραιά σύννεφα, τα οποία κατά τόπους θα γίνουν πιο πυκνά. Βροχές αναμένονται στο βόρειο Ιόνιο, στην Ήπειρο και ενδεχομένως στη δυτική Στερεά Ελλάδα. Οι άνεμοι θα αλλάξουν διεύθυνση, στρεφόμενοι σε νότιους και νοτιοδυτικούς, με ένταση 4 έως 5 μποφόρ, φτάνοντας τα 6 μποφόρ στο βόρειο Ιόνιο. Παράλληλα, η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο.

Ενίσχυση των φαινομένων την Παρασκευή

Την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2026, η κακοκαιρία θα επιμείνει στα δυτικά και κεντρικά ηπειρωτικά, ενώ στη δυτική και βορειοδυτική Ελλάδα θα επικρατήσουν σύννεφα, βροχές και τοπικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα θα υπάρχουν αραιά σύννεφα, τα οποία κατά τόπους θα είναι πιο πυκνά, με βροχές να σημειώνονται στις κεντρικές και βόρειες περιοχές.

Οι νότιοι και νοτιοδυτικοί άνεμοι θα ενισχυθούν περαιτέρω, φτάνοντας τα 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο ακόμη, κυρίως όσον αφορά τις ελάχιστες τιμές της. Σύμφωνα με τις προβλέψεις, το νέο κύμα κακοκαιρίας θα επηρεάσει τη χώρα έως και την Κυριακή, φέρνοντας κατά τόπους έντονα φαινόμενα.

Κορύφωση της κακοκαιρίας το Σαββατοκύριακο με χιόνια

Το Σάββατο 28 Νοεμβρίου 2026 και την Κυριακή 29 Νοεμβρίου 2026, η κακοκαιρία θα επηρεάσει τις περισσότερες περιοχές της χώρας, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα αναμένεται να ενταθούν από το Σάββατο, ενώ την Κυριακή θα επεκταθούν σε όλη την επικράτεια.

Ειδικότερα για την Κυριακή, προβλέπεται ότι θα πνεύσουν θυελλώδεις βόρειοι και βορειοανατολικοί άνεμοι. Θα σημειωθούν χιονοπτώσεις, με τα χιόνια στη βόρεια Ελλάδα να φτάνουν και σε περιοχές με σχετικά χαμηλό υψόμετρο. Με την επικράτηση των βοριάδων, η θερμοκρασία θα αρχίσει να πέφτει σταδιακά.

Σε αντίθεση με την πρόβλεψη για βόρειους ανέμους την Κυριακή, αναφέρεται επίσης ότι οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα δώσουν τη θέση τους σε νότιους, πιο ζεστούς ανέμους, οι οποίοι θα πνέουν έως και την Κυριακή.

Οι προβλέψεις των μετεωρολόγων

Ο Δημήτρης Ζιακόπουλος κάνει λόγο για σταδιακή αλλαγή του καιρού από την Πέμπτη, με αποκορύφωμα το Σαββατοκύριακο, όπου αναμένεται σοβαρή κακοκαιρία στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Οι προβλέψεις του περιλαμβάνουν ισχυρές βροχές, καταιγίδες, χιόνια και θυελλώδεις ανέμους.

Από την πλευρά του, ο Κλέαρχος Μαρουσάκης επισημαίνει ότι η κακοκαιρία ξεκινά από την Πέμπτη, φέρνοντας χειμωνιάτικο κρύο, βροχές και χιόνια πανελλαδικά. Σύμφωνα με τον ίδιο, το κρύο είναι ήδη αισθητό από σήμερα σε πολλές περιοχές, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, ενώ από αύριο έρχεται νέο κύμα κακοκαιρίας από τα δυτικά, το οποίο θα επηρεάσει τη χώρα έως και την Κυριακή με κατά τόπους έντονα φαινόμενα.

Με πληροφορίες από: Newsit, Ieidiseis