Αλλαγή σκηνικού στον καιρό: Έρχονται βροχές, χιόνια και σημαντική πτώση της θερμοκρασίας

Ο καιρός στη χώρα μας αλλάζει σταδιακά, αφήνοντας πίσω του τις ασυνήθιστα υψηλές θερμοκρασίες των προηγούμενων ημερών και εισερχόμενος σε ένα πιο χειμωνιάτικο σκηνικό. Αναμένονται σημαντική υποχώρηση της θερμοκρασίας, ενίσχυση των βροχών προς το τέλος της εβδομάδας και εμφάνιση χιονιών σε περισσότερες ορεινές περιοχές. Το ενδιαφέρον των μετεωρολόγων επικεντρώνεται στην Πέμπτη και κυρίως στην Παρασκευή, οπότε και προβλέπονται τα πιο αξιόλογα και έντονα φαινόμενα.

Δύο διαδοχικές πτώσεις της θερμοκρασίας

Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, η χώρα μας εγκαταλείπει σταδιακά τις υψηλές θερμοκρασίες που επικράτησαν τις προηγούμενες ημέρες. Ο μετεωρολόγος κ. Θοδωρής Κολυδάς προειδοποιεί για δύο διαδοχικές πτώσεις της θερμοκρασίας, σηματοδοτώντας την αλλαγή του καιρικού σκηνικού.

Η πρώτη αισθητή ψυχρή μεταβολή αναμένεται να εκδηλωθεί στα μέσα της εβδομάδας. Ενώ είναι πιθανό να ακολουθήσει μια πρόσκαιρη άνοδος του υδραργύρου, αυτή δεν φαίνεται να έχει μεγάλη διάρκεια, καθώς η τάση είναι για περαιτέρω πτώση.

Έντονα φαινόμενα την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου

Το ενδιαφέρον των μετεωρολόγων στρέφεται ιδιαίτερα στην Παρασκευή 27 Νοεμβρίου, καθώς τα προγνωστικά μοντέλα εμφανίζουν ισχυρό σήμα για σημαντικές βροχοπτώσεις. Ο κ. Κολυδάς επισημαίνει ότι αυτή η ημέρα θα είναι καθοριστική για την εκδήλωση αξιόλογων φαινομένων.

Παράλληλα, ένα πιο οργανωμένο βαρομετρικό χαμηλό αναμένεται να προσεγγίσει τη χώρα από τα βορειοδυτικά. Αυτό το χαμηλό θα φέρει βροχές και καταιγίδες, αρχικά στα δυτικά και βόρεια τμήματα της χώρας, και στη συνέχεια θα επεκταθεί σε περισσότερες περιοχές.

Σημαντικά ύψη βροχής και χιονοπτώσεις

Στη νεότερη πρόγνωσή του, ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς τονίζει ότι στα βορειοδυτικά της χώρας, τα ύψη βροχής ενδέχεται τοπικά να ξεπεράσουν τα 100 χιλιοστά. Αυτό αφορά ιδιαίτερα τις ορεινές περιοχές της Ηπείρου, όπου αναμένονται ιδιαίτερα έντονα φαινόμενα.

Ταυτόχρονα με τις ισχυρές βροχοπτώσεις, διαφαίνονται και περισσότερες χιονοπτώσεις στα ορεινά. Τα προγνωστικά μοντέλα δείχνουν ότι τα χιόνια θα κάνουν την εμφάνισή τους σε αυξημένο αριθμό ορεινών περιοχών, συμπληρώνοντας το χειμωνιάτικο σκηνικό.

Ο καιρός στην Αττική και η πρόβλεψη για αρχές Δεκεμβρίου

Όσον αφορά την Αττική, οι διαθέσιμες προγνώσεις κάνουν λόγο για πιθανότητα βροχών από το απόγευμα ή το βράδυ της Πέμπτης. Ο άστατος καιρός ενδέχεται να παραμείνει και την Παρασκευή, επηρεάζοντας την περιοχή της πρωτεύουσας.

Πέρα από τα άμεσα φαινόμενα, τα προγνωστικά μοντέλα υποδεικνύουν μια νέα υποχώρηση του υδραργύρου στις αρχές Δεκεμβρίου. Ωστόσο, δεν έχει ακόμη αποσαφηνιστεί πλήρως πόσο έντονη θα είναι αυτή η ψυχρή μεταβολή και πόσο θα διαρκέσει. Η εξέλιξη των φαινομένων παρακολουθείται συστηματικά μέσα από τα συστήματα #FLOODS και #SOIL_V8, με περισσότερες λεπτομέρειες να αναμένονται τις επόμενες ημέρες.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis