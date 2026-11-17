Λίγες ημέρες πριν την επίσημη έναρξη του χειμώνα, ο καιρός στην Ελλάδα θα διατηρήσει ένα ανοιξιάτικο σκηνικό με υψηλές θερμοκρασίες τις επόμενες ημέρες. Ο υδράργυρος αναμένεται να αγγίξει τοπικά τους 30 βαθμούς Κελσίου, κυρίως την Πέμπτη και την Παρασκευή. Παράλληλα, θα υπάρξει και μεταφορά αφρικανικής σκόνης, κυρίως στα νότια τμήματα της χώρας.

Το ανοιξιάτικο σκηνικό του καιρού

Οι προβλέψεις για τον καιρό δείχνουν πως η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο σε ολόκληρη τη χώρα. Το ανοιξιάτικο αυτό σκηνικό, με τις υψηλές θερμοκρασίες να κυριαρχούν, ξαφνιάζει λίγο πριν την επίσημη έναρξη του χειμώνα.

Σήμερα, οι μέγιστες τιμές από τη Θεσσαλία και νοτιότερα θα φτάσουν τους 23 με 24 βαθμούς Κελσίου. Τοπικά στην Πελοπόννησο και στην Κρήτη, ο υδράργυρος δεν αποκλείεται να αγγίξει ακόμη και τους 25 βαθμούς Κελσίου.

Η κορύφωση της ζέστης την Πέμπτη και Παρασκευή

Η Πέμπτη, 19 Νοεμβρίου 2026, αναμένεται να είναι η θερμότερη ημέρα της εβδομάδας, με τον υδράργυρο να απογειώνεται. Σε αρκετές περιοχές της ανατολικής και νότιας Ελλάδας, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 25 με 27 βαθμούς Κελσίου.

Ιδιαίτερα στη βόρεια Κρήτη, δεν αποκλείεται ο υδράργυρος να ξεπεράσει ακόμη και τους 28 βαθμούς Κελσίου, πλησιάζοντας τοπικά τους 30 βαθμούς Κελσίου. Ανάλογες υψηλές θερμοκρασίες θα επικρατήσουν και την Παρασκευή, 20 Νοεμβρίου 2026, διατηρώντας το ανοιξιάτικο μοτίβο.

Η μεταφορά αφρικανικής σκόνης και οι άνεμοι

Παράλληλα με τις υψηλές θερμοκρασίες, θα ξεκινήσει και μια ήπια μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Σήμερα, η σκόνη θα κατευθυνθεί κυρίως προς την Κρήτη.

Την Τετάρτη, 18 Νοεμβρίου 2026, η πολύ ήπια μεταφορά αφρικανικής σκόνης θα συνεχιστεί προς τα νοτιότερα τμήματα της χώρας. Την Πέμπτη, το νοτιοδυτικό ρεύμα θα ευνοήσει μια ήπια μεταφορά αφρικανικής σκόνης, κυρίως στα νότια της χώρας.

Όσον αφορά τους ανέμους, την Τετάρτη θα πνέουν δυτικοί – νοτιοδυτικοί, φτάνοντας τα 6 με 7 μποφόρ. Αυτό θα συμβεί τόσο στις θαλάσσιες περιοχές όσο και τοπικά στο εσωτερικό της ηπειρωτικής χώρας.

Οι καιρικές συνθήκες ανά ημέρα

Για σήμερα, αναμένονται πιο πυκνές νεφώσεις κατά τις πρωινές ώρες, κυρίως στη δυτική Ελλάδα και προς το ανατολικό Αιγαίο. Αυτές οι νεφώσεις σταδιακά θα περιοριστούν, ενώ λίγες τοπικές βροχές θα εκδηλωθούν κυρίως στη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο. Προς το απόγευμα, τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν σημαντικά και ο καιρός θα ανοίξει ακόμη περισσότερο. Στο ανατολικό Αιγαίο δεν αποκλείονται λίγες ασθενείς ψιχάλες, ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσουν μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας, με λίγες αραιές νεφώσεις.

Την Τετάρτη, 18 Νοεμβρίου 2026, θα υπάρξουν κατά διαστήματα πιο πυκνές νεφώσεις στη χώρα μας. Οι βροχοπτώσεις θα ενισχυθούν εκ νέου εξαιτίας της διέλευσης μιας ατμοσφαιρικής διαταραχής από τα βορειότερα τμήματα της Βαλκανικής Χερσονήσου. Τα περισσότερα φαινόμενα θα εντοπίζονται στη δυτική Ελλάδα, και κυρίως στις ορεινές περιοχές.

Σταδιακή αλλαγή προς το Σαββατοκύριακο

Μετά το ανοιξιάτικο διάλειμμα, η θερμοκρασία αναμένεται να υποχωρήσει προς το Σαββατοκύριακο και ιδίως την Κυριακή. Αυτή η αλλαγή θα συνοδευτεί από τη σταδιακή επιστροφή των βορείων ανέμων.

Πριν την πτώση της θερμοκρασίας, την Πέμπτη θα πέσουν σκόρπιες βροχές στη δυτική Ελλάδα και κατά δεύτερο λόγο στο ανατολικό Αιγαίο, σηματοδοτώντας την αρχή της μεταβολής του καιρού.

Με πληροφορίες από: Newsit