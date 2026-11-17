Βροχερός αναμένεται να είναι ο καιρός σήμερα, Τρίτη 17 Νοεμβρίου 2026, σε ορισμένες περιοχές της Ελλάδας. Σύμφωνα με τις προβλέψεις, τοπικές βροχές θα εκδηλωθούν κυρίως στα δυτικά τμήματα της χώρας, καθώς και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Παράλληλα, η θερμοκρασία θα σημειώσει μια μικρή άνοδο, προσφέροντας πιο ήπιες συνθήκες σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες.

Οι άνεμοι στα πελάγη αναμένεται να πνέουν με εντάσεις που θα φτάνουν τοπικά έως και τα 5 μποφόρ. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται τις πρώτες πρωινές ώρες, καθώς η ορατότητα θα είναι κατά τόπους περιορισμένη, γεγονός που μπορεί να επηρεάσει τις μετακινήσεις.

Οι καιρικές συνθήκες ανά περιοχή

Για την Τρίτη 17 Νοεμβρίου 2026, η πρόγνωση του καιρού κάνει λόγο για τοπικές και πρόσκαιρες βροχές στα δυτικά της Ελλάδας, καθώς και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Επιπλέον, κατά τις πρώτες πρωινές ώρες της ημέρας, αναμένονται τοπικές βροχές και σε τμήματα της Θράκης, συμπληρώνοντας το βροχερό σκηνικό σε αυτές τις περιοχές.

Η περιορισμένη ορατότητα που θα παρατηρηθεί τις πρώτες πρωινές ώρες αφορά διάφορες περιοχές της χώρας. Οι οδηγοί και οι πολίτες καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τις μετακινήσεις τους, ειδικά τις ώρες αυτές, λόγω των συνθηκών που ενδέχεται να επικρατήσουν.

Η πορεία της θερμοκρασίας

Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μια μικρή άνοδο σε όλη τη χώρα, με τις τιμές να διαφέρουν ανάλογα με την περιοχή. Στη Δυτική Μακεδονία, το θερμόμετρο θα κυμανθεί από τους 4 έως τους 17 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη, οι θερμοκρασίες θα φτάσουν από τους 4 έως τους 22 βαθμούς. Στην Ήπειρο, η θερμοκρασία θα κυμανθεί μεταξύ 6 και 19 βαθμών, ενώ στη Θεσσαλία από 6 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

Για τα υπόλοιπα ηπειρωτικά τμήματα της χώρας, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Στην Κρήτη, οι τιμές θα είναι μεταξύ 6 και 22 βαθμών, και στα Επτάνησα από 11 έως 22 βαθμούς. Τέλος, στα νησιά του Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 19 βαθμούς, ενώ στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου από 14 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στα πελάγη

Όσον αφορά τους ανέμους, στο Αιγαίο και στο Ιόνιο θα πνέουν γενικά από δυτικές διευθύνσεις. Η έντασή τους θα φτάνει έως τα 3 με 4 μποφόρ. Ωστόσο, τοπικά, στο Νότιο Αιγαίο, οι άνεμοι αναμένεται να ενισχυθούν και να φτάσουν έως και τα 5 μποφόρ, απαιτώντας προσοχή από τους ναυτιλομένους.

Οι δυτικές διευθύνσεις των ανέμων θα επικρατήσουν σε μεγάλο μέρος των θαλάσσιων περιοχών, επηρεάζοντας τις συνθήκες πλεύσης. Η γενική εικόνα των ανέμων δείχνει μια μέτρια ένταση, με εξαίρεση τις τοπικές εξάρσεις στο Νότιο Αιγαίο.

Ειδικότερη πρόγνωση για Αττική και Θεσσαλονίκη

Στην περιοχή της Αττικής, ο καιρός αναμένεται να είναι γενικά αίθριος. Θα υπάρξουν τοπικές νεφώσεις, οι οποίες δεν αναμένεται να επηρεάσουν σημαντικά την ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι στην Αττική θα πνέουν από δυτικές γενικά διευθύνσεις, με εντάσεις που θα φτάνουν έως τα 3 με 4 μποφόρ.

Η θερμοκρασία στην Αττική θα κυμανθεί από τους 14 έως τους 21 βαθμούς Κελσίου. Αξίζει να σημειωθεί ότι στα δυτικά και βόρεια του νομού, οι ελάχιστες θερμοκρασίες θα είναι έως και 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερες, δημιουργώντας ένα ψυχρότερο κλίμα σε αυτές τις περιοχές.

Για τη Θεσσαλονίκη, η πρόγνωση κάνει λόγο για παροδικές νεφώσεις καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Κατά τις πρώτες πρωινές ώρες, υπάρχει πιθανότητα η ορατότητα να είναι περιορισμένη, κάτι που χρήζει προσοχής. Οι άνεμοι στην πόλη θα πνέουν ασθενείς, από διάφορες διευθύνσεις, χωρίς να δημιουργούν ιδιαίτερα προβλήματα.

Η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη θα κυμανθεί από τους 12 έως τους 18 βαθμούς Κελσίου, διατηρώντας ένα ήπιο κλίμα για την εποχή. Οι παροδικές νεφώσεις θα δώσουν μια εναλλαγή στο σκηνικό του καιρού, χωρίς ωστόσο να φέρουν σημαντικές βροχοπτώσεις.

Με πληροφορίες από: Newsit