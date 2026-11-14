Επιδείνωση του καιρού με καταιγίδες, ισχυρούς ανέμους και πτώση θερμοκρασίας

Επιδείνωση αναμένεται να παρουσιάσει ο καιρός το Σάββατο 14 Νοεμβρίου 2026, με κύρια χαρακτηριστικά τις βροχές και τις τοπικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα επηρεάσουν κυρίως τα δυτικά και βορειοανατολικά τμήματα της χώρας. Παράλληλα, οι άνεμοι θα ενισχυθούν τοπικά, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μια ελαφρά υποχώρηση.

Γενική εικόνα του καιρού για το Σάββατο

Το Σάββατο 14 Νοεμβρίου 2026, βροχές και τοπικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν σε αρκετές περιοχές της Ελλάδας. Συγκεκριμένα, η Δυτική Ελλάδα, η Μακεδονία, η Θράκη και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου θα δεχθούν τα εντονότερα φαινόμενα.

Κατά τις πρωινές ώρες, οι βροχοπτώσεις και οι καταιγίδες θα επηρεάσουν τα Επτάνησα, την Ήπειρο και την Αιτωλοακαρνανία. Από τις μεσημβρινές ώρες και μετά, τα φαινόμενα αναμένεται να επεκταθούν και σε τμήματα της Μακεδονίας και της Θράκης.

Εξέλιξη φαινομένων και συγκεντρώσεις σκόνης

Σημαντική πιθανότητα βροχοπτώσεων υπάρχει επίσης για τα νησιά του Βόρειου και Κεντρικού Αιγαίου, καθώς και για τα Δωδεκάνησα. Προς τις μεταμεσονύχτιες ώρες, η κακοκαιρία θα επηρεάσει και τη Θεσσαλία, τη Στερεά Ελλάδα και την Εύβοια, φέρνοντας βροχές και εκεί.

Στην ατμόσφαιρα, θα συνεχιστούν οι υψηλές συγκεντρώσεις σκόνης στα περισσότερα τμήματα της χώρας, ειδικά κατά τις πρωινές ώρες. Ωστόσο, το φαινόμενο της μεταφοράς σκόνης αναμένεται να περιοριστεί σταδιακά κατά τις απογευματινές ώρες.

Οι θερμοκρασίες ανά περιοχή

Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει διακυμάνσεις ανάλογα με την περιοχή. Στη Δυτική Μακεδονία, ο υδράργυρος θα κυμανθεί από 6 έως 19 βαθμούς Κελσίου, ενώ στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη θα φτάσει από τους 7 έως τους 21 βαθμούς.

Στην Ήπειρο, η θερμοκρασία θα είναι μεταξύ 10 και 20 βαθμών, και στη Θεσσαλία από 8 έως 23 βαθμούς. Τα κεντρικά ηπειρωτικά θα δουν θερμοκρασίες από 7 έως 24 βαθμούς, ενώ στην Πελοπόννησο το εύρος θα είναι από 10 έως 26 βαθμούς.

Στην Κρήτη, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 27 βαθμούς, ενώ στα Επτάνησα από 17 έως 22 βαθμούς. Για τα νησιά του Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου, οι τιμές θα είναι από 10 έως 20 βαθμούς, και στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου από 16 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

Πορεία και ένταση των ανέμων

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν ισχυροί, από νότιες-νοτιοδυτικές διευθύνσεις, με εντάσεις 4-5 μποφόρ και τοπικά έως 6 μποφόρ. Κατά τις βραδινές ώρες, θα στραφούν σε ανατολικούς-βορειοανατολικούς, φτάνοντας έως και τα 6 μποφόρ στο Βόρειο Αιγαίο.

Στο Ιόνιο, οι άνεμοι θα είναι δυτικοί-βορειοδυτικοί, με εντάσεις 3-4 μποφόρ, ενώ τοπικά ενδέχεται να φτάσουν έως και τα 5 μποφόρ.

Ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική, αναμένεται ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις κατά τις βραδινές ώρες. Υπάρχει πιθανότητα βροχόπτωσης κατά τις μεταμεσονύχτιες ώρες, κυρίως στα βόρεια και ανατολικά του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν από νοτιοδυτικές διευθύνσεις 3-4 μποφόρ τις πρωινές ώρες, ενώ από τις απογευματινές θα στραφούν σε βορειοδυτικούς. Η θερμοκρασία στην Αττική θα κυμανθεί από 10 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

Για τη Θεσσαλονίκη, προβλέπεται ηλιοφάνεια κατά τις πρωινές ώρες, με συννεφιά να επικρατεί από τις απογευματινές. Βροχές αναμένονται κατά τις απογευματινές και βραδινές ώρες στη Χαλκιδική, με προοπτική επέκτασης και στην πόλη της Θεσσαλονίκης.

Με πληροφορίες από: Newsit