Απότομη αλλαγή του καιρού σημειώνεται τα επόμενα 24ωρα σε πολλές περιοχές της χώρας. Κύρια χαρακτηριστικά αυτής της μεταβολής είναι οι ενισχυμένοι βοριάδες, η αισθητή πτώση της θερμοκρασίας και οι τοπικές βροχές, οι οποίες θα επηρεάσουν κυρίως τα ανατολικά προσήνεμα και τη δυτική Ελλάδα.

Το βόρειο-βορειοανατολικό ρεύμα που επικρατεί μεταφέρει ψυχρότερες αέριες μάζες προς την Ελλάδα, οδηγώντας σε υποχώρηση της θερμοκρασίας.

Η πτώση της θερμοκρασίας

Όπως επεσήμανε η μετεωρολόγος του ΕΡΤnews, Όλγα Παπαβγούλη, η θερμοκρασία αναμένεται να υποχωρήσει έως και 6 βαθμούς κάτω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Η πτώση αυτή θα είναι ιδιαίτερα αισθητή ανατολικότερα της Πίνδου.

Το κρύο θα είναι αισθητό κυρίως τις πρωινές και βραδινές ώρες, με τις θερμοκρασίες να πέφτουν σε μονοψήφια νούμερα ακόμη και σε περιοχές χαμηλότερου υψομέτρου. Ειδικότερα, ανατολικότερα της Πίνδου, οι μέγιστες τιμές θα κυμανθούν κοντά στους 15 με 16 βαθμούς Κελσίου.

Τοπικές βροχές και άνεμοι

Μια βαρομετρική διαταραχή που έρχεται από τα δυτικά θα ευνοήσει την εκδήλωση τοπικών βροχών, κυρίως στη δυτική Ελλάδα. Τα φαινόμενα αυτά δεν αναμένεται να παρουσιάσουν ιδιαίτερη ένταση.

Για σήμερα, Παρασκευή, κύριο χαρακτηριστικό του καιρού θα είναι οι ενισχυμένοι βοριάδες και η επικράτηση του γνωστού καιρού του βορείου ρεύματος. Το βόρειο-βορειοανατολικό ρεύμα θα ευνοήσει την ανάπτυξη νεφώσεων ανατολικότερα της Πίνδου και στο Αιγαίο, οι οποίες θα συνοδεύονται και από λίγες τοπικές βροχές.

Έτσι, έως και νωρίς το απόγευμα, λίγες τοπικές βροχές αναμένονται στην ευρύτερη περιοχή του Θερμαϊκού, στη Χαλκιδική και γενικότερα στην κεντρική Μακεδονία, καθώς και στην ανατολική Θεσσαλία και την ανατολική Στερεά.

Στο Αιγαίο, οι βόρειοι-βορειοανατολικοί άνεμοι θα πνέουν με εντάσεις 6 με 7 μποφόρ. Στα νότια τμήματα της Κρήτης, όπου το βόρειο ρεύμα λειτουργεί ως καταβάτης και παρουσιάζει τοπικές επιταχύνσεις, δεν αποκλείεται να φτάσουν ακόμη και τα 8 μποφόρ. Στα ανατολικά ηπειρωτικά, οι άνεμοι θα είναι περισσότερο ενισχυμένοι έως περίπου το μεσημέρι, ενώ από το απόγευμα θα αρχίσουν σταδιακά να αποκτούν πιο βόρεια συνιστώσα, με τις μεγαλύτερες εντάσεις να περιορίζονται κυρίως στο Αιγαίο.

Προοπτική για την επόμενη εβδομάδα

Ωστόσο, από την επόμενη εβδομάδα και ιδιαίτερα προς τα μέσα της, αναμένεται αισθητή άνοδος της θερμοκρασίας. Οι μέγιστες τιμές θα ξεπεράσουν τα κανονικά για την εποχή επίπεδα και θα διατηρηθούν σε αρκετές περιοχές πάνω από τους 20 βαθμούς Κελσίου.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr