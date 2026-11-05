Ο χειμώνας φαίνεται πως μπήκε απότομα στη χώρα, καθώς η θερμοκρασία έχει σημειώσει αισθητή πτώση και οι βόρειοι άνεμοι εντείνουν το αίσθημα του κρύου σε πολλές περιοχές. Το σκηνικό είναι άκρως χειμωνιάτικο, με τις θερμοκρασίες να κυμαίνονται σε χαμηλότερα για την εποχή επίπεδα. Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο της ΕΡΤ, Γιώργο Εμμανουήλ, για σήμερα προβλέπονται τοπικές βροχές και ισχυροί βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο.

Το σκηνικό του καιρού σήμερα

Για σήμερα, Πέμπτη, τοπικές βροχές αναμένονται σε Μακεδονία, Θεσσαλία, κεντρική και ανατολική Στερεά Ελλάδα, Εύβοια, Πελοπόννησο και Κρήτη. Τα φαινόμενα δεν προβλέπεται να είναι έντονα, ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσουν πρόσκαιρες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, με την έντασή τους να φτάνει έως τα 4 μποφόρ στο Ιόνιο και έως τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση, κυρίως στη βόρεια Ελλάδα. Στα ηπειρωτικά, η μέγιστη θερμοκρασία δεν αναμένεται να ξεπεράσει τους 15 βαθμούς Κελσίου σε ορισμένες περιοχές, ενώ σε άλλες ηπειρωτικές περιοχές θα φτάσει τους 18 με 20 βαθμούς.

Η κατάσταση σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική, προβλέπονται πρόσκαιρες νεφώσεις και ασθενείς τοπικές βροχές, κυρίως στα βόρεια και ανατολικά του νομού. Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι, φτάνοντας τα 7 μποφόρ στον Ευβοϊκό, ενώ η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 18 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 15 βαθμούς Κελσίου. Κατά περιόδους θα εκδηλωθούν ασθενείς τοπικές βροχές, ενώ το κρύο θα είναι περισσότερο αισθητό τις πρωινές και βραδινές ώρες, με τις θερμοκρασίες σε ορισμένες περιοχές να υποχωρούν σε μονοψήφια επίπεδα.

Πρόγνωση για την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου

Την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου 2026, η θερμοκρασία θα σημειώσει νέα μικρή πτώση. Τοπικές βροχές αναμένονται στα ανατολικά και νότια ηπειρωτικά, καθώς και στην Κρήτη. Στην υπόλοιπη χώρα θα υπάρχουν λίγες νεφώσεις και πρόσκαιρα διαστήματα ηλιοφάνειας.

Οι βοριάδες θα διατηρηθούν ισχυροί στο Αιγαίο, φτάνοντας και πάλι τα 7 μποφόρ, συμβάλλοντας στην περαιτέρω αίσθηση του κρύου. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση σε σχέση με την Πέμπτη.

Το διήμερο του Σαββατοκύριακου

Βελτίωση θα παρουσιάσει ο καιρός το Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2026, ωστόσο ο ήλιος θα είναι «με δόντια», υποδηλώνοντας την παρουσία κρύου παρά την ηλιοφάνεια. Οι βοριάδες, πάντως, θα παραμείνουν ενισχυμένοι στο Αιγαίο, φτάνοντας έως τα 7 μποφόρ, και η θερμοκρασία θα εξακολουθήσει να βρίσκεται σε χαμηλά για την εποχή επίπεδα.

Ανάλογη θα είναι η εικόνα και την Κυριακή, με κάποιες τοπικές βροχές να αναμένονται κυρίως στο Ιόνιο και στα δυτικά της χώρας. Στην υπόλοιπη Ελλάδα θα επικρατήσουν κατά βάση λίγες νεφώσεις. Στην Αττική, η μέγιστη θερμοκρασία την Κυριακή θα κυμανθεί στους 16 με 17 βαθμούς Κελσίου.

Ο Μαραθώνιος της Αθήνας

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε από τον μετεωρολόγο Γιώργο Εμμανουήλ για τις καιρικές συνθήκες που θα επικρατήσουν την Κυριακή, ημέρα κατά την οποία θα πραγματοποιηθεί ο Μαραθώνιος της Αθήνας. Σύμφωνα με την πρόγνωση, ο καιρός θα είναι ευνοϊκός για τους δρομείς που θα λάβουν μέρος στην εκδήλωση.

Με πληροφορίες από: Newsit