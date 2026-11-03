Η ΕΜΥ επικαιροποίησε το έκτακτο δελτίο για την κακοκαιρία Agneta

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) επικαιροποίησε το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, εκδίδοντας κόκκινη προειδοποίηση για τα βορειοανατολικά τμήματα της χώρας. Η ανακοίνωση έγινε το μεσημέρι της Τρίτης, καταγράφοντας τις περιοχές όπου θα συνεχιστούν οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες μέχρι το βράδυ της ίδιας ημέρας, 03-11-2026.

Η κακοκαιρία, η οποία έχει λάβει την ονομασία Agneta από την Ιταλική Μετεωρολογική Υπηρεσία, διατηρεί στο επίκεντρο των φαινομένων τη δυτική και τη βορειοανατολική Ελλάδα. Τα ισχυρά καιρικά φαινόμενα προβλέπεται να επηρεάζουν τη χώρα κυρίως στα βορειοανατολικά έως το απόγευμα.

Οι προειδοποιήσεις της ΕΜΥ

Το επικαιροποιημένο δελτίο της ΕΜΥ αναφέρει λεπτομερώς τις περιοχές που θα αντιμετωπίσουν ισχυρές βροχές και καταιγίδες κατά τόπους. Οι προειδοποιήσεις κατηγοριοποιούνται σε κόκκινο και πορτοκαλί επίπεδο, ανάλογα με την ένταση των αναμενόμενων φαινομένων και την γεωγραφική τους κατανομή.

Η ΕΜΥ τονίζει ότι η προσοχή πρέπει να είναι αυξημένη στις συγκεκριμένες περιοχές, καθώς τα φαινόμενα θα είναι έντονα και αναμένεται να διαρκέσουν για αρκετές ώρες μέσα στην Τρίτη.

Περιοχές σε κόκκινη προειδοποίηση

Σύμφωνα με την κόκκινη προειδοποίηση που εξέδωσε η ΕΜΥ, κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται έως το απόγευμα της Τρίτης (03-11-2026) στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Στην ίδια κατηγορία υψηλής επικινδυνότητας περιλαμβάνονται και τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου.

Πιο συγκεκριμένα, η προειδοποίηση αφορά τη Θάσο, τη Σαμοθράκη, τη Λήμνο, τον Άγιο Ευστράτιο και τη Λέσβο, όπου οι κάτοικοι και οι επισκέπτες καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων.

Περιοχές σε πορτοκαλί προειδοποίηση

Παράλληλα, η ΕΜΥ έχει εκδώσει πορτοκαλί προειδοποίηση για άλλες περιοχές της χώρας, όπου αναμένονται επίσης ισχυρές βροχές και καταιγίδες έως το απόγευμα της Τρίτης (03-11-2026). Αυτές οι περιοχές περιλαμβάνουν την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά Ελλάδα, καθώς και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο.

Επιπλέον, πορτοκαλί προειδοποίηση ισχύει για τα υπόλοιπα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, ξεκινώντας από τη Χίο και εκτεινόμενη νοτιότερα, καθώς και για όλα τα Δωδεκάνησα. Σε αυτές τις περιοχές, τα καιρικά φαινόμενα θα είναι επίσης έντονα και απαιτούν προσοχή.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr