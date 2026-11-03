Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας βρίσκεται ο μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας, καθώς η κακοκαιρία Agneta συνεχίζει να επηρεάζει σήμερα, Τρίτη 3 Νοεμβρίου, μεγάλο μέρος της χώρας. Τα φαινόμενα περιλαμβάνουν ισχυρές βροχές, καταιγίδες, πιθανές χαλαζοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία έχει επικαιροποιήσει το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων, διατηρώντας την κόκκινη προειδοποίηση για συγκεκριμένες περιοχές.

Επικαιροποίηση δελτίου και ονομασία του συστήματος

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) προχώρησε σε επικαιροποίηση του Έκτακτου Δελτίου Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων, το οποίο έφερε τον αριθμό 09/2026 και είχε εκδοθεί αρχικά τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου. Η αναθεώρηση αυτή έγινε λαμβάνοντας υπόψη τα νεότερα προγνωστικά δεδομένα που αφορούν την εξέλιξη της κακοκαιρίας.

Το βαρομετρικό σύστημα, το οποίο προκαλεί τις έντονες καιρικές συνθήκες, ονομάστηκε Agneta από την Ιταλική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Η κακοκαιρία αυτή χαρακτηρίζεται από ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες, με υπαρκτή πιθανότητα να σημειωθούν και τοπικές χαλαζοπτώσεις σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας.

Προειδοποιήσεις μέσω 112 και μέτρα ασφαλείας

Ήδη από το βράδυ της Δευτέρας, ο μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας ενεργοποιήθηκε, στέλνοντας προειδοποιητικά μηνύματα από τον αριθμό έκτακτης ανάγκης 112. Τα μηνύματα αυτά απευθύνονταν σε κατοίκους συγκεκριμένων περιοχών, όπως η Κέρκυρα, οι Παξοί, οι Αντίπαξοι, τα Διαπόντια Νησιά, η Θεσπρωτία και η Πρέβεζα.

Η σύσταση προς τους κατοίκους των παραπάνω περιοχών ήταν να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους, προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν κίνδυνοι λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών. Ως επιπλέον μέτρο προστασίας, αποφασίστηκε να παραμείνουν κλειστά τα σχολεία στην Κέρκυρα για σήμερα Τρίτη. Παράλληλα, οι αρμόδιες υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης της Πυροσβεστικής, βρίσκονται σε κατάσταση επιφυλακής για την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων που μπορεί να προκύψουν.

Εξέλιξη και γεωγραφική κατανομή των φαινομένων

Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία που είναι διαθέσιμα, τα πιο επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα αναμένονται να εκδηλωθούν κατά τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης στα βορειοδυτικά τμήματα της χώρας. Στη συνέχεια, η κακοκαιρία αναμένεται να μετατοπιστεί και να επηρεάσει τη Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου.

Προβλέπεται σταδιακή εξασθένηση των φαινομένων από το απόγευμα της Τρίτης. Η περαιτέρω βελτίωση των καιρικών συνθηκών αναμένεται να επέλθει την Τετάρτη, σηματοδοτώντας την υποχώρηση της κακοκαιρίας Agneta από το μεγαλύτερο μέρος της Ελλάδας.

Περιοχές σε κόκκινη προειδοποίηση για την Τρίτη

Για σήμερα Τρίτη, η ΕΜΥ έχει εκδώσει κόκκινη προειδοποίηση για συγκεκριμένες περιοχές, υποδεικνύοντας την ένταση των αναμενόμενων φαινομένων. Στην Κέρκυρα, στους Παξούς και στην Ήπειρο, η κόκκινη προειδοποίηση ισχύει κυρίως για τις παράκτιες περιοχές της Ηπείρου και αναμένεται να διαρκέσει έως τις πρωινές ώρες.

Στη Δυτική, κεντρική και ανατολική Μακεδονία, η κόκκινη προειδοποίηση τίθεται σε ισχύ από τις πρώτες πρωινές ώρες και θα διαρκέσει έως το απόγευμα. Τα φαινόμενα σε αυτές τις περιοχές αναμένεται να μετατοπίζονται σταδιακά ανατολικότερα κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Τέλος, στη Θράκη, τη Θάσο και τη Σαμοθράκη, προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες, με την κόκκινη προειδοποίηση να ισχύει επίσης έως το απόγευμα. Οι κάτοικοι και οι αρχές των εν λόγω περιοχών καλούνται να παραμείνουν σε εγρήγορση και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων φορέων.

Με πληροφορίες από: Topontiki