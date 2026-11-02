Η ΕΜΥ αναβάθμισε το έκτακτο δελτίο για την κακοκαιρία Agneta σε κόκκινη προειδοποίηση

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) αναβάθμισε το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού, που είχε εκδοθεί το Σάββατο 31 Οκτωβρίου 2026, σε έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων. Η κακοκαιρία, η οποία ονομάστηκε Agneta από την Ιταλική Μετεωρολογική Υπηρεσία, αναμένεται να επηρεάσει τη χώρα με ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα πιθανώς να συνοδεύονται από τοπικές χαλαζοπτώσεις και μεγάλη συχνότητα κεραυνών.

Η πορεία της κακοκαιρίας και οι προειδοποιήσεις

Το χαμηλό βαρομετρικό που προκαλεί την κακοκαιρία κινείται ανατολικά από τη νότια Ιταλία και προβλέπεται να επηρεάσει την Ελλάδα μέχρι και την Τρίτη 3 Νοεμβρίου 2026. Οι κυριότερες περιοχές που θα επηρεαστούν είναι τα δυτικά, τα βόρεια, καθώς και η ανατολική νησιωτική χώρα.

Αναλυτικά οι περιοχές που επηρεάζονται

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, οι προειδοποιήσεις για τις επηρεαζόμενες περιοχές έχουν ως εξής:

Για την Κέρκυρα, τους Παξούς και την Ήπειρο, κυρίως στα παράκτια τμήματά της, προβλέπεται πορτοκαλί προειδοποίηση, η οποία από το βράδυ αναβαθμίζεται σε κόκκινη.

Στη δυτική Στερεά και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο ισχύει πορτοκαλί προειδοποίηση.

Στις Κυκλάδες και την Κρήτη, η πορτοκαλί προειδοποίηση θα διαρκέσει έως αργά το απόγευμα.

Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, από τη Χίο και νοτιότερα, καθώς και στα Δωδεκάνησα, θα υπάρξουν κατά διαστήματα κόκκινες προειδοποιήσεις έως τη νύχτα.

Ειδικά για την Τρίτη 3 Νοεμβρίου 2026:

Στα νησιά του Ιονίου, η πορτοκαλί προειδοποίηση θα ισχύει έως τις μεσημβρινές ώρες.

Στην Κέρκυρα, τους Παξούς και την Ήπειρο (κυρίως στα παράκτια), θα υπάρξει πρόσκαιρα κόκκινη προειδοποίηση έως τις πρωινές ώρες.

Στην Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο, η πορτοκαλί προειδοποίηση θα διαρκέσει έως το απόγευμα.

Αρχικά στη δυτική και βαθμιαία στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία (συμπεριλαμβανομένης της Θάσου και της Σαμοθράκης), τη Θράκη, καθώς και στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου (Λήμνος, Άγιος Ευστράτιος και Μυτιλήνη), θα εκδοθεί κόκκινη προειδοποίηση από τις πρώτες πρωινές ώρες έως το απόγευμα.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr