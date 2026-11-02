Η κακοκαιρία Agneta προκάλεσε εκτεταμένες πλημμύρες στη Ρόδο

Σφοδρό ήταν το χτύπημα της κακοκαιρίας Agneta στα Δωδεκάνησα, με τη Ρόδο να βρίσκεται στο επίκεντρο των έντονων φαινομένων που προκάλεσαν εκτεταμένες πλημμύρες. Οι κάτοικοι του νησιού μετρούν τις πληγές τους, καθώς μέσα σε λίγα λεπτά είδαν τις περιουσίες τους να χάνονται. Η βροχή έπεφτε επί 17 συνεχόμενες ώρες, μετατρέποντας δρόμους σε ορμητικούς χειμάρρους και πλημμυρίζοντας σπίτια και επιχειρήσεις.

Δραματική κατάσταση σε Αρχάγγελο και Αφάντου

Οι μεγαλύτερες καταστροφές εντοπίζονται στον Αρχάγγελο της Ρόδου, όπου η κατάσταση ήταν ιδιαίτερα δραματική. Κάτοικοι της περιοχής αναγκάστηκαν να ανέβουν στις ταράτσες των σπιτιών τους για να σωθούν από τα ορμητικά νερά. Ένα ποτάμι στην περιοχή υπερχείλισε, με αποτέλεσμα να παρασυρθούν δεκάδες αυτοκίνητα.

Πλημμύρες καταγράφηκαν και στην περιοχή Αφάντου, καθώς και σε χωριά της νότιας Ρόδου, όπου οι έντονες βροχές δημιούργησαν σοβαρά προβλήματα στο οδικό δίκτυο. Λόγω της κατάστασης, τα σχολεία σε Αρχάγγελο και Αφάντου παρέμειναν κλειστά σήμερα.

Μπαράζ μηνυμάτων από το 112

Οι αρχές εξέδωσαν σειρά προειδοποιήσεων μέσω του αριθμού έκτακτης ανάγκης 112. Τα ξημερώματα στάλθηκε το πρώτο μήνυμα στους κατοίκους, ζητώντας τον περιορισμό των μετακινήσεων λόγω των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων.

Γύρω στις 11:00 το πρωί, ήχησε ένα νέο μήνυμα του 112, το οποίο επανέλαβε την προτροπή για περιορισμό των μετακινήσεων, υπογραμμίζοντας τη σοβαρότητα της κατάστασης και την ανάγκη για προσοχή από τους πολίτες.

Εκτεταμένες ζημιές σε οχήματα και περιουσίες

Η «επόμενη ημέρα» βρίσκει τις πληγείσες περιοχές διαλυμένες, με τις εικόνες καταστροφής να αποτυπώνουν το μέγεθος του προβλήματος. Οι δρόμοι έχουν γεμίσει με λάσπες, ενώ αυτοκίνητα έχουν διαλυθεί ή είναι καλυμμένα από σκουπίδια και άλλα φερτά υλικά που παρέσυραν τα νερά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τουλάχιστον 60 οχήματα παρασύρθηκαν από τα ορμητικά νερά και υπέστησαν ζημιές. Δεκάδες κατοικίες και επαγγελματικοί χώροι πλημμύρισαν, με τη στάθμη του νερού να φτάνει ακόμη και το ένα μέτρο στο εσωτερικό καταστημάτων. Επιχειρηματίες βρίσκονται από τα ξημερώματα στα καταστήματά τους, προσπαθώντας με όσα μέσα διαθέτουν να απομακρύνουν τα νερά και τη λάσπη και να περιορίσουν τις ζημιές. Ιδιαίτερα σοβαρή είναι η κατάσταση σε καφετέριες, εμπορικά καταστήματα και σούπερ μάρκετ, όπου τα νερά εισέβαλαν προκαλώντας εκτεταμένες φθορές.

Επιχειρήσεις διάσωσης και αντιμετώπισης

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος έχει λάβει μέχρι στιγμής 58 κλήσεις για τις πλημμύρες που προκάλεσε η κακοκαιρία, οι οποίες αφορούν τα Δωδεκάνησα, τη Σάμο και το Βόλο. Στο σημείο επιχειρούν οχήματα του Δήμου Ρόδου για την απομάκρυνση της λάσπης από τους δρόμους, ενώ η Πυροσβεστική πραγματοποιεί αντλήσεις υδάτων από κατοικίες και επιχειρήσεις.

Η συνολική έκταση των καταστροφών δεν έχει ακόμη αποτυπωθεί πλήρως, με τις πρώτες εκτιμήσεις να περιγράφουν μια ιδιαίτερα σοβαρή κατάσταση στην περιοχή. Τα φαινόμενα ανάλογης έκτασης είχαν να σημειωθούν από το 2011. Η κακοκαιρία αναμένεται να συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες, με φαινόμενα έως και το απόγευμα της Τρίτης.

Με πληροφορίες από: Newsit, Ieidiseis