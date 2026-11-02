Έντονα φαινόμενα πλήττουν Ρόδο, Σάμο, Λήμνο και Βόλο – Σε ισχύ το έκτακτο δελτίο καιρού

Η κακοκαιρία Agneta βρίσκεται σε εξέλιξη, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα, πλημμύρες και ζημιές σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας. Οι περιοχές που έχουν πληγεί κυρίως είναι η Ρόδος, η Σάμος, η Λήμνος και ο Βόλος, όπου οι συνέπειες των έντονων φαινομένων είναι ήδη ορατές. Οι αρχές βρίσκονται σε επιφυλακή, ενώ οι κάτοικοι καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.

Επικαιροποιημένο δελτίο καιρού και προειδοποιήσεις

Οι μετεωρολόγοι έχουν κρούσει τον «κώδωνα του κινδύνου» λόγω της συνεχιζόμενης κακοκαιρίας. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) έχει επικαιροποιήσει το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού, προειδοποιώντας για ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Τα έντονα φαινόμενα αναμένεται να διαρκέσουν από σήμερα, Δευτέρα 2 Νοεμβρίου, έως και την Τρίτη 3 Νοεμβρίου.

Ειδικά για τη Ρόδο, στις 3:30 τα ξημερώματα της Δευτέρας 2 Νοεμβρίου, εστάλη προειδοποιητικό μήνυμα από το 112. Το μήνυμα απευθυνόταν στους κατοίκους και επισκέπτες του νησιού, καθώς η έντονη βροχόπτωση είχε ήδη προκαλέσει αρκετά προβλήματα. Η προειδοποίηση καλούσε τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

Η κατάσταση στη Ρόδο

Η έντονη κακοκαιρία προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση στην περιοχή της Ρόδου, με τους κατοίκους να βρίσκονται αντιμέτωποι με τις συνέπειες των ακραίων καιρικών φαινομένων. Συνεργεία των αρμόδιων υπηρεσιών έχουν κινητοποιηθεί και επιχειρούν συνεχώς για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που έχουν ανακύψει.

Πλημμυρικά φαινόμενα, αν και μικρότερης έκτασης, καταγράφηκαν και στην περιοχή των Αφάντου, καθώς και σε διάφορα χωριά της νότιας Ρόδου. Εκεί, οι έντονες βροχοπτώσεις δημιούργησαν προβλήματα στο οδικό δίκτυο, καθιστώντας δύσκολες τις μετακινήσεις, αλλά και σε επιμέρους σημεία του νησιού.

Αναστολή λειτουργίας σχολείων

Λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών και για προληπτικούς λόγους, ο Δήμος Ρόδου αποφάσισε την αναστολή λειτουργίας των σχολικών μονάδων για σήμερα, Δευτέρα 2 Νοεμβρίου. Η απόφαση αφορά τις Δημοτικές Ενότητες Αρχαγγέλου, Αφάντου, Λινδίων και Νότιας Ρόδου.

Βασικός γνώμονας για την απόφαση αυτή ήταν η προστασία των μαθητών και των εκπαιδευτικών, καθώς και η αποφυγή άσκοπων μετακινήσεων σε περιοχές όπου είχαν εκδηλωθεί έντονα πλημμυρικά φαινόμενα, διασφαλίζοντας την ασφάλεια όλων.

Κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών

Από τις πρώτες ώρες εκδήλωσης της κακοκαιρίας, οι υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας κινητοποιήθηκαν άμεσα. Σε συνεργασία με τα αρμόδια συνεργεία της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Δήμου Ρόδου, καταβάλλουν συντονισμένες προσπάθειες για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκάλεσε η κακοκαιρία.

Οι προσπάθειες των συνεργείων επικεντρώνονται στην απομάκρυνση οχημάτων που παρασύρθηκαν από τα ορμητικά νερά, στον καθαρισμό φρεατίων για την ομαλή απορροή των υδάτων, καθώς και στην αποκατάσταση της ροής των υδάτων σε ρέματα και σημεία όπου έχουν δημιουργηθεί εμπόδια από φερτά υλικά.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr