Με έντονη κακοκαιρία αναμένεται να υποδεχτούμε τον Νοέμβριο, καθώς από την Κυριακή 1η Νοεμβρίου 2026, ισχυρές βροχές, καταιγίδες και χαλάζι θα πλήξουν πολλές περιοχές της χώρας. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία έχει ήδη εκδώσει έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού, θέτοντας σε «πορτοκαλί» συναγερμό τις αρμόδιες αρχές για τον αυξημένο κίνδυνο τοπικών πλημμυρών.

Έκτακτο δελτίο και αυξημένη ετοιμότητα

Το μεσημέρι του Σαββάτου 31 Οκτωβρίου 2026, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προχώρησε στην έκδοση έκτακτου δελτίου επιδείνωσης του καιρού. Η προειδοποίηση, χαρακτηριζόμενη ως «πορτοκαλί», υπογραμμίζει την αναμενόμενη σφοδρότητα των φαινομένων, τα οποία περιλαμβάνουν δυνατές βροχές, καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις.

Σύμφωνα με το δελτίο, η νέα κακοκαιρία προβλέπεται να διαρκέσει τουλάχιστον έως τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου 2026. Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης, η Πολιτική Προστασία έχει ήδη θέσει σε αυξημένη ετοιμότητα όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες, καθώς και τις περιφέρειες και τους δήμους, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τυχόν προβλήματα που μπορεί να προκύψουν.

Οι περιοχές στο επίκεντρο της κακοκαιρίας

Στο επίκεντρο της νέας αυτής κακοκαιρίας θα βρεθούν συγκεκριμένες περιοχές της Ελλάδας, όπου τα φαινόμενα αναμένεται να είναι ιδιαίτερα έντονα. Συγκεκριμένα, η Δυτική Ελλάδα, η Κεντρική και η Ανατολική Μακεδονία, καθώς και τα νησιά του Βορείου και του Ανατολικού Αιγαίου, θα δεχτούν το μεγαλύτερο βάρος των ισχυρών βροχοπτώσεων και καταιγίδων.

Επιπλέον, δεν αποκλείεται σε αυτές τις περιοχές να σημειωθούν και χαλαζοπτώσεις, γεγονός που εντείνει τον κίνδυνο για τοπικά προβλήματα. Η Κυριακή έχει χαρακτηριστεί ως η πιο δύσκολη ημέρα για πολλές από αυτές τις περιοχές, καθώς προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες με αυξημένο κίνδυνο τοπικών πλημμυρών.

Η εξέλιξη των φαινομένων ανά περιοχή

Η επιδείνωση του καιρού θα ξεκινήσει σταδιακά από τα ξημερώματα της Κυριακής, με τα φαινόμενα να ενισχύονται προοδευτικά. Κατά τη διάρκεια της νύχτας που προηγείται της Κυριακής, αναμένονται αυξημένες νεφώσεις και βροχές σε αρκετές περιοχές της χώρας, οι οποίες θα λάβουν μεγαλύτερη ένταση από τις πρώτες πρωινές ώρες.

Στο Ιόνιο, οι βροχές και οι καταιγίδες θα είναι κατά τόπους ισχυρές, ξεκινώντας από τα ξημερώματα της Κυριακής και συνεχίζοντας έως το μεσημέρι. Παρόμοια εικόνα αναμένεται και στην Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και τη Δυτική και Νότια Πελοπόννησο, όπου η επιδείνωση θα γίνει αισθητή από τις πρώτες πρωινές ώρες και θα διαρκέσει έως το απόγευμα.

Ισχυρές καταιγίδες σε Μακεδονία και Αιγαίο

Στην Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία, τα ισχυρά φαινόμενα θα αρχίσουν από το πρωί της Κυριακής και υπάρχει πιθανότητα να συνεχιστούν μέχρι αργά τη νύχτα, διατηρώντας την έντασή τους για μεγάλο χρονικό διάστημα. Στις περιοχές του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου, οι ισχυρότερες καταιγίδες αναμένονται να εκδηλωθούν από το απόγευπο της Κυριακής.

Αντίστοιχα, στα Δωδεκάνησα, η επιδείνωση του καιρού θα ξεκινήσει επίσης τις απογευματινές ώρες της Κυριακής, επηρεάζοντας τα νησιά με βροχές και πιθανές καταιγίδες. Η γενική εικόνα για την Κυριακή είναι αυτή ενός άστατου καιρού, με φαινόμενα που θα εκδηλώνονται με διαφορετική ένταση και χρονική διάρκεια ανάλογα με την περιοχή.

Ο καιρός στην Αθήνα την Κυριακή

Όσον αφορά την πρωτεύουσα, η Κυριακή θα είναι μία άστατη ημέρα για την Αθήνα. Οι κάτοικοι θα πρέπει να αναμένουν αυξημένες νεφώσεις καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, ενώ κατά διαστήματα θα σημειώνονται βροχές ή μπόρες. Παρότι τα φαινόμενα στην Αθήνα δεν αναμένονται με την ίδια σφοδρότητα όπως στις άλλες προαναφερθείσες περιοχές, η αστάθεια θα είναι αισθητή.

Συνολικά, ο Νοέμβριος ξεκινά με ένα έντονο μετεωρολογικό σκηνικό, απαιτώντας την προσοχή των πολιτών και την ετοιμότητα των αρχών για την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων που θα προκαλέσουν οι ισχυρές βροχές, οι καταιγίδες και οι χαλαζοπτώσεις.

Με πληροφορίες από: Newsit