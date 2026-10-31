Ο Νοέμβριος εισέρχεται στην Αττική με σημαντική αστάθεια στον καιρό, καθώς ισχυρές καταιγίδες και ο κίνδυνος τοπικών πλημμυρικών φαινομένων αναμένονται την Κυριακή, 1η Νοεμβρίου. Ο μετεωρολόγος Γιάννης Καλλιάνος εφιστά την προσοχή των πολιτών, εκτιμώντας ότι σε ορισμένες περιοχές του λεκανοπεδίου οι βροχοπτώσεις ενδέχεται να φτάσουν έως και τα 40 χιλιοστά. Παράλληλα, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) έχει θέσει σε ισχύ έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού, προειδοποιώντας για έντονα φαινόμενα σε αρκετές περιοχές της χώρας, ξεκινώντας από την ίδια Κυριακή.

Η πρόγνωση για την Αττική

Η Κυριακή, 1η Νοεμβρίου, αναμένεται να είναι μια ιδιαίτερα δύσκολη ημέρα για την Αττική, σύμφωνα με τις προβλέψεις του μετεωρολόγου Γιάννη Καλλιάνου. Ο κ. Καλλιάνος επισημαίνει ότι οι ατμοσφαιρικές συνθήκες που επικρατούν ευνοούν την εκδήλωση καταιγίδων, οι οποίες κατά τόπους προβλέπεται να είναι ισχυρές και να δημιουργήσουν προβλήματα. Η αστάθεια στον καιρό θα γίνει αισθητή ήδη από τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής, επηρεάζοντας το λεκανοπέδιο.

Τα φαινόμενα εκτιμάται ότι θα διατηρηθούν κατά διαστήματα καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, με εκτιμώμενο τέλος περίπου στις 17:00 με 18:00 το απόγευμα. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι οι βροχοπτώσεις δεν θα έχουν την ίδια ένταση σε όλη τη διάρκεια της ημέρας. Αντίθετα, θα σημειώνονται διαδοχικές εξάρσεις και υφέσεις, με περιόδους εντονότερων φαινομένων να εναλλάσσονται με διαστήματα κατά τα οποία οι βροχές θα εξασθενούν ή θα σταματούν προσωρινά.

Έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ

Την ίδια στιγμή που η Αττική προετοιμάζεται για έντονα φαινόμενα, τίθεται σε ισχύ το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού που έχει εκδώσει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ). Το δελτίο αυτό προειδοποιεί για ισχυρές βροχοπτώσεις και πιθανές χαλαζοπτώσεις, φαινόμενα που αναμένονται να επηρεάσουν αρκετές περιοχές της χώρας.

Η χρονική διάρκεια του έκτακτου δελτίου της ΕΜΥ εκτείνεται από την Κυριακή, 1η Νοεμβρίου, και προβλέπεται να διαρκέσει έως τουλάχιστον τη Δευτέρα, 2α Νοεμβρίου. Αυτό σημαίνει ότι η αστάθεια και τα έντονα καιρικά φαινόμενα θα επηρεάσουν μεγάλο μέρος της Ελλάδας για ένα διήμερο, απαιτώντας αυξημένη επαγρύπνηση από τους πολίτες.

Προβλεπόμενες ποσότητες βροχής και κίνδυνος πλημμυρών

Ιδιαίτερη σημασία έχουν τα ύψη βροχής που προβλέπονται για το λεκανοπέδιο της Αττικής. Ο Γιάννης Καλλιάνος εκτιμά ότι σε ορισμένες περιοχές της Αττικής, οι συνολικές ποσότητες νερού που θα πέσουν ενδέχεται να φτάσουν περίπου τα 30 με 40 χιλιοστά. Αυτές οι ποσότητες, εάν πέσουν μέσα σε περιορισμένο χρονικό διάστημα, μπορούν να προκαλέσουν σοβαρά προβλήματα.

Συγκεκριμένα, δεν αποκλείεται να παρουσιαστούν προβλήματα από τη συσσώρευση υδάτων, ακόμη και τοπικά πλημμυρικά φαινόμενα. Η προειδοποίηση αυτή αφορά τις περιοχές όπου οι βροχοπτώσεις θα αποκτήσουν μεγαλύτερη ένταση. Ωστόμως, δεν προσδιορίζονται συγκεκριμένοι δήμοι ή γειτονιές της Αττικής ως περισσότερο εκτεθειμένοι στον κίνδυνο των πλημμυρών.

Οι ατμοσφαιρικές συνθήκες που ευνοούν τα φαινόμενα

Ο μετεωρολόγος Γιάννης Καλλιάνος εξηγεί τους λόγους πίσω από την αναμενόμενη επιδείνωση του καιρού. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι δείκτες ατμοσφαιρικής αστάθειας εμφανίζονται ιδιαίτερα αυξημένοι. Αυτή η κατάσταση δημιουργεί ευνοϊκές συνθήκες για την ανάπτυξη νεφών μεγάλης κατακόρυφης έκτασης, τα οποία είναι γνωστά για την πρόκληση έντονων καιρικών φαινομένων.

Αυτά τα νέφη συνδέονται άμεσα με την εκδήλωση ισχυρών καταιγίδων, οι οποίες μπορούν να συνοδεύονται από μεγάλες ποσότητες βροχής και, ενδεχομένως, χαλαζοπτώσεις. Η αυξημένη αστάθεια στην ατμόσφαιρα είναι ο κύριος παράγοντας που οδηγεί στην πρόβλεψη για μια δύσκολη Κυριακή.

Συστάσεις για αυξημένη προσοχή στις μετακινήσεις

Λόγω της αναμενόμενης έντασης των φαινομένων, ο Γιάννης Καλλιάνος συνιστά αυξημένη προσοχή κατά τις μετακινήσεις, ειδικά στην Αττική. Υπογραμμίζει ότι η ένταση των φαινομένων μπορεί να παρουσιάζει σημαντικές διαφοροποιήσεις από περιοχή σε περιοχή, καθιστώντας απαραίτητη την προσαρμογή των οδηγών και των πεζών στις εκάστοτε συνθήκες.

Η σύσταση για προσοχή απευθύνεται σε όλους τους πολίτες, ιδιαίτερα σε εκείνους που θα βρεθούν στις περιοχές όπου οι βροχοπτώσεις θα αποκτήσουν μεγαλύτερη ένταση. Η προληπτική αυτή στάση κρίνεται απαραίτητη για την αποφυγή προβλημάτων που μπορεί να προκύψουν από τη συσσώρευση υδάτων και τις ισχυρές καταιγίδες.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis