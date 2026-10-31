Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού με πορτοκαλί προειδοποίηση εκδόθηκε το Σάββατο 31 Οκτωβρίου 2026, καθώς η χώρα εισέρχεται σε περίοδο κακοκαιρίας. Αναμένονται ισχυρές βροχές, καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις, με τα έντονα φαινόμενα να διαρκούν τουλάχιστον έως την Τρίτη 3 Νοεμβρίου. Η Αττική θα επηρεαστεί από το βράδυ του Σαββάτου, ενώ ο μετεωρολόγος Γιάννης Καλλιάνος απευθύνει έκκληση για προσοχή στις μετακινήσεις.

Η εξέλιξη της κακοκαιρίας και οι προειδοποιήσεις

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) εξέδωσε έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού, το οποίο προβλέπει ραγδαία επιδείνωση από την Κυριακή 1 Νοεμβρίου 2026. Από τις πρώτες ώρες της Κυριακής και τουλάχιστον έως τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου, αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά, τα βόρεια και την ανατολική νησιωτική χώρα. Παράλληλα, υπάρχει πιθανότητα για τοπικές χαλαζοπτώσεις.

Σύμφωνα με τις προγνώσεις, διαδοχικά βαρομετρικά συστήματα θα διατηρήσουν τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες στη χώρα τουλάχιστον έως την Τρίτη 3 Νοεμβρίου. Τα βασικά χαρακτηριστικά του καιρού θα είναι οι κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες, οι χαλαζοπτώσεις, κυρίως σε θαλάσσιες, νησιωτικές και παράκτιες περιοχές, καθώς και η ενίσχυση των ανέμων στα πελάγη.

Η κατάσταση στην Αττική

Για την Αττική, ο καιρός θα είναι ιδιαίτερα άστατος από τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής 1 Νοεμβρίου και μέχρι ενδεικτικά τις 5-6 το απόγευμα. Αναμένονται βροχές κατά περιόδους, με εξάρσεις και υφέσεις, καθώς και κατά διαστήματα εκδήλωση καταιγίδων. Ο μετεωρολόγος Γιάννης Καλλιάνος αναφέρει πως οι καταιγίδες θα είναι τοπικά ισχυρές.

Τα συνολικά ύψη βροχής σε ορισμένες περιοχές της Αττικής ενδέχεται να φτάσουν περίπου τα 30-40 χιλιοστά, ποσότητες που θεωρούνται αρκετά αυξημένες, ειδικά αν σημειωθούν μέσα σε περιορισμένο χρονικό διάστημα. Αυτό αυξάνει τον κίνδυνο για πλημμύρες ή συσσωρεύσεις υδάτων σε συγκεκριμένα σημεία. Οι δείκτες ατμοσφαιρικής αστάθειας εμφανίζονται ιδιαίτερα αυξημένοι, ευνοώντας τη δημιουργία νεφών κατακόρυφης ανάπτυξης, τα οποία συνδέονται με την εκδήλωση καταιγίδων.

Περιοχές που θα επηρεαστούν και ένταση φαινομένων

Πέρα από την Αττική, τα περισσότερα φαινόμενα αναμένονται σε τμήματα της Ηπείρου, της Δυτικής Στερεάς, της Δυτικής και Νότιας Πελοποννήσου, καθώς και σε περιοχές των Επτανήσων. Επίσης, η υπόλοιπη Ανατολική Στερεά, η Εύβοια και οι Σποράδες, τμήματα της Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης, καθώς και τα νησιά του Βορειοανατολικού και Ανατολικού Αιγαίου, μέχρι και τα Δωδεκάνησα, θα δεχτούν έντονα καιρικά φαινόμενα. Δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν τοπικά ισχυρές καταιγίδες και στις Κυκλάδες.

Από το απόγευμα της Κυριακής έως τα μεσάνυχτα προς Δευτέρα, βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στην Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία, στη Θράκη και στα νησιά του Αιγαίου. Στην Κεντρική Μακεδονία, συμπεριλαμβανομένου του νομού Θεσσαλονίκης, τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Στο Αιγαίο, οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις και κατά τόπους θα φτάνουν τα 6 με 7 μποφόρ, ενώ χαλαζοπτώσεις αναμένονται κυρίως σε θαλάσσιες, νησιωτικές και παράκτιες περιοχές καθ' όλη τη διάρκεια της Κυριακής.

Συστάσεις της Πολιτικής Προστασίας και του μετεωρολόγου

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσίες, τις περιφέρειες και τους δήμους της χώρας, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων. Παράλληλα, συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να λάβουν μέτρα αυτοπροστασίας από τους κινδύνους των έντονων καιρικών φαινομένων.

Ο μετεωρολόγος Γιάννης Καλλιάνος κάνει ισχυρή έκκληση για προσοχή στις μετακινήσεις κατά τη διάρκεια της ημέρας, ιδιαίτερα στις περιοχές όπου οι βροχοπτώσεις θα αποκτήσουν μεγαλύτερη ένταση. Οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται καθημερινά για την εξέλιξη των έκτακτων καιρικών φαινομένων στα τακτικά δελτία καιρού της ΕΜΥ και στην ιστοσελίδα της, www.emy.gr. Επιπλέον, πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα civilprotection.gov.gr, ενώ για την βατότητα του οδικού δικτύου μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της ΕΛ.ΑΣ., www.astynomia.gr.

Με πληροφορίες από: Newsit, Ieidiseis, Enikos