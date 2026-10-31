Οδηγίες της πολιτικής προστασίας εν όψει σφοδρής κακοκαιρίας

Ο μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας τίθεται σε αυξημένη ετοιμότητα ενόψει της σφοδρής κακοκαιρίας που αναμένεται να πλήξει αρκετές περιοχές της Ελλάδας. Τα έντονα καιρικά φαινόμενα προβλέπεται να ξεκινήσουν από τις πρώτες ώρες της Κυριακής 1η Νοεμβρίου και να διαρκέσουν τουλάχιστον έως τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει ήδη ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσίες και παράλληλα απευθύνει συστάσεις στους πολίτες για την αυτοπροστασία τους.

Η ετοιμότητα του κρατικού μηχανισμού

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει θέσει σε αυξημένη ετοιμότητα τον μηχανισμό της, ενόψει των προβλεπόμενων ισχυρών βροχών, καταιγίδων και πιθανών τοπικών χαλαζοπτώσεων. Στο πλαίσιο αυτό, έχουν ήδη ενημερωθεί όλες οι αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και οι περιφέρειες και οι δήμοι της χώρας. Ο στόχος είναι να βρίσκονται όλοι σε πλήρη ετοιμότητα για την αποτελεσματική αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων που ενδέχεται να προκύψουν από την επιδείνωση του καιρού.

Το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού της ΕΜΥ

Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), τα εντονότερα φαινόμενα της κακοκαιρίας θα εκδηλωθούν σε συγκεκριμένες περιοχές της χώρας. Πιο συγκεκριμένα, η δυτική και βόρεια Ελλάδα αναμένεται να επηρεαστούν ιδιαίτερα. Επιπλέον, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα θα βρεθούν στο επίκεντρο των ισχυρών βροχοπτώσεων και καταιγίδων. Οι πολίτες των εν λόγω περιοχών καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.

Γενικές συστάσεις για την ασφάλεια των πολιτών

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας απευθύνει έκκληση στους πολίτες να λάβουν άμεσα μέτρα αυτοπροστασίας για να αποφύγουν κινδύνους. Μία βασική σύσταση είναι η αποφυγή των άσκοπων μετακινήσεων στις περιοχές όπου εκδηλώνονται έντονα καιρικά φαινόμενα. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί σε σημεία όπως οι χείμαρροι, οι πλημμυρισμένοι δρόμοι και οι περιοχές με έντονη κεραυνική δραστηριότητα, καθώς αυτά αποτελούν εστίες κινδύνου.

Μέτρα προστασίας σε κατοικίες και περιβάλλοντα χώρο

Στις περιοχές όπου προβλέπεται η εκδήλωση έντονων βροχοπτώσεων, καταιγίδων ή θυελλωδών ανέμων, οι πολίτες καλούνται να ασφαλίσουν αντικείμενα που βρίσκονται σε εξωτερικούς χώρους. Τέτοια αντικείμενα, αν παρασυρθούν από τους ισχυρούς ανέμους ή τις βροχές, ενδέχεται να προκαλέσουν σημαντικές καταστροφές ή ακόμα και τραυματισμούς. Επίσης, είναι σημαντικό να βεβαιωθούν ότι τα λούκια και οι υδρορροές των κατοικιών δεν είναι φραγμένα και λειτουργούν αποτελεσματικά, ώστε να αποτρέπεται η συσσώρευση υδάτων.

Κίνδυνοι από χειμάρρους και υπαίθριες δραστηριότητες

Μία από τις πιο σημαντικές συστάσεις αφορά την αποφυγή διάσχισης χειμάρρων και ρεμάτων. Οι πολίτες δεν πρέπει να επιχειρούν να τα διασχίσουν, είτε πεζή είτε με όχημα, τόσο κατά τη διάρκεια των καταιγίδων και βροχοπτώσεων όσο και για αρκετές ώρες μετά το τέλος τους. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στα σημεία όπου ο δρόμος διασταυρώνεται με χειμάρρους και δεν υπάρχει γέφυρα, καθώς ο κίνδυνος είναι αυξημένος. Επιπλέον, συνιστάται η αποφυγή εργασιών υπαίθρου και δραστηριοτήτων σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές κατά τη διάρκεια των έντονων φαινομένων, λόγω του κινδύνου από κεραυνούς.

Προστασία κατά τη χαλαζόπτωση

Σε περίπτωση χαλαζόπτωσης, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να προφυλαχθούν αμέσως. Η ασφαλέστερη επιλογή είναι να καταφύγουν σε κάποιο κτίριο ή σε ένα αυτοκίνητο. Είναι σημαντικό να παραμείνουν σε αυτό το ασφαλές σημείο μέχρι να περάσει πλήρως η καταιγίδα και να σταματήσει η χαλαζόπτωση, προκειμένου να αποφευχθούν τραυματισμοί από τα χαλάζι.

Με πληροφορίες από: Topontiki