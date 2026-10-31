Με έντονα χειμωνιάτικα χαρακτηριστικά αποχαιρετά ο Οκτώβριος, καθώς διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας αναμένεται να πλήξουν τη χώρα το Σαββατοκύριακο. Ισχυρές βροχές, καταιγίδες, θυελλώδεις άνεμοι, αισθητή πτώση της θερμοκρασίας και χιόνια στα ορεινά συνθέτουν το σκηνικό. Τα φαινόμενα θα ενταθούν από το απόγευμα του Σαββάτου, επηρεάζοντας ένα μεγάλο μέρος της επικράτειας.

Έντονα φαινόμενα το Σαββατοκύριακο

Το Σάββατο 31 Οκτωβρίου 2026, αναμένονται νεφώσεις με βροχές αλλά και σποραδικές καταιγίδες, τόσο στα ηπειρωτικά όσο και στις νησιωτικές και θαλάσσιες περιοχές της χώρας. Οι συγκεντρώσεις σκόνης στην ατμόσφαιρα θα είναι σχετικά αυξημένες, κυρίως στα βόρεια και ανατολικά, προσδίδοντας μια ιδιαίτερη όψη στον ουρανό.

Στα βορειοανατολικά προβλέπονται πρόσκαιρες νεφώσεις. Στα υπόλοιπα τμήματα της χώρας, οι νεφώσεις θα συνοδεύονται από τοπικές βροχές. Ειδικότερα, στα δυτικά, κυρίως στις θαλάσσιες και παραθαλάσσιες ζώνες, στην κεντρική Μακεδονία και τις βραδινές ώρες στα νότια, αναμένονται μεμονωμένες καταιγίδες, οι οποίες θα ενταθούν στα δυτικά από το απόγευμα. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα νότια ηπειρωτικά θα είναι κατά τόπους περιορισμένη.

Η εξέλιξη των φαινομένων ανά περιοχή

Οι βροχές του Σαββάτου εντάσσονται σε μια ευρύτερη περίοδο άστατου καιρού, η οποία, σύμφωνα με τις διαθέσιμες προγνώσεις, θα συνεχιστεί και μετά την αλλαγή του μήνα. Για την Κυριακή 1η Νοεμβρίου, η πρόγνωση της ΕΜΥ περιλαμβάνει τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα δυτικά και στα βόρεια, κυρίως στις θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές, με πιθανότητα αντίστοιχων φαινομένων και σε άλλα σημεία.

Η κακοκαιρία θα φέρει μαζί της και χιόνια στα ορεινά, συμπληρώνοντας το σκηνικό του έντονου χειμωνιάτικου καιρού που θα επικρατήσει. Οι θυελλώδεις άνεμοι θα είναι επίσης ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά, επηρεάζοντας τις θαλάσσιες μετακινήσεις και τις παράκτιες περιοχές.

Πτώση θερμοκρασίας σε όλη τη χώρα

Η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση σε όλη την επικράτεια. Στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 2 έως 12 βαθμούς Κελσίου, ενώ στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη οι τιμές θα είναι μεταξύ 7 και 17 βαθμών. Στη Θεσσαλία, ο υδράργυρος θα δείξει από 8 έως 17 βαθμούς, ενώ στην Ήπειρο από 7 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

Στη Στερεά Ελλάδα και στην Πελοπόννησο, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στα νησιά του Ιονίου, οι τιμές θα είναι από 11 έως 19 βαθμούς. Για τα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 17 βαθμούς, ενώ στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα από 13 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Τέλος, στην Κρήτη, οι θερμοκρασίες θα είναι από 16 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στα πελάγη και τις παράκτιες ζώνες

Οι άνεμοι στο Βόρειο Αιγαίο θα πνέουν από βορειοανατολικές διευθύνσεις, με ένταση 2 έως 4 μποφόρ. Στον Θερμαϊκό, οι άνεμοι θα είναι μεταβαλλόμενοι, επίσης 2 έως 4 μποφόρ. Στο Κεντρικό Αιγαίο, οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από βορειοανατολικές διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ, όμως από το απόγευμα θα γίνουν μεταβαλλόμενοι, διατηρώντας την ίδια ένταση.

Στο Νότιο Αιγαίο, οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ. Στο Ιόνιο, οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ, αλλά από το πρωί θα γίνουν νότιοι, ενισχυόμενοι στα 3 έως 5 μποφόρ. Αυτές οι αλλαγές στην ένταση και την κατεύθυνση των ανέμων απαιτούν προσοχή για όσους κινούνται στις θαλάσσιες περιοχές.

Η εικόνα του καιρού σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική, αναμένονται νεφώσεις με πρόσκαιρες τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από βόρειες διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ, όμως από το μεσημέρι θα γίνουν μεταβαλλόμενοι, με ένταση έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 15 έως 19 βαθμούς Κελσίου, διατηρώντας σχετικά ήπιες τιμές σε σχέση με άλλες περιοχές.

Στον νομό Θεσσαλονίκης, αναμένονται νεφώσεις με πρόσκαιρες τοπικές βροχές και ενδεχομένως σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις, με ένταση έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 13 έως 17 βαθμούς Κελσίου, παρουσιάζοντας επίσης μια σχετική πτώση σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες.

Με πληροφορίες από: News.gr