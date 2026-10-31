Με διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας αποχαιρετά ο Οκτώβριος τη χώρα, καθώς από σήμερα, Σάββατο 31 Οκτωβρίου 2026, ξεκινούν ξανά βροχές, ισχυρές καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις. Τα φαινόμενα θα πλήττουν κυρίως σε σχήμα «Π», δηλαδή από τα δυτικά, τη Μακεδονία και το ανατολικό Αιγαίο, ενώ αναμένεται νέα ψυχρή εισβολή από τη νέα εβδομάδα. Η κακοκαιρία, όπως προκύπτει από την πρόγνωση της μετεωρολόγου Όλγας Παπαβγούλη, θα διαρκέσει τουλάχιστον μέχρι την Τρίτη.

Η εξέλιξη και τα διαδοχικά βαρομετρικά χαμηλά

Η χώρα θα βρεθεί υπό την επήρεια διαδοχικών βαρομετρικών χαμηλών, με το πρώτο να μετακινηθεί από την περιοχή του Ιονίου και να αρχίσει να επηρεάζει τη δυτική Ελλάδα από το βράδυ του Σαββάτου. Ένα δεύτερο, βαθύτερο χαμηλό, το οποίο θα έρθει από την πλευρά της Ιταλίας, θα κινηθεί ανατολικότερα τη Δευτέρα και την Τρίτη, φέρνοντας μια πιο οργανωμένη και έντονη κακοκαιρία. Η Δευτέρα θεωρείται η πιο κρίσιμη και επικίνδυνη ημέρα για την εξέλιξη των φαινομένων.

Η Όλγα Παπαβγούλη, μετεωρολόγος του ΕΡΤnews, αναφέρει ότι σε ορισμένες περιοχές αναμένονται ιδιαίτερα μεγάλα ύψη βροχής. Βασικά γνωρίσματα της κακοκαιρίας θα είναι οι εκτεταμένες βροχοπτώσεις, με διαδοχικές εξάρσεις και υφέσεις, οι κατά τόπους πολύ ισχυρές καταιγίδες, τα χαλάζια και οι ενισχυμένοι νοτιάδες. Αυξημένη προσοχή απαιτείται στις θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές, όπου θα σημειωθούν τα εντονότερα φαινόμενα.

Οι περιοχές που πλήττονται από τα έντονα φαινόμενα

Σήμερα, Σάββατο, αναμένονται καταιγίδες σε περιοχές του Ιονίου, της Πελοποννήσου, της Μακεδονίας και των Δωδεκανήσων, ενώ μέσα στην ημέρα τα φαινόμενα θα επεκταθούν σχεδόν σε όλη την Ελλάδα, με εξαίρεση κυρίως τη Θράκη και το βόρειο Αιγαίο. Οι περισσότερες και εντονότερες καταιγίδες θα σημειωθούν στο Ιόνιο και τη δυτική Ελλάδα, κυρίως στα παράκτια τμήματα της Ηπείρου, της δυτικής Στερεάς και της Πελοποννήσου.

Από το απόγευμα και ιδίως μετά τις 19:00, τα φαινόμενα θα δυναμώσουν αισθητά στα δυτικά, καθώς το βαρομετρικό χαμηλό θα πλησιάσει τον ελλαδικό χώρο. Στα δυτικά παράλια της Πελοποννήσου ειδικότερα αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες, οι οποίες σταδιακά θα επεκταθούν προς βορρά και βορειοδυτικά. Την Κυριακή, το πρώτο βαρομετρικό χαμηλό θα συνεχίσει να επηρεάζει τη χώρα, με τις βροχές να επεκτείνονται σχεδόν στο σύνολο της επικράτειας.

Ιδιαίτερα ισχυρές καταιγίδες αναμένονται την Κυριακή στο Ιόνιο, στα δυτικά παράκτια τμήματα της Ηπείρου, στη δυτική Στερεά, στη δυτική Πελοπόννησο, στα Δωδεκάνησα, στο ανατολικό Αιγαίο, στη Χαλκιδική και στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία. Ο μεγαλύτερος όγκος νερού προβλέπεται σε δυτική Ελλάδα, κεντρική και ανατολική Μακεδονία, Θράκη, ανατολική πλευρά του Αιγαίου, Λέσβο και Ρόδο. Δεν αποκλείονται επίσης χαλαζοπτώσεις σε Χαλκιδική, Θάσο και Ρόδο.

Ο καιρός στην Αττική

Στην Αττική, ο καιρός θα είναι άστατος. Μετά το ψιλόβροχο των πρωινών ωρών του Σαββάτου, οι βροχές θα γίνουν περισσότερες από το απόγευμα. Περισσότερες καταιγίδες αναμένονται από το βράδυ του Σαββάτου, οι οποίες θα συνεχιστούν και την Κυριακή.

Νέα ψυχρή εισβολή και πτώση της θερμοκρασίας

Από τη νέα εβδομάδα, και συγκεκριμένα από τις 5 Νοεμβρίου, αναμένεται νέα ψυχρή εισβολή, η οποία θα ρίξει αρκετά τη θερμοκρασία. Ψυχρότερες αέριες μάζες πολικής προέλευσης από τη βόρεια και τη βορειοανατολική Ευρώπη θα κατευθυνθούν σε νοτιότερα γεωγραφικά πλάτη και θα επηρεάσουν τη χώρα μας. Κατά τη διάρκεια της τρέχουσας κακοκαιρίας, πάντως, δεν αναμένεται μεγάλη πτώση της θερμοκρασίας.

Η θερμοκρασία θα κινηθεί λίγο χαμηλότερα από τα κανονικά για την εποχή, φτάνοντας στις περισσότερες περιοχές τους 17 με 19 βαθμούς Κελσίου και τοπικά, κυρίως στα νησιά, τους 20 με 21 βαθμούς. Οι άνεμοι θα στραφούν σταδιακά σε νότιους, κυρίως στο Ιόνιο. Στο Αιγαίο θα πνέουν αρχικά βόρειοι άνεμοι, οι οποίοι προς το βράδυ σε ορισμένες περιοχές θα γίνουν ανατολικοί. Δεν αποκλείονται επίσης ασθενείς χιονοπτώσεις στα βόρεια ορεινά, σε μεγάλα υψόμετρα.

Με πληροφορίες από: Newsit, Ieidiseis