Άστατος καιρός αποχαιρετά τον Οκτώβριο στη χώρα, με βροχές και τοπικές καταιγίδες να διατηρούνται σε αρκετές περιοχές. Οι προγνώσεις δείχνουν πως τα φαινόμενα θα συνεχιστούν και τις πρώτες ημέρες του Νοεμβρίου. Για σήμερα, Σάββατο 31 Οκτωβρίου, το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στη δυτική Ελλάδα, την κεντρική Μακεδονία και, προς το βράδυ, σε τμήματα της νότιας χώρας, ενώ η θερμοκρασία δεν αναμένεται να αλλάξει σημαντικά.

Γενική εικόνα του καιρού

Σύμφωνα με την ημερήσια πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, οι νεφώσεις θα συνοδεύονται κατά τόπους από βροχές. Από το απόγευμα αναμένεται ενίσχυση των φαινομένων στα δυτικά.

Το meteo.gr του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών προβλέπει βροχοπτώσεις και σποραδικές καταιγίδες τόσο στα ηπειρωτικά όσο και σε νησιωτικές και θαλάσσιες περιοχές. Η εικόνα του καιρού θα παρουσιάζει διαφοροποιήσεις από περιοχή σε περιοχή.

Περιοχές με εντονότερα φαινόμενα

Στα βορειοανατολικά οι νεφώσεις θα έχουν περισσότερο πρόσκαιρο χαρακτήρα, ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα είναι κατά διαστήματα πυκνότερες και θα δίνουν τοπικές βροχές. Οι συνθήκες για την εκδήλωση μεμονωμένων καταιγίδων θα είναι ευνοϊκότερες στα δυτικά θαλάσσια και παραθαλάσσια τμήματα, καθώς και στην κεντρική Μακεδονία.

Από τις απογευματινές ώρες, οι βροχές στα δυτικά αναμένεται να αυξηθούν και να συνοδευτούν τοπικά από καταιγίδες. Αντίστοιχα φαινόμενα προβλέπονται τις βραδινές ώρες και σε περιοχές της νότιας Ελλάδας. Τις πρωινές ώρες, η ορατότητα στα νότια ηπειρωτικά ενδέχεται να είναι κατά τόπους περιορισμένη.

Οι άνεμοι

Οι άνεμοι θα διατηρηθούν γενικά σε μέτριες εντάσεις. Στα ανατολικά θα επικρατήσουν ανατολικές και βορειοανατολικές διευθύνσεις, με ένταση 3 έως 4 μποφόρ και τοπικά 5 στο βόρειο Αιγαίο.

Στα δυτικά θα πνέουν νοτιοανατολικοί άνεμοι 3 έως 4 μποφόρ, με πρόσκαιρη ενίσχυση στο Ιόνιο κατά τις βραδινές ώρες στα 5 μποφόρ.

Καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική αναμένονται διαστήματα αυξημένης συννεφιάς και πρόσκαιρες τοπικές βροχές. Η πρόγνωση του meteo.gr τοποθετεί τη θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας μεταξύ 15 και 19 βαθμών Κελσίου. Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι 2 έως 4 μποφόρ αρχικά, ενώ από το μεσημέρι θα γίνουν μεταβλητοί και δεν θα ξεπερνούν τα 3 μποφόρ.

Επιπλέον, υπάρχει πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων στην Αττική από τις απογευματινές ώρες. Η μέγιστη θερμοκρασία στις επιμέρους προβλέψεις για την Αθήνα διαμορφώνεται κοντά στους 18 με 19 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται νεφώσεις, πρόσκαιρες τοπικές βροχές και ενδεχομένως σποραδικές καταιγίδες. Κατά το meteo.gr, οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί έως 3 μποφόρ και η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 13 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr