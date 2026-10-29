Η Ελλάδα εισέρχεται σε χειμωνιάτικο σκηνικό με συνεχείς κακοκαιρίες

Η προσωρινή ανάσα από το τρέχον κύμα κακοκαιρίας θα είναι σύντομη, καθώς η χώρα αναμένεται να εισέλθει σε ένα νέο, πιο έντονο χειμωνιάτικο σκηνικό. Από την Κυριακή, διαδοχικές κακοκαιρίες θα επηρεάσουν το μεγαλύτερο μέρος της Ελλάδας, φέρνοντας σημαντικές αλλαγές στις καιρικές συνθήκες. Ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης επισημαίνει ότι ο Νοέμβριος, ένας μήνας κρίσιμος για τις βροχοπτώσεις, θα φέρει νέα, έντονα φαινόμενα.

Η προσωρινή ανάσα και ο ρόλος του Νοεμβρίου

Η χώρα βρίσκεται σε μια περίοδο όπου η προσωρινή βελτίωση του καιρού, έπειτα από το κύμα κακοκαιρίας που προηγήθηκε, θα έχει μικρή διάρκεια. Οι πολίτες δεν θα προλάβουν να απολαύσουν για πολύ τις πιο ήπιες συνθήκες, καθώς οι προβλέψεις δείχνουν μια γρήγορη επιστροφή σε πιο άστατο καιρό.

Ο Νοέμβριος, ο οποίος παραδοσιακά θεωρείται ο πιο κρίσιμος μήνας για την εκδήλωση βροχοπτώσεων, αναμένεται να επιβεβαιώσει τον χαρακτηρισμό του. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, ο μήνας αυτός θα φέρει μαζί του νέα, έντονα καιρικά φαινόμενα, σηματοδοτώντας μια ουσιαστική αλλαγή στο μετεωρολογικό τοπίο της χώρας.

Έναρξη χειμωνιάτικου σκηνικού από την Κυριακή

Από την Κυριακή, η Ελλάδα θα αρχίσει να εισέρχεται σταδιακά σε ένα πλήρες χειμωνιάτικο σκηνικό. Αυτό σημαίνει ότι οι καιρικές συνθήκες θα αλλάξουν ριζικά, προσομοιάζοντας περισσότερο με αυτές που συναντάμε κατά τους χειμερινούς μήνες. Το φαινόμενο αυτό δεν θα είναι μεμονωμένο, αλλά θα αποτελεί την αρχή μιας σειράς εξελίξεων.

Το μεγαλύτερο μέρος της χώρας θα επηρεαστεί από συνεχείς κακοκαιρίες, οι οποίες θα διαδεχθούν η μία την άλλη, χωρίς να αφήνουν μεγάλα χρονικά περιθώρια για σταθεροποίηση του καιρού. Αυτή η διαρκής αστάθεια θα είναι ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού τις επόμενες ημέρες.

Τις παραπάνω εκτιμήσεις και την ανάλυση του επερχόμενου καιρικού σκηνικού έχει επισημάνει ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης. Οι δηλώσεις του υπογραμμίζουν την ανάγκη για προσοχή και ετοιμότητα ενόψει των επερχόμενων καιρικών μεταβολών που θα επηρεάσουν μεγάλο μέρος του ελληνικού χώρου.

Ασταθείς καιρικές συνθήκες και πτώση θερμοκρασίας

Οι καιρικές συνθήκες που θα επικρατήσουν στη χώρα προβλέπεται να παραμείνουν ασταθείς για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Ακόμα και αν υπάρξουν βραχυπρόθεσμες βελτιώσεις, αυτές θα είναι παροδικές και δεν θα αλλάξουν τον γενικότερο χαρακτήρα του καιρού, ο οποίος θα παραμείνει ευμετάβλητος και απρόβλεπτος.

Μία από τις βασικές συνέπειες αυτής της αστάθειας θα είναι οι σημαντικές βροχοπτώσεις που αναμένονται σε πολλές περιοχές. Οι βροχές θα είναι έντονες και σε ορισμένες περιπτώσεις θα συνοδεύονται από καταιγίδες, ενισχύοντας το αίσθημα του χειμώνα.

Παράλληλα με τις βροχοπτώσεις, αναμένεται και μια αισθητή πτώση της θερμοκρασίας. Οι τιμές του υδραργύρου θα υποχωρήσουν, φέρνοντας πιο ψυχρές συνθήκες σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες. Αυτή η πτώση θα είναι ένα ακόμα στοιχείο που θα ενισχύσει το χειμωνιάτικο σκηνικό που περιγράφεται.

Η σημερινή εξέλιξη και οι περιοχές του Αιγαίου

Σήμερα, το τρέχον κύμα κακοκαιρίας, το οποίο έχει επηρεάσει διάφορες περιοχές της χώρας, αναμένεται να απομακρυνθεί σταδιακά. Η απομάκρυνση αυτή θα σηματοδοτήσει το τέλος της άμεσης επίδρασης των φαινομένων που βιώσαμε τις τελευταίες ώρες, δίνοντας μια μικρή ανάσα.

Ωστόσο, η αποχώρηση του κύματος κακοκαιρίας δεν σημαίνει πλήρη εξομάλυνση. Πίσω του θα αφήσει ασταθείς αέριες μάζες, οι οποίες θα διατηρήσουν ένα κλίμα αβεβαιότητας στον καιρό. Αυτές οι αέριες μάζες έχουν τη δυναμική να προκαλέσουν νέα φαινόμενα.

Πιο συγκεκριμένα, οι ασταθείς αέριες μάζες αναμένεται να προκαλέσουν βροχές και τοπικές καταιγίδες. Οι περιοχές που θα επηρεαστούν κυρίως από αυτά τα φαινόμενα είναι τα ανατολικά, τα κεντρικά και τα νότια τμήματα του Αιγαίου. Εκεί, οι κάτοικοι θα πρέπει να είναι σε ετοιμότητα για την εκδήλωση των τοπικών αυτών φαινομένων.

Με πληροφορίες από: Gazzetta