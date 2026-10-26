Η 28η Οκτωβρίου αναμένεται με βροχές και καταιγίδες σε πολλές περιοχές

Οι εορταστικές εκδηλώσεις για την 28η Οκτωβρίου αναμένεται να διεξαχθούν υπό την επήρεια βροχών και καταιγίδων, καθώς έντονα καιρικά φαινόμενα προβλέπεται να επηρεάσουν μεγάλο μέρος της χώρας. Παρότι τα προγνωστικά μοντέλα παρουσιάζουν διαφορές ως προς την ένταση των φαινομένων, με ορισμένα να δείχνουν ισχυρή κακοκαιρία και άλλα πιο ήπιες βροχές, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) έχει ήδη σημάνει συναγερμό, εκδίδοντας έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού για αρκετές περιοχές.

Οι αποκλίσεις των προγνωστικών μοντέλων

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Θοδωρή Κολυδά, τα τρία μεγάλα προγνωστικά μοντέλα, ICON-EU, ECMWF και GFS, αποτυπώνουν την πιθανότητα σημαντικών βροχοπτώσεων. Τα φαινόμενα αυτά αναμένονται κυρίως στην κεντρική και ανατολική ηπειρωτική χώρα. Ωστόσο, οι διαφορές μεταξύ των μοντέλων ως προς την ένταση των φαινομένων είναι ιδιαίτερα μεγάλες, καθιστώντας την πρόβλεψη πιο σύνθετη. Κάποια μοντέλα υποδεικνύουν ισχυρή κακοκαιρία, ενώ άλλα κλίνουν προς πιο ήπιες βροχές.

Παρά τις αποκλίσεις αυτές, ένα κοινό στοιχείο που προκύπτει από τις προγνώσεις είναι η ανάγκη για αυξημένη προσοχή από τους πολίτες, ιδιαίτερα στην περιοχή της Θεσσαλίας. Η εξέλιξη του καιρού την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου, ανήμερα της εθνικής επετείου, παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς η πιθανότητα σημαντικών βροχοπτώσεων συμπίπτει με τις εορταστικές εκδηλώσεις και τις μετακινήσεις.

Ειδική προσοχή για τη Θεσσαλία

Η περιοχή της Θεσσαλίας βρίσκεται στο επίκεντρο της μετεωρολογικής προσοχής, καθώς τα προγνωστικά μοντέλα δίνουν διαφορετικές αλλά σημαντικές ποσότητες βροχής για την περιοχή. Το μοντέλο ICON-EU, για παράδειγμα, εμφανίζει ένα εξαιρετικά ισχυρό σήμα βροχόπτωσης, προβλέποντας το μεγαλύτερο 24ωρο ύψος στην ελληνική επικράτεια, το οποίο μπορεί να φτάσει τα 249,8 χιλιοστά.

Από την άλλη πλευρά, το μοντέλο ECMWF δίνει επίσης σημαντικές βροχοπτώσεις για τη Θεσσαλία, αν και σε αισθητά χαμηλότερα επίπεδα, με μέγιστο ύψος τα 102,8 χιλιοστά. Το μοντέλο GFS, σε αντίθεση με τα άλλα δύο, είναι αρκετά πιο συγκρατημένο στις προβλέψεις του, περιορίζοντας το αντίστοιχο μέγιστο ύψος βροχής στα 48,4 χιλιοστά. Παρά τις συγκεκριμένες αποκλίσεις στα ύψη βροχόπτωσης, το κοινό μήνυμα είναι ότι η Τετάρτη απαιτεί αυξημένη μετεωρολογική προσοχή στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλίας.

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού από την ΕΜΥ

Η ανησυχία για την επικείμενη επιδείνωση του καιρού ενισχύεται σημαντικά από το σημερινό έκτακτο δελτίο που εξέδωσε η ΕΜΥ, το οποίο έχει επίσης επικαιροποιηθεί. Το δελτίο αυτό προβλέπει συγκεκριμένες προειδοποιήσεις για την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου, υπογραμμίζοντας την σοβαρότητα των αναμενόμενων φαινομένων.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις της ΕΜΥ, έχει εκδοθεί κόκκινη προειδοποίηση για τη Μαγνησία, την περιοχή της Λάρισας, τις Σποράδες, την Εύβοια και τα Δωδεκάνησα, σηματοδοτώντας την πιθανότητα πολύ έντονων καιρικών φαινομένων. Παράλληλα, πορτοκαλί προειδοποίηση ισχύει για περιοχές της ανατολικής Στερεάς, της Αττικής και του ανατολικού Αιγαίου. Ο κ. Κολυδάς επισημαίνει τη σημασία οι πολίτες να δώσουν ιδιαίτερη βάση στους συναγερμούς που εκδίδονται από την ΕΜΥ, προκειμένου να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας.

Επιδείνωση καιρού και εορταστικές εκδηλώσεις

Η εξέλιξη του καιρού αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία, καθώς συμπίπτει με τις εορταστικές εκδηλώσεις για την 28η Οκτωβρίου και τις μετακινήσεις που πραγματοποιούνται αυτή την ημέρα. Οι προβλεπόμενες βροχές και καταιγίδες αναμένεται να επηρεάσουν άμεσα τις παρελάσεις και τις άλλες εκδηλώσεις που έχουν προγραμματιστεί για την εθνική επέτειο σε διάφορες περιοχές της χώρας.

Λόγω της πιθανότητας έντονων καιρικών φαινομένων, οι πολίτες καλούνται να επιδείξουν αυξημένη προσοχή. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για όσους πρόκειται να μετακινηθούν, καθώς και για όσους θα συμμετάσχουν ή θα παρακολουθήσουν τις εορταστικές εκδηλώσεις, λαμβάνοντας υπόψη τις προειδοποιήσεις της ΕΜΥ για την Τετάρτη.

Με πληροφορίες από: Topontiki