Νέα επιδείνωση του καιρού αναμένεται σήμερα και αύριο, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες να πλήττουν αρκετές περιοχές της χώρας. Τα φαινόμενα θα εντοπίζονται κυρίως στην ανατολική Ελλάδα και είναι πιθανό να συνοδεύονται από τοπικές χαλαζοπτώσεις. Παράλληλα, προβλέπεται πτώση της θερμοκρασίας και ενίσχυση των ανέμων.

Οι περιοχές που επηρεάζονται

Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ), κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται στην ανατολική Στερεά, κυρίως στη Φθιώτιδα και τη Βοιωτία, έως τις πρωινές ώρες. Στη Θεσσαλία, τα φαινόμενα θα επηρεάσουν τις περιφερειακές ενότητες Μαγνησίας και Λάρισας έως τις βραδινές ώρες. Ισχυρά φαινόμενα θα εκδηλωθούν επίσης στις Σποράδες και την Εύβοια κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Από τις προμεσημβρινές ώρες έως αργά το βράδυ, τα Δωδεκάνησα θα βρεθούν στο επίκεντρο της κακοκαιρίας, ενώ από το μεσημέρι θα επηρεαστούν και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου. Το meteo.gr προβλέπει νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες στο Ιόνιο, την Πελοπόννησο, τη Στερεά Ελλάδα, τη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη. Στις περιοχές που θα επηρεαστούν περισσότερο, δεν αποκλείονται και οι τοπικές χαλαζοπτώσεις, ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν βροχές μικρότερης έντασης.

Έντονα φαινόμενα στην Αττική

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται σήμερα στην Αττική, καθώς η ΕΜΥ προβλέπει δύο περιόδους ισχυρών φαινομένων: μία έως το μεσημέρι και μία δεύτερη τις βραδινές ώρες. Χθες, Κυριακή, η έντονη βροχόπτωση προκάλεσε προβλήματα σε αρκετές περιοχές του λεκανοπεδίου.

Τα πιο έντονα φαινόμενα και τα πιο σοβαρά προβλήματα καταγράφηκαν στον Πειραιά, στη Μάνδρα και στη Γλυφάδα, όπου οι δρόμοι μετατράπηκαν σε χειμάρρους. Επίσης, έντονες βροχές έπληξαν τη Βούλα, τη Βάρη, την Ανάβυσσο, το Ελληνικό, τον Άγιο Κοσμά και το Λαύριο.

Πτώση θερμοκρασίας και ισχυροί άνεμοι

Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή πτώση, με τις μέγιστες τιμές στις περισσότερες περιοχές να μην ξεπερνούν τους 19 με 22 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από βορειοδυτικές διευθύνσεις και στα ανατολικά κυρίως από ανατολικές έως βορειοανατολικές.

Η ένταση των ανέμων θα κυμανθεί από 4 έως 6 μποφόρ, με περαιτέρω ενίσχυση στα πελάγη, όπου τοπικά θα φτάσουν τα 7 με 8 μποφόρ.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr