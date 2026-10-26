Νέο κύμα κακοκαιρίας με καταιγίδες σε Αττική και άλλες περιοχές

Νέο κύμα κακοκαιρίας πλήττει τη χώρα, με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) να έχει εκδώσει επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού. Οι προβλέψεις κάνουν λόγο για δυνατές βροχές, καταιγίδες, πιθανές χαλαζοπτώσεις και ανέμους που θα φτάσουν έως και τα 8 μποφόρ, φαινόμενα που αναμένεται να συνεχιστούν σήμερα, Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, και αύριο, Τρίτη 27 Οκτωβρίου 2026. Η Αττική βρίσκεται για ακόμη μία φορά στο επίκεντρο, με δύο κύματα ισχυρών καταιγίδων να αναμένονται μέσα στην ημέρα.

Νέα προειδοποίηση από την ΕΜΥ

Σύμφωνα με το νέο έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ, η κακοκαιρία θα επηρεάσει κυρίως τα ανατολικά τμήματα της χώρας. Οι περιοχές που χρειάζονται μεγαλύτερη προσοχή είναι αρκετές, ενώ σε ορισμένες από αυτές υπάρχει πιθανότητα να σημειωθεί και χαλαζόπτωση. Η προειδοποίηση αφορά ισχυρές βροχές και καταιγίδες, καθώς και θυελλώδεις ανέμους που μπορούν να φτάσουν τα 8 μποφόρ.

Η εξέλιξη των φαινομένων παρακολουθείται στενά, καθώς η αστάθεια του καιρού αναμένεται να επιμείνει καθ' όλη τη διάρκεια της Δευτέρας και της Τρίτης, επηρεάζοντας ένα ευρύ φάσμα περιοχών με έντονα καιρικά φαινόμενα.

Έντονα φαινόμενα στην Αττική

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στην Αττική, καθώς η κακοκαιρία δεν έχει τελειώσει. Μετά τις δυνατές βροχές της Κυριακής, αναμένονται νέες καταιγίδες, με τα πιο έντονα φαινόμενα να προβλέπονται σε δύο χρονικές περιόδους: η πρώτη έως το μεσημέρι και η δεύτερη κατά τις βραδινές ώρες της Δευτέρας. Η θερμοκρασία στην Αττική θα κυμανθεί από 15 έως 19 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι το βράδυ θα φτάσουν τα 5 μποφόρ.

Το διπλό χτύπημα της κακοκαιρίας στην Αττική, με τις δύο περιόδους έντονων φαινομένων, υπογραμμίζει την ανάγκη για προσοχή από τους κατοίκους και τους οδηγούς, ειδικά σε περιοχές που έχουν ήδη αντιμετωπίσει προβλήματα από τις προηγούμενες βροχοπτώσεις.

Προβλήματα από την κακοκαιρία της Κυριακής

Ήδη από το βράδυ της Κυριακής 25 Οκτωβρίου 2026, ισχυρή καταιγίδα έπληξε την Αττική, δημιουργώντας τα πρώτα προβλήματα. Τόσο τα νότια όσο και τα δυτικά προάστια επηρεάστηκαν σημαντικά. Χαρακτηριστικό είναι ότι δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια στη Γλυφάδα, ενώ η κυκλοφορία των οχημάτων διακόπηκε στη Λεωφόρο Καραμανλή στη Βούλα.

Η διακοπή της κυκλοφορίας αφορούσε το τμήμα της λεωφόρου από το ύψος της Βασιλέως Παύλου έως την πλατεία Κρήτης, στο ρεύμα προς Πειραιά, αναδεικνύοντας τις επιπτώσεις των έντονων καιρικών φαινομένων στην καθημερινότητα και τις μετακινήσεις.

Περιοχές που επηρεάζονται σήμερα και αύριο

Για σήμερα, Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται στην ανατολική Στερεά, κυρίως στη Φθιώτιδα και τη Βοιωτία, έως τις πρωινές ώρες. Η ΕΜΥ προειδοποιεί ότι η κακοκαιρία θα επιμείνει και αύριο, Τρίτη 27 Οκτωβρίου, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες κατά τόπους σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Οι πολίτες καλούνται να είναι σε εγρήγορση και να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας, καθώς η αστάθεια του καιρού αναμένεται να διαρκέσει τουλάχιστον μέχρι και την Τρίτη, μία ημέρα πριν από την εθνική επέτειο.

Ανησυχία για τις παρελάσεις της 28ης Οκτωβρίου

Η ανησυχία μεγαλώνει ενόψει της 28ης Οκτωβρίου, καθώς οι διαθέσιμες προγνώσεις δείχνουν ότι η αστάθεια θα συνεχιστεί και την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου. Κατά την ημέρα της εθνικής επετείου, προβλέπονται τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα κεντρικά και νότια τμήματα της χώρας.

Αυτό σημαίνει ότι οι βροχές μπορεί να συνεχιστούν και την ημέρα των παρελάσεων, γεγονός που ενδεχομένως να επηρεάσει τις εκδηλώσεις για τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας.

Με πληροφορίες από: Newsit, Ieidiseis