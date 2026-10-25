Καταιγίδα με δυνατούς ανέμους και κεραυνούς πλήττει την Αττική

Μία καταιγίδα με κεραυνούς πλήττει το βράδυ της Κυριακής, 25 Οκτωβρίου 2026, την περιοχή της Αττικής, φέρνοντας απότομη επιδείνωση του καιρού. Την έντονη βροχόπτωση συνοδεύουν ισχυροί άνεμοι στο μεγαλύτερο μέρος του λεκανοπεδίου, ενώ οι μετεωρολόγοι δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο να πέσει ακόμη και χαλάζι σε κάποια σημεία. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) έχει εκδώσει έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού, το οποίο παραμένει σε ισχύ.

Η εξέλιξη του καιρού στην Αττική

Η καταιγίδα που ξεκίνησε το βράδυ της Κυριακής, 25 Οκτωβρίου 2026, χαρακτηρίζεται από δυνατούς κεραυνούς και ισχυρούς ανέμους, επηρεάζοντας το μεγαλύτερο μέρος της Αττικής. Οι μετεωρολόγοι έχουν επισημάνει την πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων σε ορισμένες περιοχές του λεκανοπεδίου, ως μέρος αυτής της απότομης αλλαγής των καιρικών συνθηκών.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις, το βροχερό σκηνικό αναμένεται να διατηρηθεί για τις επόμενες 48 ώρες, με την Αττική να βρίσκεται στο επίκεντρο των φαινομένων. Συγκεκριμένα, κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται στην Αττική έως το μεσημέρι της Δευτέρας, 26 Οκτωβρίου 2026, και εκ νέου κατά τις βραδινές ώρες της ίδιας ημέρας.

Το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ και η διάρκειά του

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία έχει εκδώσει έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού, το οποίο περιγράφει τις επικείμενες συνθήκες. Το δελτίο προβλέπει άστατο καιρό που θα διαρκέσει έως και την Τρίτη, 27 Οκτωβρίου 2026. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Η επιδείνωση του καιρού προβλέπεται να ξεκινήσει από τις πρώτες ώρες της Δευτέρας, 26 Οκτωβρίου 2026, και να συνεχιστεί τουλάχιστον έως και την Τρίτη, 27 Οκτωβρίου 2026. Τα φαινόμενα αυτά, κυρίως στην ανατολική χώρα, ενδέχεται να συνοδεύονται και από τοπικές χαλαζοπτώσεις, όπως αναφέρεται στο έκτακτο δελτίο.

Ποιες περιοχές θα δεχτούν μεγάλες ποσότητες βροχής

Εκτός από την Αττική, το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ αναφέρει και άλλες περιοχές που θα επηρεαστούν σημαντικά από τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Μεγάλες ποσότητες βροχής αναμένεται να δεχτούν η Ανατολική Στερεά, η Θεσσαλία, οι Σποράδες, η Εύβοια, τα Δωδεκάνησα και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου.

Συγκεκριμένα, κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται στην ανατολική Στερεά, με έμφαση στους νομούς Φθιώτιδας και Βοιωτίας, έως τις πρωινές ώρες της Δευτέρας, 26 Οκτωβρίου 2026. Οι κάτοικοι των εν λόγω περιοχών καλούνται να είναι σε επιφυλακή για την εκδήλωση των φαινομένων.

Αναλυτική πρόβλεψη για τη Δευτέρα, 26 Οκτωβρίου 2026

Για τη Δευτέρα, 26 Οκτωβρίου 2026, οι προβλέψεις του έκτακτου δελτίου της ΕΜΥ είναι πιο συγκεκριμένες όσον αφορά την εξέλιξη των φαινομένων. Από τις πρώτες ώρες της ημέρας, αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές, κυρίως της ανατολικής χώρας.

Στην ανατολική Στερεά, και ειδικότερα στους νομούς Φθιώτιδας και Βοιωτίας, οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν έως τις πρωινές ώρες. Στην Αττική, τα φαινόμενα θα είναι έντονα έως το μεσημέρι και στη συνέχεια θα επανέλθουν με νέα ένταση τις βραδινές ώρες της Δευτέρας. Σε όλες αυτές τις περιοχές, υπάρχει πιθανότητα τα φαινόμενα να συνοδεύονται από τοπικές χαλαζοπτώσεις.

Παρακολούθηση της εξέλιξης των φαινομένων

Η εξέλιξη του καιρικού φαινομένου μπορεί να παρακολουθηθεί ζωντανά. Το γραφικό του Windy παρέχει μια συνεχή ενημέρωση για την πορεία της καταιγίδας και τις περιοχές που επηρεάζονται. Οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται για τις τελευταίες εξελίξεις και να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας.

Με πληροφορίες από: Newsit