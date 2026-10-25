Συστάσεις από την Πολιτική Προστασία ενόψει της επιδείνωσης του καιρού

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (ΓΓΠΠ) απευθύνει συστάσεις στους πολίτες, καλώντας τους να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή και να λάβουν μέτρα αυτοπροστασίας. Οι συστάσεις αυτές εκδίδονται ενόψει των κινδύνων που προκύπτουν από την εκδήλωση έντονων καιρικών φαινομένων. Παράλληλα, οι αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και οι περιφέρειες και οι δήμοι της χώρας, βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα για την άμεση αντιμετώπιση των επιπτώσεων.

Αυξημένη ετοιμότητα των αρχών

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, που υπάγεται στο υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, έχει ενημερώσει όλες τις υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες. Η ενημέρωση αυτή αφορά και τις περιφέρειες και τους δήμους της χώρας, με σκοπό την αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας.

Στόχος είναι η άμεση αντιμετώπιση των επιπτώσεων που μπορεί να προκύψουν από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων. Επιπλέον, η Πυροσβεστική ανακοίνωσε ότι τίθεται σε εφαρμογή το επιχειρησιακό σχέδιο για την αντιμετώπιση κινδύνων από πλημμύρες και τα συνοδά τους φαινόμενα.

Οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες στις περιοχές όπου αναμένονται τα φαινόμενα έχουν τεθεί σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας. Προβλέπεται και περαιτέρω κλιμάκωση, εφόσον απαιτηθεί, ώστε να αντιμετωπιστούν άμεσα τυχόν προβλήματα που θα προκαλέσει η εν λόγω κακοκαιρία.

Συγκεκριμένες συστάσεις για τους πολίτες

Ειδικότερα, για τις περιοχές όπου προβλέπεται η εκδήλωση έντονων βροχοπτώσεων, καταιγίδων ή θυελλωδών ανέμων, η ΓΓΠΠ απευθύνει συγκεκριμένες συστάσεις στους πολίτες. Αυτές οι οδηγίες αποσκοπούν στην προστασία τους από τους επερχόμενους κινδύνους.

Προσοχή σε χειμάρρους και υπαίθριες δραστηριότητες

Συνιστάται στους πολίτες να αποφεύγουν τη διέλευση από χειμάρρους και ρέματα, είτε πεζή είτε με όχημα, τόσο κατά τη διάρκεια των καταιγίδων και βροχοπτώσεων, όσο και για αρκετές ώρες μετά το τέλος τους. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στα σημεία του οδικού δικτύου όπου ο δρόμος διασταυρώνεται με χειμάρρους και δεν υπάρχει γέφυρα.

Επίσης, οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν τις εργασίες υπαίθρου και τις δραστηριότητες σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές κατά τη διάρκεια εκδήλωσης έντονων καιρικών φαινομένων. Υπάρχει κίνδυνος από πτώσεις κεραυνών σε αυτές τις συνθήκες.

Μέτρα προστασίας από χαλάζι και κεραυνούς

Κατά τη διάρκεια μιας χαλαζόπτωσης, οι πολίτες θα πρέπει να προφυλαχτούν αμέσως. Συνιστάται να καταφύγουν σε κάποιο κτίριο ή σε αυτοκίνητο και να μην εγκαταλείψουν τον ασφαλή χώρο, παρά μόνο όταν βεβαιωθούν ότι η καταιγίδα έχει περάσει. Η ΓΓΠΠ επισημαίνει ότι η χαλαζόπτωση μπορεί να αποβεί πολύ επικίνδυνη και για τα ζώα.

Επιπλέον, οι πολίτες καλούνται να αποφύγουν τη διέλευση κάτω από μεγάλα δέντρα, κάτω από αναρτημένες πινακίδες και γενικά από περιοχές όπου ελαφρά αντικείμενα, όπως γλάστρες ή σπασμένα τζάμια, μπορεί να αποκολληθούν και να πέσουν στο έδαφος, για παράδειγμα κάτω από μπαλκόνια.

Σε περίπτωση καταιγίδας, οι πολίτες δεν πρέπει να κρατούν ηλεκτρικές συσκευές ή το τηλέφωνο, καθώς ο κεραυνός μπορεί να περάσει μέσα από τα καλώδια. Συνιστάται επίσης να αποσυνδέουν τις συσκευές τηλεόρασης από την κεραία και την παροχή του ηλεκτρικού ρεύματος. Εάν κάποιος βρίσκεται απομονωμένος σε μια επίπεδη έκταση και νιώσει να σηκώνονται τα μαλλιά του, γεγονός που δηλώνει ότι σύντομα θα εκδηλωθεί κεραυνός, θα πρέπει να κάνει βαθύ κάθισμα με το κεφάλι ανάμεσα στα πόδια, ώστε να ελαχιστοποιήσει την επιφάνεια του σώματός του.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr