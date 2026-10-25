Η κακοκαιρία επεκτείνεται σε μεγάλο μέρος της χώρας – Αναλυτική πρόγνωση

Η κακοκαιρία ξεκίνησε την επέλασή της από τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής, φέρνοντας βροχές και κατά τόπους ισχυρές καταιγίδες. Αρχικά, τα φαινόμενα εκδηλώθηκαν στα βορειοδυτικά της χώρας και σταδιακά επεκτάθηκαν σε μεγάλο μέρος της Ελλάδας. Βροχερό είναι το σκηνικό και στην Αττική, ενώ διαδοχικά αναμένεται να επηρεαστούν η Θεσσαλία, η Στερεά Ελλάδα, η Πελοπόννησος, η Εύβοια και οι Σποράδες.

Η εξέλιξη των φαινομένων

Σύμφωνα με την πρόγνωση του καιρού, μέχρι το βράδυ της Κυριακής οι βροχές και οι καταιγίδες θα επεκταθούν στις Κυκλάδες και την Κρήτη. Κατά τη διάρκεια της νύχτας και τις πρώτες πρωινές ώρες, η περιορισμένη ορατότητα θα ευνοήσει τον σχηματισμό ομίχλης σε ορισμένες περιοχές.

Για την Κυριακή προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις, βροχές και καταιγίδες, αρχικά στα βορειοδυτικά και στη συνέχεια στη δυτική Ελλάδα. Σταδιακά τα φαινόμενα θα επεκταθούν στη Θεσσαλία, τη Στερεά Ελλάδα, την Πελοπόννησο, την Εύβοια και τις Σποράδες, ενώ προς το βράδυ θα επηρεάσουν τις Κυκλάδες και την Κρήτη.

Πρόγνωση για τις επόμενες ημέρες

Τα φαινόμενα θα συνεχιστούν και τις επόμενες ημέρες, με το νότιο τμήμα της χώρας να βρίσκεται στο επίκεντρο της κακοκαιρίας. Τη Δευτέρα αναμένονται έντονες βροχοπτώσεις και καταιγίδες στην Πελοπόννησο, καθώς και σε περιοχές του Αιγαίου, από τις Κυκλάδες έως τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη.

Στην Αττική και την Εύβοια, οι βροχές θα συνεχιστούν τη Δευτέρα, καθώς θα ενισχυθεί το βορειοανατολικό ρεύμα. Την Τρίτη, ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται κυρίως στην ανατολική Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη.

Ενίσχυση ανέμων και πτώση θερμοκρασίας

Το βαρομετρικό χαμηλό θα κινηθεί προς τα ανατολικά, με τους βοριάδες να ενισχύονται σταδιακά. Από την Τρίτη οι άνεμοι αναμένεται να φτάσουν τα 6 με 7 μποφόρ, ενώ την Τετάρτη στο Αιγαίο ενδέχεται να αγγίξουν τα 8 μποφόρ. Η ενίσχυση των ανέμων θα συνοδευτεί από περαιτέρω πτώση της θερμοκρασίας.

Την Τετάρτη αναμένεται σταδιακή βελτίωση του καιρού στη δυτική Ελλάδα και στις βόρειες περιοχές, έως και τη Θεσσαλία. Από την Πέμπτη η βελτίωση αναμένεται να επεκταθεί. Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν από δυτικές και βορειοδυτικές διευθύνσεις, ενώ στα ανατολικά θα είναι μεταβλητοί, εντάσεως 3 με 5 μποφόρ και τοπικά έως 6 μποφόρ στα πελάγη.

Ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική, αναμένονται αυξημένες νεφώσεις και βροχές, ενώ από το απόγευμα θα εκδηλωθούν καταιγίδες. Η ορατότητα ενδέχεται να είναι τοπικά περιορισμένη τη νύχτα και νωρίς το πρωί. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί, 2 με 3 μποφόρ, και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη, προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές έως το απόγευμα. Τη νύχτα και νωρίς το πρωί η ορατότητα θα είναι περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές και νοτιοανατολικές διευθύνσεις, 2 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr