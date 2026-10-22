Την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου, ο καιρός στην Ελλάδα θα παρουσιάσει άστατο χαρακτήρα, με κύρια χαρακτηριστικά τις βροχές και τις σποραδικές καταιγίδες σε αρκετές περιοχές. Παράλληλα, αναμένεται μια μικρή άνοδος της θερμοκρασίας, ενώ οι νότιοι άνεμοι θα φτάσουν τοπικά τα 7 μποφόρ στο Ιόνιο. Οι νεφώσεις θα καλύψουν σταδιακά ολόκληρη τη χώρα, ενώ η ορατότητα θα είναι περιορισμένη τη νύχτα και νωρίς το πρωί, με σχηματισμό ομιχλών.

Γενική εικόνα και φαινόμενα

Οι προγνώσεις για την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου δείχνουν αρχικά νεφώσεις στα δυτικά και τα βόρεια τμήματα της χώρας, οι οποίες στη συνέχεια θα επεκταθούν και θα καλύψουν βαθμιαία το σύνολο της Ελλάδας. Βροχοπτώσεις και σποραδικές καταιγίδες προβλέπονται κυρίως στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά.

Επιπλέον, διάσπαρτα φαινόμενα βροχής και καταιγίδων αναμένονται και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, καθώς και στο Ανατολικό Αιγαίο. Κατά τη διάρκεια της νύχτας και τις πρώτες πρωινές ώρες, η ορατότητα θα είναι περιορισμένη σε πολλές περιοχές, με τον σχηματισμό ομιχλών κατά τόπους. Σημειώνεται επίσης ότι ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης, η οποία θα επηρεάσει την ατμόσφαιρα.

Θερμοκρασίες σε άνοδο και άνεμοι

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μια μικρή άνοδο την Πέμπτη, με τις τιμές να κυμαίνονται σε σχετικά υψηλά επίπεδα για την εποχή. Στη Δυτική Μακεδονία, ο υδράργυρος θα κινηθεί από τους 10 έως τους 22 βαθμούς Κελσίου, ενώ στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη οι τιμές θα φτάσουν τους 11 έως 23-25 βαθμούς. Στην Ήπειρο, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 25 βαθμούς, ενώ στη Θεσσαλία και τη Στερεά Ελλάδα θα φτάσει τους 12 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

Στην Πελοπόννησο, οι θερμοκρασίες θα είναι από 11 έως 24-26 βαθμούς, ενώ στα Επτάνησα από 17 έως 24-26 βαθμούς. Στα νησιά του Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου, ο καιρός θα είναι πιο δροσερός με 13 έως 24 βαθμούς, ενώ στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου και στην Κρήτη, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 24-26 βαθμούς Κελσίου.

Όσον αφορά τους ανέμους, στα δυτικά θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς. Στα ανατολικά, θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις με ένταση 3 έως 5 μποφόρ. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στο Ιόνιο, όπου οι νότιοι άνεμοι θα φτάσουν τοπικά τα 6 μποφόρ.

Ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική, αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές κατά τη διάρκεια της ημέρας. Η ορατότητα ενδέχεται να είναι τοπικά περιορισμένη τη νύχτα και νωρίς το πρωί. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις με ένταση 3 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην πρωτεύουσα θα κυμανθεί από τους 13 έως τους 25 βαθμούς Κελσίου.

Αντίστοιχα, στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται νεφώσεις, συνοδευόμενες από τοπικές βροχές. Όπως και στην Αττική, η ορατότητα θα είναι περιορισμένη τη νύχτα και τις πρώτες πρωινές ώρες. Οι άνεμοι στην συμπρωτεύουσα θα είναι ανατολικοί νοτιοανατολικοί, με ένταση 2 έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη θα κυμανθεί από τους 13 έως τους 23 βαθμούς Κελσίου.

Αλλαγή σκηνικού προς το τέλος της εβδομάδας

Σύμφωνα με τις υπάρχουσες προγνώσεις, το σκηνικό του καιρού αναμένεται να αλλάξει από την Κυριακή. Ωστόσο, για την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου, η αστάθεια θα παραμείνει το κυρίαρχο χαρακτηριστικό, με τα φαινόμενα να επηρεάζουν διάφορες περιοχές της χώρας. Οι πολίτες καλούνται να είναι ενήμεροι για τις τοπικές συνθήκες.

Με πληροφορίες από: News.gr