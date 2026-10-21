Ο καιρός του Νοεμβρίου: Αναμένονται θερμοκρασίες πάνω από τα κανονικά

Ο φετινός Νοέμβριος αναμένεται να φέρει ασυνήθιστα ζεστό καιρό, σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα που προκύπτουν από τα προγνωστικά μοντέλα. Οι θερμοκρασίες στην Ελλάδα προβλέπεται να κυμανθούν σε επίπεδα υψηλότερα από τα κανονικά για την εποχή, όπως αναφέρουν οι τελευταίες μακροπρόθεσμες προγνώσεις για τον καιρό, οι οποίες παρουσιάζονται από το meteo.gr.

Πιθανότητες για υψηλότερες θερμοκρασίες στην Ελλάδα

Η λεπτομερής ανάλυση των προγνωστικών στοιχείων σκιαγραφεί ένα συγκεκριμένο τοπίο για τη μέση θερμοκρασία του μήνα. Συγκεκριμένα, υπάρχει μια πιθανότητα 28% η μέση θερμοκρασία να κινηθεί έως και έναν βαθμό Κελσίου πάνω από τα συνηθισμένα επίπεδα για τον Νοέμβριο. Παράλληλα, οι πιθανότητες για μια ακόμη μεγαλύτερη απόκλιση είναι επίσης σημαντικές.

Ειδικότερα, η πιθανότητα η μέση θερμοκρασία να ξεπεράσει τα κανονικά επίπεδα κατά έναν έως δύο βαθμούς Κελσίου ανέρχεται στο 27%. Επιπλέον, υπάρχει ένα ποσοστό 20% για ακόμη μεγαλύτερη άνοδο της θερμοκρασίας, γεγονός που υποδεικνύει την τάση για έναν ιδιαίτερα θερμό Νοέμβριο. Η μέση απόκλιση, όπως προκύπτει από την επεξεργασία 400 διαφορετικών σεναρίων, διαμορφώνεται στους +0,9°C.

Ανάλογες τάσεις στην ευρύτερη Ευρώπη

Η εικόνα των θερμοκρασιών δεν περιορίζεται μόνο στην Ελλάδα, καθώς ανάλογες προβλέψεις ισχύουν και για την υπόλοιπη Ευρώπη. Σε όλη την ήπειρο, οι θερμοκρασίες αναμένεται να εμφανίσουν θετικές αποκλίσεις από τις μέσες τιμές, επιβεβαιώνοντας μια ευρύτερη τάση για έναν θερμότερο Νοέμβριο. Στις βορειοανατολικές περιοχές της Ευρώπης, μάλιστα, οι αποκλίσεις αυτές ενδέχεται να είναι πιο έντονες, φτάνοντας τους δύο βαθμούς Κελσίου πάνω από τα κανονικά επίπεδα.

Ο παράγοντας της αβεβαιότητας στις μακροπρόθεσμες προβλέψεις

Παρόλα αυτά, το meteo.gr υπογραμμίζει τη σημασία του βαθμού αβεβαιότητας που συνοδεύει τις μακροπρόθεσμες προγνώσεις. Αυτές οι προβλέψεις έχουν ως πρωταρχικό στόχο να αποτυπώσουν τη γενική τάση του καιρού για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Ως εκ τούτου, δεν μπορούν να αποκλειστούν εντελώς διαστήματα κατά τη διάρκεια του Νοεμβρίου που θα χαρακτηρίζονται από χαμηλές θερμοκρασίες ή ακόμη και από την εκδήλωση φαινομένων κακοκαιρίας, παρά τη συνολική πρόβλεψη για έναν θερμότερο μήνα.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr