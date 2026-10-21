Ο καιρός αλλάζει: Δύο κύματα κακοκαιρίας αναμένονται πριν την 28η Οκτωβρίου

Αλλάζει σταδιακά το σκηνικό του καιρού από σήμερα, Τετάρτη, καθώς η παρατεταμένη καλοκαιρία των τελευταίων ημερών δίνει τη θέση της σε βροχές, καταιγίδες και ενισχυμένους νοτιάδες. Μάλιστα, δύο διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας αναμένεται να επηρεάσουν τη χώρα πριν από την 28η Οκτωβρίου.

Η πρώτη μεταβολή ξεκινά από τα δυτικά

Σύμφωνα με τη μετεωρολόγο της ΕΡΤ, Αναστασία Τυράσκη, η πρώτη μεταβολή ξεκινά σήμερα από τα δυτικά. Αναμένονται τοπικές βροχές στο Ιόνιο, τη Δυτική Στερεά, τη βορειοδυτική Πελοπόννησο και τμήματα της Μακεδονίας.

Στο Ιόνιο δεν αποκλείονται καταιγίδες, ενώ οι νότιοι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 με 7 μποφόρ, ενισχύοντας τα φαινόμενα.

Επέκταση φαινομένων και άνοδος θερμοκρασίας την Πέμπτη

Την Πέμπτη τα φαινόμενα θα επεκταθούν σε περισσότερες περιοχές της χώρας. Οι ισχυρότερες βροχές και καταιγίδες θα εντοπίζονται αρχικά στη δυτική Ελλάδα και το Ιόνιο.

Παράλληλα, οι νοτιάδες θα ανεβάσουν τη θερμοκρασία, η οποία στα κεντρικά και νότια θα φτάσει τους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου, ενώ τοπικά στην Κρήτη ο υδράργυρος μπορεί να αγγίξει τους 27 βαθμούς.

Περιορισμός βροχών και άστατος καιρός

Την Παρασκευή οι βροχές θα περιοριστούν κυρίως στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και το βορειοανατολικό Αιγαίο. Αυτό σηματοδοτεί μια μικρή ύφεση των φαινομένων.

Το Σάββατο ο καιρός θα παραμείνει άστατος, ωστόσο δεν αναμένονται ιδιαίτερα έντονα φαινόμενα, δίνοντας μια ανάσα πριν την επόμενη μεταβολή.

Το δεύτερο κύμα κακοκαιρίας και η 28η Οκτωβρίου

Το δεύτερο κύμα κακοκαιρίας αναμένεται από την Κυριακή (25/10) προς τη Δευτέρα. Ένα νέο οργανωμένο βαρομετρικό σύστημα προβλέπεται να φέρει πιο εκτεταμένες βροχοπτώσεις στη χώρα.

Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί ερωτήματα για τον καιρό της 28ης Οκτωβρίου, καθώς δεν αποκλείεται η αστάθεια να διατηρηθεί και την υπόλοιπη εβδομάδα.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr