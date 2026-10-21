Καιρός: Βροχές στα δυτικά και συννεφιά σε αρκετές περιοχές – Μέχρι τους 23 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Με νεφώσεις και τοπικές βροχές στα δυτικά και βορειοδυτικά αναμένεται να κυλήσει ο καιρός, σύμφωνα με τις τελευταίες προβλέψεις. Η πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων είναι αυξημένη στο Ιόνιο και την Ήπειρο, ενώ τοπικές βροχές ή όμβροι θα σημειωθούν κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια της χώρας. Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή, φτάνοντας τους 23 βαθμούς Κελσίου σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Οι καιρικές συνθήκες σε δυτικά και βόρεια

Οι δυτικές και βορειοδυτικές περιοχές της χώρας θα επηρεαστούν από νεφώσεις και τοπικές βροχές. Αυτές οι καιρικές συνθήκες θα είναι ιδιαίτερα αισθητές, καθώς οι νεφώσεις θα καλύπτουν τον ουρανό, φέρνοντας μαζί τους τοπικά φαινόμενα βροχόπτωσης.

Επιπλέον, στο Ιόνιο και την Ήπειρο υπάρχει πιθανότητα εκδήλωσης μεμονωμένων καταιγίδων, γεγονός που απαιτεί προσοχή. Στα κεντρικά και βόρεια τμήματα της χώρας, αναμένονται τοπικές βροχές ή όμβροι, οι οποίοι θα συμβάλουν στην υγρασία της ατμόσφαιρας.

Αραιές νεφώσεις και περιορισμένη ορατότητα

Στις υπόλοιπες περιοχές της Ελλάδας, ο καιρός θα χαρακτηρίζεται από αραιές νεφώσεις. Αυτές οι νεφώσεις θα πυκνώνουν κατά διαστήματα, δημιουργώντας ένα μεταβαλλόμενο σκηνικό στον ουρανό. Παρόλο που δεν αναμένονται εκτεταμένα φαινόμενα, η παρουσία των νεφών θα είναι αισθητή.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στις ανατολικές περιοχές, όπου η ορατότητα θα είναι κατά τόπους περιορισμένη. Το φαινόμενο αυτό θα είναι εντονότερο κυρίως κατά τις πρωινές και τις βραδινές ώρες, επηρεάζοντας ενδεχομένως τις μετακινήσεις.

Η ένταση των ανέμων ανά περιοχή

Όσον αφορά τους ανέμους, στα νοτιοανατολικά θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις. Η έντασή τους θα κυμανθεί από 3 έως 4 μποφόρ, καθιστώντας τους μέτριους σε ισχύ. Αυτοί οι άνεμοι θα συμβάλουν στη διαμόρφωση του τοπικού καιρού στις συγκεκριμένες περιοχές.

Στην υπόλοιπη χώρα, θα επικρατήσουν νότιοι άνεμοι, με την έντασή τους να φτάνει τα 3 έως 5 μποφόρ. Στο Ιόνιο, οι νότιοι άνεμοι θα είναι ισχυρότεροι, φτάνοντας τα 6 μποφόρ. Μάλιστα, πρόσκαιρα και τοπικά, η έντασή τους μπορεί να αγγίξει ακόμα και τα 7 μποφόρ, γεγονός που χρήζει προσοχής για τους ναυτιλομένους.

Η πορεία της θερμοκρασίας

Η θερμοκρασία σε γενικές γραμμές δεν αναμένεται να παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες. Στις περισσότερες περιοχές της χώρας, οι τιμές θα κυμανθούν μεταξύ 22 και 24 βαθμών Κελσίου, διατηρώντας ένα ήπιο κλίμα.

Στα δυτικά ηπειρωτικά τμήματα, η θερμοκρασία θα είναι ελαφρώς υψηλότερη, φτάνοντας κατά τόπους τους 25 βαθμούς Κελσίου. Αντίστοιχα, στα Δωδεκάνησα, οι μέγιστες τιμές θα αγγίξουν τους 26 βαθμούς Κελσίου, σηματοδοτώντας τις θερμότερες περιοχές.

Θερμοκρασίες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Ειδικότερα για τα δύο μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας, την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, οι θερμοκρασίες θα κινηθούν σε παρόμοια επίπεδα. Στην Αττική, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου, προσφέροντας ένα σχετικά ευχάριστο εύρος.

Στη Θεσσαλονίκη, οι τιμές θα είναι επίσης κοντά σε αυτά τα επίπεδα, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Και στις δύο πόλεις, η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 23 βαθμούς, διατηρώντας ένα ήπιο φθινοπωρινό ή ανοιξιάτικο σκηνικό, ανάλογα με την εποχή.

Με πληροφορίες από: Enikos