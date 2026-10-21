Σχεδόν ανοιξιάτικη ατμόσφαιρα με θερμότερες αέριες μάζες, νοτιάδες, αφρικανική σκόνη και τοπικές λασποβροχές

Θερμότερες αέριες μάζες έχουν εγκατασταθεί πάνω από την Ελλάδα, ενώ ένα χαμηλό βαρομετρικό σύστημα στα δυτικά αναμένεται να διαμορφώσει ένα ιδιαίτερο καιρικό σκηνικό. Αυτό το «κοκτέιλ» περιλαμβάνει ευχάριστες, σχεδόν ανοιξιάτικες θερμοκρασίες, υγρούς νοτιάδες και τοπικές ομίχλες. Παράλληλα, αναμένεται νέα επιδρομή αφρικανικής σκόνης, η οποία θα οδηγήσει σε τοπικές λασποβροχές.

Γενική εικόνα καιρικού κοκτέιλ

Η παρουσία θερμότερων αέριων μαζών πάνω από τη χώρα μας, σε συνδυασμό με ένα χαμηλό βαρομετρικό στα δυτικά, δημιουργεί ένα πολύπλοκο μετεωρολογικό σκηνικό. Οι συνθήκες αυτές φέρνουν θερμοκρασίες που θυμίζουν άνοιξη, υγρούς ανέμους από νότιες διευθύνσεις και φαινόμενα τοπικής ομίχλης.

Ήδη, κάποιες βροχοπτώσεις έχουν εκδηλωθεί στις δυτικές περιοχές της χώρας. Αυτές οι βροχές προβλέπεται να επεκταθούν τοπικά και την επόμενη ημέρα, ωστόσο δεν αναμένεται να διαταράξουν τη γενικότερη καλοκαιρία που επικρατεί τις τελευταίες ημέρες.

Ο καιρός την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου

Για την Τετάρτη, 21 Οκτωβρίου, ο καιρός θα ξεκινήσει με αίθριο και ηλιόλουστο σκηνικό στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Η ηλιοφάνεια θα διατηρηθεί καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας σε περιοχές όπως η Θράκη, η Εύβοια, οι Σποράδες και τα νησιά του Βορείου Αιγαίου.

Αργότερα μέσα στην ημέρα, αναμένεται ανάπτυξη νεφώσεων στη βόρεια και κεντρική ηπειρωτική χώρα. Οι νεφώσεις αυτές θα είναι πιο πυκνές στην Ήπειρο, τα Επτάνησα και την Αιτωλοακαρνανία, όπου το βράδυ είναι πιθανό να σημειωθούν λασποβροχές και ενδεχομένως καταιγίδες.

Στα νότια τμήματα της χώρας, ο ήλιος θα παραμείνει ο κύριος πρωταγωνιστής στις Κυκλάδες, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Κύθηρα. Στη Στερεά Ελλάδα και την Πελοπόννησο θα εμφανιστούν νεφώσεις, με πιθανότητα για κάποιες λασποβροχές στη Δυτική Πελοπόννησο και τα νότια Επτάνησα. Στην Κρήτη, ο ήλιος θα εναλλάσσεται με αραιές νεφώσεις, ενώ το πρωί ενδέχεται να σχηματιστούν τοπικές ομίχλες. Τέλος, στα Δωδεκάνησα προβλέπεται κυρίως ηλιοφάνεια.

Θερμοκρασίες και άνεμοι ανά περιοχή

Οι άνεμοι γενικά δεν αναμένεται να δημιουργήσουν προβλήματα. Στο Αιγαίο θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις, ασθενείς έως μέτριοι. Αντίθετα, στο Ιόνιο, οι άνεμοι θα είναι νοτιοανατολικοί, με ένταση 3 έως 4 μποφόρ.

Όσον αφορά τον υδράργυρο, οι τιμές θα κινηθούν σε επίπεδα φυσιολογικά για την εποχή, με τάση περαιτέρω ανόδου. Το μεσημέρι, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου στα δυτικά, την Πελοπόννησο, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Στην υπόλοιπη χώρα, οι θερμοκρασίες θα κυμανθούν μεταξύ 21 και 23 βαθμών Κελσίου.

Στις ορεινές και ημιορεινές περιοχές, η αίσθηση του κρύου θα είναι πιο έντονη όταν δεν υπάρχει ηλιοφάνεια. Νωρίς το πρωί, στις ορεινές περιοχές, θα καταγραφούν μονοψήφιες τιμές θερμοκρασίας.

Η πρόγνωση για την Αττική και τη Θεσσαλονίκη

Στην Αττική, ο καιρός θα είναι καλός και αίθριος, με ηλιοφάνεια και λίγες αραιές νεφώσεις. Κατά τις βραδινές ώρες, είναι πιθανό να σχηματιστούν τοπικές ομίχλες. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς και μεταβλητοί, ενώ το βράδυ θα στραφούν σε νοτιάδες. Η θερμοκρασία στην πρωτεύουσα θα κυμανθεί από 12 έως 22-23 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη, ο ουρανός θα είναι συννεφιασμένος καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Στον Θερμαϊκό Κόλπο, θα πνέουν ασθενείς νοτιάδες. Η θερμοκρασία στην πόλη θα ξεκινήσει από τους 11 βαθμούς Κελσίου το πρωί και θα φτάσει τους 21-22 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι.

Ο καιρός την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου

Για την Πέμπτη, 22 Οκτωβρίου, ο χάρτης της χώρας θα εμφανίζει κάλυψη από σύννεφα. Αυτό, ωστόσο, δεν σημαίνει ότι θα απουσιάζουν τα διαστήματα ηλιοφάνειας, τα οποία θα εμφανίζονται κατά τόπους.

Από το πρωί, αναμένεται να εκδηλώνονται λασποβροχές και καταιγίδες στις δυτικές περιοχές, εκτεινόμενες από την Ήπειρο έως τη Δυτική Πελοπόννησο, καθώς και στα Επτάνησα. Επιπλέον, προβλέπεται ψιλόβροχο σε ορισμένες περιοχές.

Με πληροφορίες από: Topontiki